ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2310-2211ויאריאל2
2212-2510ברצלונה3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1110אלצ'ה8
1414-1211ראיו וייקאנו9
1413-1111אתלטיק בילבאו10
1319-1711סביליה11
129-910אלאבס12
1216-1311ריאל סוסיאדד13
1013-1110סלטה ויגו14
1012-910אוססונה15
918-1410לבאנטה16
915-1110מיורקה17
920-1011ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

"קל מדי בשבילך": המסר של ויניסיוס לאמבפה

הברזילאי הקדיש סטורי לחברו הצרפתי שוויתר לו על פנדל, התיעודים בספרד הראו שהיוזמה הייתה של מספר 7 ושאמבפה לא זה שהציע לו לבעוט, אלא רק הסכים

|
אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)
אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)

היחסים בין ויניסיוס ג’וניור לקיליאן אמבפה, שבעבר הוצגו כיריבות מקצועית, נראים כעת חמים מתמיד. אחרי הצמד של הצרפתי בניצחון ריאל מדריד 0:4 על ולנסיה בליגה הספרדית, הקדיש לו ויניסיוס סטורי באינסטגרם עם הכיתוב: "כל כך קל בשבילך", לצד תמונה משותפת של השניים, מרגע שבו אמבפה אפשר לברזילאי לגשת לבעוט את הפנדל.

המשחק שנערך באצטדיון סנטיאגו ברנבאו היה חד צדדי. אמבפה העלה את ריאל ליתרון עם צמד מהיר בדקה ה-31, ובדקות הסיום של המחצית הראשונה ניתנה למדרידאים הזדמנות להגדיל את התוצאה מהנקודה הלבנה. במקום להשלים שלושער, ויתר אמבפה לוויניסיוס, אך האחרון החמיץ את הבעיטה. ג’וד בלינגהאם מיהר לתקן וקבע תוצאה מבטיחה כבר לפני ההפסקה.

בדקה ה-82 היה זה אלברו קאררס שהשלים את החגיגה עם השער הרביעי, והבטיח לריאל מדריד ניצחון קליל נוסף בליגה. בעקבות התוצאה, הקבוצה של צ’אבי אלונסו ממשיכה להוליך את הטבלה בפער של שמונה נקודות מברצלונה.

מגדילה את הפער בענק! 0:4 לריאל על ולנסיה

לאחר המשחק פורסמו צילומים נוספים שחשפו מה בדיוק התרחש לפני בעיטת הפנדל. בניגוד לדיווחים הראשוניים, לא מדובר במקרה שבו אמבפה העניק בעצמו את הכדור לוויניסיוס, אלא בברזילאי שנטל את הכדור בעצמו וניגש אל הנקודה. עם זאת, אמבפה חיבק אותו ואישר לו לבעוט, רגע של ספורטיביות שמדגים את הקשר החיובי בין שני הכוכבים הגדולים של ריאל מדריד.

הסטורי של ויניסיוס (IMAGO)הסטורי של ויניסיוס (IMAGO)
