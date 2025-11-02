"קל מדי בשבילך": המסר של ויניסיוס לאמבפה

היחסים בין ויניסיוס ג’וניור לקיליאן אמבפה, שבעבר הוצגו כיריבות מקצועית, נראים כעת חמים מתמיד. אחרי הצמד של הצרפתי בניצחון ריאל מדריד 0:4 על ולנסיה בליגה הספרדית, הקדיש לו ויניסיוס סטורי באינסטגרם עם הכיתוב: "כל כך קל בשבילך", לצד תמונה משותפת של השניים, מרגע שבו אמבפה אפשר לברזילאי לגשת לבעוט את הפנדל.

המשחק שנערך באצטדיון סנטיאגו ברנבאו היה חד צדדי. אמבפה העלה את ריאל ליתרון עם צמד מהיר בדקה ה-31, ובדקות הסיום של המחצית הראשונה ניתנה למדרידאים הזדמנות להגדיל את התוצאה מהנקודה הלבנה. במקום להשלים שלושער, ויתר אמבפה לוויניסיוס, אך האחרון החמיץ את הבעיטה. ג’וד בלינגהאם מיהר לתקן וקבע תוצאה מבטיחה כבר לפני ההפסקה.

בדקה ה-82 היה זה אלברו קאררס שהשלים את החגיגה עם השער הרביעי, והבטיח לריאל מדריד ניצחון קליל נוסף בליגה. בעקבות התוצאה, הקבוצה של צ’אבי אלונסו ממשיכה להוליך את הטבלה בפער של שמונה נקודות מברצלונה.

מגדילה את הפער בענק! 0:4 לריאל על ולנסיה

לאחר המשחק פורסמו צילומים נוספים שחשפו מה בדיוק התרחש לפני בעיטת הפנדל. בניגוד לדיווחים הראשוניים, לא מדובר במקרה שבו אמבפה העניק בעצמו את הכדור לוויניסיוס, אלא בברזילאי שנטל את הכדור בעצמו וניגש אל הנקודה. עם זאת, אמבפה חיבק אותו ואישר לו לבעוט, רגע של ספורטיביות שמדגים את הקשר החיובי בין שני הכוכבים הגדולים של ריאל מדריד.