רועי קהת כבש, חרמש וגאנם פתחו בהפסד שריף

סוף השבוע בכדורגל האירופי והעולמי אומר שיש לא מעט משחקים ברחבי הגלובוס, וזה אומר שלא רק קבוצות מנסות להמשיך לצבור תוצאות טובות, אלא גם הליגיונרים שלנו מנסים לתרום את חלקם ולעזור למועדונים שלהם לעמוד ביעדים ומטרות שהוצבו.

# באוקראינה, שריף טירספול רשמה הפסד שני ברציפות בליגה עם 2:1 נגד באלטי, כאשר גם קייס גאנם וגם ליאם חרמש פתחו בהרכב של האורחת ולא הצליחו למנוע את איבוד הנקודות.

# באזרבייג’ן, רועי קהת פתח בהרכב של סומגאייט ולא רק פתח, אלא גם העלה את קבוצתו ל-0:1 נגד אראז במסגרת המחזור העשירי של הליגה המקומית, במפגש הוא קרב ישיר על המקום הרביעי.