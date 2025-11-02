יום ראשון, 02.11.2025 שעה 19:53
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
1811-169בורנמות'2
1814-1810ליברפול3
178-1710טוטנהאם4
1711-1810צ'לסי5
177-119סנדרלנד6
1716-1710מנצ'סטר יונייטד7
167-179מנצ'סטר סיטי8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1114-1210פולהאם14
1112-99אברטון15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

ניצחון שני העונה: ווסטהאם גברה 1:3 על ניוקאסל

הלונדונים עדיין מתחת לקו האדום, אך עצרו את הסחף עם 3 נק', כשהמגפייז נכנעו בפעם השנייה ב-3 המחזורים האחרונים. פאקטה, בוטמן (עצמי) וסוצ'ק כבשו

|
ווסטהאם חוגגת (IMAGO)
ווסטהאם חוגגת (IMAGO)

ווסטהאם רשמה הערב (ראשון) ניצחון חשוב 1:3 על ניוקאסל במסגרת המחזור ה-10 בפרמייר ליג, אחרי מהפך מרשים בלונדון.

המגפייז עלו ליתרון מוקדם משער של ג'ייקוב מרפי אחרי בישול של ברונו גימראייש, אך היתרון החזיק מעמד רק עד הדקה ה-35, אז לוקאס פאקטה השווה לווסטהאם.

עמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה (45+5), סוון בוטמן כבש שער עצמי לאחר שארון וואן ביסאקה גרם לו לכבוש לרשת הלא נכונה, והעניק לווסטהאם מהפך דרמטי. בדקה ה-98 תומאס סוצ’ק סגר את תוצאת המשחק.

ניוקאסל ספגה הפסד שני בשלושת המחזורים האחרונים, בעוד הקבוצה הלונדונית קטעה רצף של שלושה הפסדים והשיגה את ניצחונה השני בלבד העונה, ניצחון שהעלה אותה מהמקום ה-19 ל-18 בטבלה.

