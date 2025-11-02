יום ראשון, 02.11.2025 שעה 19:53
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2310-2211ויאריאל2
2212-2510ברצלונה3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1813-1511אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1510-1111אלאבס8
1410-1110אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1012-910אוססונה15
915-1110מיורקה16
920-1511לבאנטה17
920-1011ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

בדקה ה-91: סלטה ויגו ניצחה 1:2 את לבאנטה

2 הקבוצות היו בדרך לחלוקת נקודות, אך רומן כבש בתוספת הזמן והעניק ניצחון לכחולים שהתרחקו מהקו האדום. אלאבס ניצחה 1:2 את אספניול. צפו

|
שחקני סלטה ויגו חוגגים (IMAGO)
שחקני סלטה ויגו חוגגים (IMAGO)

בין כל הליגות שמשחקות בסופ”ש, גם הליגה הספרדית כמובן נפתחה היום (ראשון). סלטה ויגו ניצחה 1:2 את לבאנטה ואלאבס ניצחה 1:2 את אספניול. בהמשך, מלבד ברצלונה שתשחק, ריאל בטיס תפגוש את מיורקה.

לבאנטה – סלטה ויגו 2:1

שתי הקבוצות, שנמצאות בתחתית הטבלה וצמודות אחת לשנייה, גם במשחק עצמו היו שקולות ובסוף ההתמודדות נחתמה רק בתוספת הזמן. המפגש נפתח כשהמארחת ספגה מכה כבר בדקה ה-29 כשאונאי ונסדור הורחק והשאיר את קבוצתו בעשרה שחקנים.

בדקה ה-37 אטה איונג היה יכול לכבוש למרות החיסרון המספרי, אך פספס פנדל. שלוש דקות מאוחר יותר, האורחת עלתה על הלוח משער של אוסקר מינגסה ובחצי השני, קרווין אריאגה השווה בדקה ה-66, אך אז, בתוספת הזמן מיגל רומן בעט בנגיעה מהאוויר מבישול של מינגסה ונתן ניצחון לסלטה ויגו. לבאנטה קרובה לקו התחתון.

בורחת מהתחתית: סלטה ויגו גוברת על לבאנטה

אלאבס – אספניול 1:2

הקבוצה הביתית אירחה את הקטלונים, שמפתיעים עד כה בחלק העליון של הטבלה, ועלתה ליתרון כבר אחרי חמש דקות מרגליו של דניס סוארס. בדקה ה-40, לוקאס בויה הכפיל את התוצאה. עשר דקות מפתיחתה של המחצית השנייה, רוברטו פרננדס צימק את התוצאה וקבע למעשה את תוצאת המשחק. בדקה ה-90+1, בויה, שכבש את השער השני לזכות המארחים, קיבל צהוב שני וירד מהמגרש.

יודעת לסבול: אלאבס גוברת על אספניול 1:2
