תמיר בלאט ואריאל בית הלחמי נפגשו ב-4 עיניים

בקיץ האחרון אריאל בית הלחמי בחר מי 12 השחקנים אותם רצה ביורובאסקט עם נבחרת ישראל, ומי שלא היה בין השמות הוא תמיר בלאט. רכז מכבי תל אביב לא הגיע לפגרות בחלונות השונים בשנים האחרונות, ובסופו של דבר לא היה באליפות אירופה.

אז היום (ראשון) אריאל בית הלחמי נפגש בארבע עיניים עם תמיר בלאט, על מנת לדון בקאמבק אפשרי של כוכב מחזיקת הגביע בישראל למדים הלאומיים. לאחר הפגישה, נראה שהצדדים יצטרכו פגישה נוספת על מנת לראות האם אכן קאמבק כזה יכול לקרות ועל הפרק.

שום דבר לא נסגר סופית, כאשר הפגישה נערכה על מנת ללבן את העניינים, אך כאמור הפגישה הזו עדיין לא הניבה את התוצאה הסופית ורק עם פגישה נוספת, שצפויה לקרות בעתיד, ניתן יהיה לראות האם תמיר בלאט, אחד הישראלים הבכירים בכדורסל, יכול לשוב לכחול-לבן.