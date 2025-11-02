בגיל 15: הלמבורגיני הראשונה של רונאלדו ג'וניור

הבן הבכור של כריסטיאנו רונאלדו, כריסטיאנו רונאלדו ג’וניור, צועד בעקבות אביו - גם בתחום הרכב. בגיל 15 בלבד, הוא הציג ברשתות החברתיות את הרכב הראשון שלו: למבורגיני אורוס S בצבע לבן, רכב יוקרה עוצמתי שנחשב לאחד מדגמי הפנאי־ספורט היוקרתיים בעולם. הבחירה הזו לא מפתיעה כשמדובר במשפחה שחיה ונושמת מהירות ומכוניות־על.

הרכב שברשותו של רונאלדו ג’וניור ככל הנראה אינו חדש, אלא דגם מוקדם יותר של האורוס, כזה שעבר שדרוגי עיצוב בשנת 2025 – שדרוגים שאינם קיימים בגרסה שלו. הדבר מעיד כי ייתכן שמדובר באחת המכוניות מאוסף הרכבים העצום של אביו, שהחליט להעניק לו אותה כהפתעה אישית. גם אם מדובר ברכב “ישן” יחסית, מחירו המקורי באירופה עמד לפני שלוש שנים על כ־265 אלף אירו.

הלמבורגיני אורוס S מצוידת במנוע V8 עם הספק מרבי של 650 כוחות סוס. המשקל העצמי שלה הוא 2.3 טון, אך היא מאיצה מ־0 ל־100 קמ״ש בתוך 3.5 שניות בלבד ומגיעה למהירות מרבית של 305 קמ״ש. מדובר בעוצמה חריגה לגילו של נער בן 15, ולכן בינתיים רונאלדו ג’וניור יכול ליהנות ממנה רק כנוסע.

אגב, אותה למבורגיני אורוס, היא ממש לא המכונית היחידה של כריסטיאנו רונאלדו מבית מותג העל האיטלקי. לכריסטיאנו יש את אחד מאוספי הלמבורגיני המרשימים בעולם, כאשר בראש הרשימה עומדת Lamborghini Aventador LP700-4, רכב־על בצבע שחור מאט שהפורטוגלי רכש עוד בתקופתו בריאל מדריד, עם מנוע V12 שמספק 700 כוחות סוס ומהירות מרבית של 350 קמ״ש. ב־2022 הצטרפה לאוסף גם Lamborghini Huracán EVO, גרסה משודרגת עם מנוע V10 שמגיע ל־610 כוחות סוס, המשמשת אותו בעיקר באירועים פרטיים ובצילומים.

לפי דיווחים מאירופה, ברשותו גם דגם נדיר של Lamborghini Aventador SVJ, גרסה מוגבלת ייצור של האוונטדור הרגילה, עם מנוע משופר ואלמנטים אווירודינמיים מתקדמים. חלק מהרכבים נצפו במוסכים שבבעלותו באירופה, שם הוא מתחזק את הצי העצום הכולל גם פרארי, בוגאטי ורולס־רויס.

בכל הקשור לחוק בערב הסעודית, שם מתגוררת משפחת רונאלדו, מדובר באפשרות לקבלת רישיון נהיגה מלא רק מגיל 18. עם זאת, מגיל 17 ניתן להוציא רישיון נהיגה זמני ללימוד בלבד, בליווי מבוגר אחראי. סביר להניח שאביו המפורסם יהיה זה שילווה אותו בצעדיו הראשונים מאחורי ההגה.

מיותר לציין שרונאלדו ג’וניור אינו מסתפק באהבה למכוניות בלבד. הוא ממשיך גם במסלול הכדורגל, ומציג יכולת מרשימה במדי קבוצת הנוער בה הוא משחק. לאחרונה אף כבש שער עבור נבחרת פורטוגל עד גיל 16, עוד “מיני הישג” שממחיש את הפוטנציאל הרב הטמון בו.

כמובן שההשוואות לאביו הן בלתי נמנעות: גם כריסטיאנו האב החל את דרכו במועדוני נוער, וכבר בגיל צעיר הראה תשוקה יוצאת דופן למשחק (תשוקה שנראה שלא נעלמה גם בגיל 40). כעת נראה שבנו ממשיך באותו הנתיב, עם אותה שאיפה להצטיינות - על המגרש וגם מחוצה לו.

אגב, הקשר בין האב לבן בא לידי ביטוי לא רק באימונים משותפים אלא גם באורח החיים. כמו אביו, גם רונאלדו ג’וניור פעיל מאוד ברשתות החברתיות, שם הוא משתף קטעי וידאו מהאימונים ומחיי היומיום, ומושך אחריו מאות אלפי עוקבים.

