בילו חוזר להרכב נתניה, אבו רומי פותח אצל ק"ש

המחזור התשיעי של ליגת העל יימשך הערב (20:15) באצטדיון מרים שבנתניה, כאשר דווקא הקבוצה המקומית תשחק שם משחק חוץ, כשהמארחת היא עירוני קריית שמונה. היהלומים מקווים להמשיך בכושר הטוב עם ניצחון שלישי ברציפות שידביק אותם לחלק העליון של הטבלה, בעוד הצפוניים מקווים להתאושש מההפסד למכבי ת”א ולהשיג נקודות שיעזרו להם לברוח מעט מהתחתית.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, כארם ג’אבר, יובל שדה, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אואטרה, מאור לוי, עוז בילו, ג’וניור דיומנדה, הריברטו טבארש, האריס ומתאוס דאבו.

הרכב קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, אנתוני לימבומבה, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.