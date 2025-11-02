"לאמין ימאל מבריק, היה זקוק נואשות לגול הזה"

בשבועות האחרונים נאמרו דברים רבים על לאמין ימאל בעקבות הקלאסיקו מול ריאל מדריד, שבו שחקני הבלאנקוס התעמתו איתו בשל כמה אמירות שנויות במחלוקת שהשמיע. האנזי פליק נאלץ להתערב ולהגן על כוכב ברצלונה, והבהיר כי הוא תמיד יגן עליו. ימאל עצמו היה נחוש לכפר על מה שקרה, והוא עשה זאת עם השער הראשון מול אלצ’ה במפגש שהסתיים ב-1:3 לברצלונה הערב (ראשון).

“הוא חגג אותו בסגנון אופייני: נשק לסמל כמה פעמים, הצביע עליו וביצע תנועה שמסמלת שהוא עדיין כאן, מחווה של תסכול על כל מה שעבר עליו בימים האחרונים. ימאל לא היה בכושר טוב העונה. עד המשחק הזה הוא כבש רק שלושה שערים ובישל שלושה נוספים. תוצר מחלקת הנוער של ברצלונה פספס כמה משחקים, וזמן המשחק שלו מנוהל בזהירות מאז תחילת העונה. אף על פי כן, הוא לא הצליח למצוא את עצמו באגף והיה רעב להבקיע ולהוכיח את עצמו, והוא עשה זאת עם בעיטה אדירה מתוך הרחבה לאחר תנועה חדה פנימה מול הגנת אלצ’ה. טיפוסי ללאמין”, נכתב בתקשורת הקטלונית.

“כוכב ברצלונה הוכיח שהוא נמצא בכושר גופני מצוין. פליק כבר הזהיר בעבר כי מדי פעם ימאל סובל מכאבים, אך ציין שהם מדברים איתו והוא מרגיש טוב, ולכן הוא ממשיך לשחק. ימאל נראה חד ומהיר באגף, ובזכות השטחים שאלצ’ה הותירה, הוא נהנה מכל רגע על כר הדשא. הוא היה זקוק לשער הזה כדי לשחרר את הלחץ, ולבסוף זה קרה”, הוסיפו בספרד.

ב’ספורט’ הוא קיבל את הציון 8: “מבריק. ימאל היה זקוק נואשות לשער הזה וניצל את המתנה מחברו באלדה כדי להכניע את איניאקי פנייה בטכניקה עילאית. שני נגיעות מדויקות להשתלטות על הכדור ובעטה מוצלבת שלא ניתנה לעצירה מצד השוער מאליקנטה. הוא לחץ בחוזקה, עבד ללא הפסקה בהגנה והראה המון נחישות”.

ב’מונדו דפורטיבו’ הוסיפו: “לאמין ימאל נאלץ להתמודד עם אין ספור תגובות לאורך השבוע שלאחר הפסד ברצלונה 2:1 באצטדיון סנטיאגו ברנבאו והיכולת החלשה שהציג באותו קלאסיקו. למרות זאת, הכוכב של ברצלונה לא הראה סימני היסוס, ובמשחק הראשון אחריו, לא עברו עשר דקות לפני שהשיב למבקרים עם שער”.

לאמין ימאל (IMAGO)

“מיד לאחר מכן רץ אל דגל הקרן כדי לחגוג עם האוהדים, נישק את סמל המועדון והצביע עליו באצבעו, מחווה שהדגישה את אהבתו לסמל ולצבעים. השער עורר חגיגות גדולות מצד שחקני ברצלונה, לא רק בשל המשמעות הספורטיבית אלא בעיקר בגלל הצימאון של קבוצתו של פליק לנקום אחרי ההפסד הכואב בקלאסיקו”, ציינו בקטלוניה.

זהו שערו הרביעי של לאמין ימאל העונה, והשלישי במסגרת הליגה, לאחר שכבש קודם לכן מול מיורקה, ראיו וייקאנו ואולימפיאקוס. אגב, זה היה בדיוק נגד הקבוצה היוונית, לפני 12 ימים בלבד, שבה ראינו בפעם האחרונה את הנער כובש במדי ברצלונה.