ניצלה את המעידה של נאפולי: 1:2 דרמטי לאינטר

המחזור העשירי בליגה האיטלקית נמשך היום (ראשון), כאשר מי שפתחה את יום המשחקים היא אינטר, שרשמה 1:2 דרמטי מאוד על ורונה בחוץ. בהמשך, פיורנטינה תארח את לצ’ה, פיזה תתארח אל טורינו ופארמה תפגוש בביתה את בולוניה.

ורונה – אינטר 2:1

בדקה ה-94: 1:2 דרמטי לאינטר על ורונה

איזו דרמה. סגנית אלופת איטליה הייתה חייבת שלוש נקודות אחרי המעידה של נאפולי מוקדם יותר המחזור, והיא עשתה זו בצורה הכי מתוקה ודרמטית שיש, עם שער בדקה ה-94. פיוטר זילינסקי כבש ראשון בדקה ה-16, ג’יובן השווה זמנית בדקה ה-40 ועמוק בתוספת הזמן, שער עצמי של מרטין פריזה נתן שלוש נקודות לנראזורי. אינטר נצמדה עד כדי נקודה אחת מהאלופה והמוליכה נאפולי.