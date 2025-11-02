יום ראשון, 02.11.2025 שעה 20:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

בילו חוזר להרכב נתניה, אבו רומי פותח אצל ק"ש

היהלומים יתארחו הערב (20:15) באצטדיון מרים אצל הצפוניים, כשטבארש ודאבו ישלימו את ההתקפה ואואטרה יסייע בקישור. מרטינס ואוגריסה ב-11 של ברדה

|
עוז בילו חוגג (ראובן שוורץ)
עוז בילו חוגג (ראובן שוורץ)

המחזור התשיעי של ליגת העל יימשך הערב (20:15) באצטדיון מרים שבנתניה, כאשר דווקא הקבוצה המקומית תשחק שם משחק חוץ, כשהמארחת היא עירוני קריית שמונה. היהלומים מקווים להמשיך בכושר הטוב עם ניצחון שלישי ברציפות שידביק אותם לחלק העליון של הטבלה, בעוד הצפוניים מקווים להתאושש מההפסד למכבי ת”א ולהשיג נקודות שיעזרו להם לברוח מעט מהתחתית.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג’אבר, יובל שדה, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אואטרה, מאור לוי, עוז בילו, ג’וניור דיומנדה, הריברטו טבארש, האריס ומתאוס דאבו.

הרכב קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, אנתוני לימבומבה, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

