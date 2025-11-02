יום ראשון, 02.11.2025 שעה 22:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

ערב עוצמתי למכבי חיפה והפועל ב"ש בנערים א'

שתי הקבוצות השיגו ניצחונות גבוהים במשחקים שאירחו בנערים א'. מכבי חיפה ניצחה 1:5 את בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע ניצחה 1:4 את מ.כ נהלל יזרעאל

שחקני מכבי חיפה (אופיר מגדל)
שחקני מכבי חיפה (אופיר מגדל)

יממה לאחר קיומם של שישה משחקים במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל של שנתון נערים א', נערכו לפנות ערב (ראשון) עוד שני משחקים. המחזור יושלם ביום שלישי הקרוב, במשחק בו תארח מ.ס אשדוד, שמדורגת במקום ה-16, את הפועל כפר סבא ממרכז הטבלה. 11 שערים הובקעו בשני המשחקים שנערכו היום, שניהם הוכרעו. התוצאות שהושגו במשחקים השפיעו בעיקר על הנעשה בחלקים השונים במרכז הטבלה. רשמים מהמשחקים בכתבה הזו.

מכבי חיפה - בית"ר ירושלים 1:5

מכבי חיפה שבה למקום השני, והיא מרוחקת חמש נקודות מהמוליכה, מכבי ת"א - שנהנית ממאזן מושלם. מנגד, קבוצת "צו פיוס" של בית"ר ירושלים ספגה בפעם השלישית העונה הפסד 5:1 במשחק חוץ. קדמו להפסד הערב הפסדים בתוצאה זו במשחקים מול מכבי ת"א ומכבי פ"ת. בית"ר ירושלים רושמת הפסד שלישי מאז החזרה מהפגרה, והיא רחוקה כעת ארבע נקודות בלבד מנועלת הטבלה, בני סכנין. זו תוצאת ה-1:5 השנייה במחזור זה, לאחר שאמש עירוני קריית שמונה ניצחה בביתה בתוצאה זו את מחזיקת הגביע, הפועל פ"ת.

נערים אנערים א', מכבי חיפה (אופיר מגדל)

בתוך עשרים דקות הצליחה מכבי חיפה לכבוש חמישה שערים ולסגור עניין בשלב מאוד מוקדם. בעוד שעומר קנצ'יאורק (13,22) ומוחמד גראבא (27,33) כבשו צמדים, יונס אדאנה הסתפק בשער אחד (18). טוהר גני צימק לזכות האורחת בדקה ה-71.

מכבי חיפה תתארח במחזור הקרוב אצל מ.כ נהלל יזרעאל, שמקדימה בשלוש נקודות את המקום האחרון. לעומתה, בית"ר ירושלים תארח את בני יהודה ת"א, שמקדימה אותה בשתי נקודות.

שחקני נערים אשחקני נערים א' של מכבי חיפה (יונתן גינזבורג)

הפועל באר שבע - מ.כ נהלל יזרעאל 1:4

הפועל באר שבע חנכה ביום חמישי האחרון חדר הלבשה חדיש במתחם האימונים של המועדון, בטקס מיוחד בו נקרא חדר ההלבשה על שמו של שלום אביטן ז"ל - מגדולי הכדורגלנים של המועדון. מהפגרה חזרו האדומים קבוצה אחרת. החבורה של אורי אזולאי, שצברה עד ליציאה לפגרה שש נקודות בשישה משחקים, צברה הערב נקודת ליגה שביעית בשלושה משחקים. שער שכבש בדקה ה-28 מתן ליברמן, קפטן המארחת, העלה את הפועל באר שבע ליתרון 0:1. 

נערים אנערים א' הפועל באר שבע (מדיה הפועל באר שבע)

עם פתיחת המחצית השנייה ביצע נהלל יזרעאל חילוף, מג'יד בראנסי נכנס לשדה המשחק, כעבור 14 דקות השחקן כבש שער וקבע שוויון 1:1. בדקה ה-73 נפסקה בעיטת פנדל לזכותה של באר שבע, שאותה תרגם מלך שערי באר שבע, נועם ספדיה, לכיבוש שער שישי העונה, שער שהעלה את קבוצתו ליתרון 1:2.

בדקה ה-86 שער שכבש ניר אולגרט, שעלה כמחליף במהלך המחצית השנייה, ביסס את יתרונה של באר שבע והעניק לה יתרון 1:3. בתוספת הזמן שער שכבש שלומי מיימוני סגר עניין וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:4 לזכות הפועל באר שבע, לה זה ניצחון שני ברציפות. בסוף השבוע תתארח הפועל באר שבע אצל הפועל חדרה, שאותה היא מקדימה בשתי נקודות, עם תקוות להשיג ניצחון שלישי ברציפות.

משפחת אביטן לצידה של נשיאת המועדון, אלונה ברקת (מדיה הפועל באר שבע)משפחת אביטן לצידה של נשיאת המועדון, אלונה ברקת (מדיה הפועל באר שבע)
