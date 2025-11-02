עצוב: מאמן הכדורגל, ג'קי מלול, הלך לעולמו

יום עצוב לכדורגל בגזרת העיר צפת ובסביבתה הקרובה. ג'קי מלול, מי שהיה דמות מאוד בולטת בכדורגל באזור, הלך לעולמו הבוקר בגיל 64, לאחר מאבק במחלת הסרטן. ג'קי מלול, ששיחק כמגן בקבוצות העיר צפת ובהפועל קריית שמונה, אימן בשלושת העשורים האחרונים במחלקות הנוער שפעלו בעיר צפת (הפועל ובית"ר) ובמחלקת הנוער של מ.ס חצור הגלילית.

המנוח שימש עד לתקופה האחרונה במשך יותר משנה כמנהל המגרש הסינטטי, המשמש קבוצות ותיקים וקבוצות מחלקות נוער רבות מהאזור. ג'קי מלול נחשב למאמן אהוד בקהילת מאמני הכדורגל בצפון, לאורך השנים תרם את חלקו ליחסים טובים בין מועדוני הכדורגל בהם אימן למועדוני כדורגל מאזור הצפון.

יורם עומר, שוער העבר של קבוצות העיר צפת, המשמש כמנהל המקצועי במחלקת הנוער של הפועל גליל עליון, שיתף בתחושותיו: “יום עצוב מאוד עבורי ועבור רבים מאוד מבני צפת. ג'קי היה מאבני היסוד של קבוצת הכדורגל הפועל צפת. חבר לחיים ולכדורגל. זכיתי לשחק איתו בשנות ה 80-90, הוא ממש גידל אותי בשנותיי הראשונות כשוער הקבוצה הבוגרת. אם במשחקים. במחנה אימונים. ובכלל. תמיד היה לצידי”.

“עברנו יחד חוויות אישיות וקבוצתיות. ג'קי היה אדם שנתן את כל כולו למען הכדורגל בצפת. במיוחד בשנים האחרונות, על אף המחלה הארורה הוא לא ויתר וניסה בכוחות אחרונים לשמר את העבר. לצערנו, הוא לא הצליח. ג'קי היה שותף לפרק חשוב מאוד בתולדות העיר צפת, שיחד איתו הלכה וגוועה. יהי זכרו ברוך”.

צחי נהרדע, מ”מ יו”ר איגוד מאמני הכדורגל, ספד למלול: “ברוך דיין האמת. מעבר למאמן אהוב, ג'קי חבר טוב, איש נעים הליכות, תמיד עם חיוך. לא אחת היו לנו שיחות על פרופורציה, על הדברים שחשובים באמת. יהי זכרו ברוך”.