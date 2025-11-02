יום שישי, 07.11.2025 שעה 02:30
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

הטריאתלטית אביב לוי ניצחה את סבב גביע אמריקה

הישג נהדר לישראלית, שניצחה את סבב גביע אמריקה (וינה דל מר, צ'ילה), בתחרות מרשימה ביותר. היא הובילה במרוץ מההתחלה ועד הסוף והשמיעה את התקווה

אביב לוי (איגוד הטריאתלון)
גאווה גדולה. הטריאתלטית אביב לוי רשמה אתמול (ראשון) הישג נפלא, כאשר היא ניצחה את סבב גביע אמריקה (וינה דל מר, צ׳ילה), בתחרות מרשימה ביותר.

היא לקחה על עצמה את ההובלה מיריית הזינוק, חצתה את סרט הסיום והשמיעה את התקווה.

