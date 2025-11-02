ניצלה את המעידה של נאפולי: 1:2 דרמטי לאינטר

מערכת ONE
המחזור העשירי בליגה האיטלקית נמשך היום (ראשון), כאשר מי שפתחה את יום המשחקים היא אינטר, שרשמה 1:2 דרמטי מאוד על ורונה בחוץ. בהמשך, פיורנטינה תארח את לצ’ה, פיזה תתארח אל טורינו ופארמה תפגוש בביתה את בולוניה.
ורונה – אינטר 2:1
איזו דרמה. סגנית אלופת איטליה הייתה חייבת שלוש נקודות אחרי המעידה של נאפולי מוקדם יותר המחזור, והיא עשתה זו בצורה הכי מתוקה ודרמטית שיש, עם שער בדקה ה-94. פיוטר זילינסקי כבש ראשון בדקה ה-16, ג’יובן השווה זמנית בדקה ה-40 ועמוק בתוספת הזמן, שער עצמי של מרטין פריזה נתן שלוש נקודות לנראזורי. אינטר נצמדה עד כדי נקודה אחת מהאלופה והמוליכה נאפולי.