יום ראשון, 02.11.2025 שעה 22:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
7315-3194הפועל העמק
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6377-3894עירוני קריית אתא
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

בסכום גדול: כלל ביטוח תשקיע בנופר של ינאי

חברת הביטוח תשקיע בנופר ישראל כ-300 מיליון ש"ח, המשקפים שווי של כ-1.3 מיליארד שקל לפני הכסף. הצדדים סיכמו על 90 יום בהם תבוצע בדיקת נאותות

|
עופר ינאי (רועי כפיר)
עופר ינאי (רועי כפיר)

בזמן שהוא הבעלים של אחת הקבוצות הטובות באירופה, הפועל תל אביב, עופר ינאי גם מקדיש לא מעט מזמנו, אם לא את רוב זמנו, לנופר אנרג’י. כזכור, ינאי מינה את עצמו למנכ”ל החברה, ובכך הזמן אותו הוא מקדיש לנופר עלה משמעותית, והוא עובד שם לא מעט מסביב לשעון.

בינתיים, ’כלל ביטוח’ תשקיע בנופר אנרג’י. חברת ‘כלל ביטוח’ נכנסת בהשקעה בחברה של עופר ינאי, כאשר היא תשקיע סך של כ-300 מיליון שקל בנופר ישראל, המשקפים שווי של כ-1.3 מיליארד שקל לפני הכסף, וזאת כנגד הקצאה של 18.75% מהזכויות בנופר ישראל. נופר נסחרת בבורסת ת״א לפי שווי של כ-3.7 מיליארד שקל. לינאי יש כ-27.7 אחוז.

הצדדים סיכמו על 90 יום במהלכם תבצע ‘כלל ביטוח’ בדיקת נאותות, ובמסגרת ההסכם התחייבה חברת נופר לבצע את פעילות הפיתוח, ההקמה ותפעול של פרויקטים של ייצור, ייזום ואספקת חשמל בישראל באמצעות נופר ישראל בלבד. כמו כן, נופר אנרג’י מציינת שהמגעים שניהלה עם קרן נוי בקשר לאפשרות השקעה בפעילות האנרגיה המתחדשת של החברה בישראל הסתיימו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */