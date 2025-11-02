הטריאתלטית אביב לוי ניצחה את סבב גביע אמריקה

הטריאתלטית אביב לוי ניצחה את סבב גביע אמריקההישג נהדר לישראלית, שניצחה את סבב גביע אמריקה (וינה דל מר, צ'ילה), בתחרות מרשימה ביותר. היא הובילה במרוץ מההתחלה ועד הסוף והשמיעה את התקווה אסי ממן | 02/11/2025 21:26 אביב לוי (איגוד הטריאתלון) גאווה גדולה. הטריאתלטית אביב לוי רשמה אתמול (ראשון) הישג נפלא, כאשר היא ניצחה את סבב גביע אמריקה (וינה דל מר, צ׳ילה), בתחרות מרשימה ביותר.היא לקחה על עצמה את ההובלה מיריית הזינוק, חצתה את סרט הסיום והשמיעה את התקווה. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש