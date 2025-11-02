יום ראשון, 02.11.2025 שעה 17:00
ליגה איטלקית 25-26
228-1610נאפולי1
2112-2410אינטר2
214-109רומא3
187-149מילאן4
1810-1410יובנטוס5
176-1210קומו6
157-139בולוניה7
1515-1210אודינזה8
1412-1210קרמונזה9
138-1310אטאלנטה10
1310-109ססואולו11
127-119לאציו12
1214-89טורינו13
912-99קליארי14
79-49פארמה15
614-79לצ'ה16
512-59פיזה17
516-610ורונה18
415-79פיורנטינה19
313-49גנואה20

ניצלה את המעידה של נאפולי: 1:2 דרמטי לאינטר

סגנית האלופה ראתה את התכולים מסיימים בתיקו, ובדקה ה-94 ניצחו את ורונה. זילינסקי כבש ראשון, ג'יובן השווה ועצמי של פריזה חתם בתוספת הזמן. צפו

|
שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)
שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)

המחזור העשירי בליגה האיטלקית נמשך היום (ראשון), כאשר מי שפתחה את יום המשחקים היא אינטר, שרשמה 1:2 דרמטי מאוד על ורונה בחוץ. בהמשך, פיורנטינה תארח את לצ’ה, פיזה תתארח אל טורינו ופארמה תפגוש בביתה את בולוניה.

ורונה – אינטר 2:1

בדקה ה-94: 1:2 דרמטי לאינטר על ורונה

איזו דרמה. סגנית אלופת איטליה הייתה חייבת שלוש נקודות אחרי המעידה של נאפולי מוקדם יותר המחזור, והיא עשתה זו בצורה הכי מתוקה ודרמטית שיש, עם שער בדקה ה-94. פיוטר זילינסקי כבש ראשון בדקה ה-16, ג’יובן השווה זמנית בדקה ה-40 ועמוק בתוספת הזמן, שער עצמי של מרטין פריזה נתן שלוש נקודות לנראזורי. אינטר נצמדה עד כדי נקודה אחת מהאלופה והמוליכה נאפולי.

