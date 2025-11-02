יום ראשון, 02.11.2025 שעה 22:28
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
1814-1710בורנמות'4
178-1710טוטנהאם5
1711-1810צ'לסי6
177-119סנדרלנד7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1114-1210פולהאם14
1112-99אברטון15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

"יש כמה מנג'רים בפנטזי שלא מרוצים מהחילוף"

הולאנד אחרי הצמד ב-1:3 של סיטי, בדרך ל-98 שערי פרמייר ליג. באנגליה החמיאו לחלוץ ולתכולים: "אם למישהו היו ספקות, הם נעלמו. תצוגה עוצמתית"

|
ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי חזרה הערב (ראשון) למסלול הניצחונות עם 1:3 ביתי על בורנמות’ במסגרת המחזור ה-10 בפרמייר ליג, והתקדמה למקום השני בטבלה. את הסיפור המרכזי סיפק כרגיל ארלינג הולאנד, שכבש צמד שערים והוביל את האלופה לניצחון מוצדק, כשניקו או’ריילי חתם את התוצאה.

בין שני שעריו של הנורבגי, טיילר אדמס איזן זמנית לבורנמות’, אך היתרון של האורחת החזיק מעמד דקות ספורות בלבד. סיטי, ששלטה לחלוטין במחצית הראשונה, נאלצה להתמודד עם לחץ של האורחים בתחילת המחצית השנייה, אך סגרה עניין עם השער השלישי בדקה ה-60, לאחר ששותפות בין פיל פודן לאו’ריילי הסתיימה בבעיטה חדה לפינה.

בסיום, בתקשורת האנגלית לא חסכו שבחים מהכוכב הגדול של פפ גווארדיולה. החלוץ לשעבר אלן סמית’ אמר: “אם למישהו עוד היו ספקות לגבי היכולת של מנצ’סטר סיטי העונה, היום הם נעלמו. זו הייתה תצוגת עוצמה של קבוצה עם אמירה”.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

בתום המשחק נצפה גווארדיולה מחבק את הולאנד בחום, כשזה כבר עם 13 שערים העונה בליגה. באנגליה ציינו כי רק שני שחקנים בתולדות הפרמייר ליג כבשו כמות כזו או יותר לאחר עשרה מחזורים, לס פרדיננד בעונת 1995/96 והולאנד עצמו בעונת הבכורה שלו (2022/23), אז הבקיע 15.

הנורבגי, שתועד מחייך ביציאה מהמגרש, התייחס גם הוא לניצחון ולחילוף המוקדם שלו: “כנראה שיש כמה מנג’רים בפנטזי שלא מרוצים שהוחלפתי”, אמר בהומור. "ניצחון חשוב. זה טוב לחזור לנצח אחרי הפסד חוץ רע. היה נחמד. ניסיתי לתרום לקבוצה על ידי ביצוע התפקיד שלי. טוב לנצח. עכשיו מצפים לנו עוד שני משחקים חשובים, אז צריך להמשיך ולהתרכז”, הוסיף.

ראיין צראיין צ'רקי וארלינג הולאנד חוגגים (IMAGO)

“לא הבקעתי במשחק הקודם. אני מנסה לעזור לקבוצה לנצח, זה היעד שלי, וזה לא משנה אם זה באמצעות שערים או בזכייה במאבקים. אני רוצה לעזור לקבוצה להשתפר, זו העבודה שלי", סיכם. 

שי גיבן, שוער ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי בעבר, החמיא בגדול: "להולאנד יש שאיפות להיות החלוץ הטוב ביותר בתולדות הפרמייר ליג, השחקן הטוב ביותר בתולדות נורבגיה, וכנראה גם השחקן הטוב ביותר בעולם. הדברים שהוא עושה מחוץ למגרש, הוא מקצוען אמיתי ברמות הכי גבוהות".

הולאנד הגיע עם הצמד הזה ל־98 שערי פרמייר ליג ב־107 משחקים בלבד, מרחק שניים בלבד מהגעה ל־100, נתון שממחיש שוב את הקצב הבלתי אנושי של המכונה של סיטי.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

סיטי טיפסה בזכות הניצחון מהמקום השמיני לשני, בעוד בורנמות’ ספגה את הפסדה השני בלבד העונה וירדה למקום הרביעי, אך באנגליה הסכימו: הערב הזה שוב היה כולו של הולאנד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */