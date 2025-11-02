יום ראשון, 02.11.2025 שעה 16:58
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
274-339באיירן מינכן1
2210-199לייפציג2
206-159בורוסיה דורטמונד3
1810-149שטוטגרט4
1714-189באייר לברקוזן5
1419-229איינטרכט פרנקפורט6
1313-158הופנהיים7
1217-139ורדר ברמן8
1111-128פ.צ. קלן9
1115-119אוניון ברלין10
1013-119פרייבורג11
813-98וולפסבורג12
811-78המבורג13
721-129אוגסבורג14
718-89סט. פאולי15
618-109בורוסיה מנשנגלדבאך16
517-109מיינץ17
517-89היידנהיים18

דיווח: הארי קיין שוקל מעבר לברצלונה בקיץ

לחלוץ באיירן יש סעיף שחרור על סך 65 מיליון אירו, מה שהופך אותו למטרה מבוקשת, ונציגיו כבר יצרו קשר עם מספר מועדונים, כולל כאלה מערב הסעודית

|
הארי קיין (IMAGO)
הארי קיין (IMAGO)

הארי קיין עשוי להיות אחד השמות הגדולים ביותר בשוק ההעברות בקיץ הקרוב. מעט מאוד חלוצים ברמתו זמינים לעזוב את קבוצתם במחיר סביר, והאנגלי הוא אחד מהם. סעיף השחרור שלו, בגובה 65 מיליון אירו, הופך אותו למטרה מבוקשת במיוחד, והוא כבר בוחן את עתידו, מבלי לשלול אפשרות להישאר בבאיירן מינכן. קיין גם שוקל מעבר לברצלונה, שכבר מודעת למצבו, אך הוא לא יקבל החלטה סופית עד סמוך לסיום העונה, כך טוענים בתקשורת הספרדית.

מצבו של קיין מרמז כי ייתכן שמעבר יתרחש כבר ביוני. החלוץ חתם בבאיירן מינכן בקיץ 2023 תמורת 95 מיליון אירו, והפך לשחקן בעל השכר הגבוה ביותר בבונדסליגה. עם זאת, קיין כלל בחוזהו סעיף שחרור על סך 65 מיליון אירו, שיהיה בתוקף החל מקיץ 2026, אז תישאר לו עונה אחת בלבד בחוזה, כדי להקל על מגעים במידה שיחליט לסיים את דרכו בגרמניה.

וקיין אכן בוחן את האפשרויות. בגיל 32, הוא אחד מכובשי השערים הבולטים באירופה, בעיצומה של עונה אדירה עם 25 שערים ו-4 בישולים ב-20 משחקים. אין ספק שמדובר בשחקן בעל איכות אדירה ועוד הרבה כדורגל ברגליים.

הארי קיין חוגג (IMAGO)הארי קיין חוגג (IMAGO)

ברצלונה כבר הימרה בעבר על רוברט לבנדובסקי, שהיה בגיל דומה, כשהחתימה אותו מבאיירן מינכן, והתוצאות היו מצוינות. היא שילמה 55 מיליון אירו, והחלוץ הפולני השיב עם שערים, והרבה מהם. כעת הוא בעונתו האחרונה בחוזה, וכל הסימנים מצביעים על כך שלא יישאר במועדון עד גיל 38, שכן פציעות החלו להשפיע על יכולתו.

ברצלונה בוחנת אפשרות להחתים חלוץ ברמה הגבוהה ביותר, אך הכל תלוי במצבה הכלכלי ובאם תעמוד סוף סוף בכללי הפייר פליי. החלוץ המועדף עליה הוא חוליאן אלברס, אך מחירו גבוה מאוד, כמו גם זה של ארלינג הולאנד. קיימות גם אופציות זולות יותר כמו אטה איונג מלבאנטה, אך אלו נחשבות להשקעות לטווח ארוך.

קארל אטה איונג (IMAGO)קארל אטה איונג (IMAGO)

עזיבתו של קיין מוערכת בכ-65 מיליון אירו, אך הוא דורש שכר גבוה. בבאיירן מינכן הוא מרוויח 25 מיליון אירו ברוטו, סכום שברצלונה יכולה להשוות, אך מועדונים אחרים צפויים להציע לו יותר. טוטנהאם נואשת להחזיר את כוכבה הוותיק, ומועדוני פרמייר ליג גדולים נוספים צפויים להיכנס למרוץ. בנוסף, בחודשים האחרונים מספר קבוצות ערביות ניסו לפתות אותו בהצעות עתק של מאות מיליוני אירו.

ברצלונה היא יעד שיכול למשוך את הארי קיין. בעבר כבר נוהל עמו שיח כשהיה שחקן טוטנהאם, אך אז המעבר לא היה אפשרי. קיין מוערך מאוד על ידי הצוות המקצועי, ואין ספק לגבי איכויותיו ההתקפיות. הניסוי עם מרקוס רשפורד הצליח היטב מבחינת ברצלונה, אך במקרה של קיין מדובר בהשקעה משמעותית בהרבה. שום דבר עדיין לא הוחלט, אך במועדון הקטלוני יודעים שקיין עשוי להיות פתוח למהלך, אם יחליטו לפעול לגביו, דבר שטרם קרה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */