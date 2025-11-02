יום ראשון, 02.11.2025 שעה 15:05
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית לנוער צפון
לוח תוצאות

עצוב: מאמן הכדורגל, ג'קי מלול, הלך לעולמו

האיש שאימן במחלקות הנוער של צפת וחצור הגלילית, הלך לעולמו בגיל 64. יו"ר גליל עליון: "יום עצוב, ג'קי מאבני היסוד של קבוצת הכדורגל הפועל צפת"

|
ג'קי מלול (פרטי)
ג'קי מלול (פרטי)

יום עצוב לכדורגל בגזרת העיר צפת ובסביבתה הקרובה. ג'קי מלול, מי שהיה דמות מאוד בולטת בכדורגל באזור, הלך לעולמו הבוקר בגיל 64, לאחר מאבק במחלת הסרטן. ג'קי מלול, ששיחק כמגן בקבוצות העיר צפת ובהפועל קריית שמונה, אימן בשלושת העשורים האחרונים במחלקות הנוער שפעלו בעיר צפת (הפועל ובית"ר) ובמחלקת הנוער של מ.ס חצור הגלילית.

המנוח שימש עד לתקופה האחרונה במשך יותר משנה כמנהל המגרש הסינטטי, המשמש קבוצות ותיקים וקבוצות מחלקות נוער רבות מהאזור. ג'קי מלול נחשב למאמן אהוד בקהילת מאמני הכדורגל בצפון, לאורך השנים תרם את חלקו ליחסים טובים בין מועדוני הכדורגל בהם אימן למועדוני כדורגל מאזור הצפון.

יורם עומר, שוער העבר של קבוצות העיר צפת, המשמש  כמנהל המקצועי במחלקת הנוער של הפועל גליל עליון, שיתף בתחושותיו: “יום עצוב מאוד עבורי ועבור רבים מאוד מבני צפת. ג'קי היה מאבני היסוד של קבוצת הכדורגל הפועל צפת. חבר לחיים ולכדורגל.  זכיתי  לשחק איתו בשנות ה 80-90, הוא ממש גידל אותי בשנותיי הראשונות כשוער הקבוצה הבוגרת. אם במשחקים. במחנה אימונים. ובכלל. תמיד היה לצידי”.

“עברנו יחד חוויות אישיות וקבוצתיות. ג'קי היה אדם שנתן את כל כולו למען הכדורגל בצפת. במיוחד בשנים האחרונות, על אף המחלה הארורה הוא לא ויתר וניסה בכוחות אחרונים לשמר את העבר. לצערנו, הוא לא הצליח. ג'קי היה שותף לפרק חשוב מאוד בתולדות העיר צפת, שיחד איתו הלכה וגוועה.  יהי זכרו ברוך”.

צחי נהרדע, מ”מ יו”ר איגוד מאמני הכדורגל, ספד למלול: “ברוך דיין האמת. מעבר למאמן אהוב, ג'קי חבר טוב, איש נעים הליכות, תמיד עם חיוך. לא אחת היו לנו שיחות על פרופורציה, על הדברים שחשובים באמת. יהי זכרו ברוך”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */