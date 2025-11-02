יום ראשון, 02.11.2025 שעה 15:09
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

אופיר דוידזאדה חתם לעונה נוספת בהפועל ב"ש

המשכיות: אחרי שחזר רק בקיץ האחרון לסגנית האלופה, במועדון דאגו כבר לאחר מספר חודשים להאריך את חוזהו כדי שהוא יסתיים בסיומה של עונת 2026/27

|
גלעד קצב, אופיר דוידזאדה ואלונה ברקת (הפועל ב
גלעד קצב, אופיר דוידזאדה ואלונה ברקת (הפועל ב"ש)

הפועל באר שבע בשיאה של עונה נהדרת, אך במועדון לא מפסיקים לחשוב גם על העתיד ולשמור על המומנטום הנהדר שנים קדימה. סגנית אלופת ישראל הודיעה היום (ראשון) על הארכת חוזהו של אחד הברגים החשובים העונה בסגל של רן קוז’וק, אופיר דוידזאדה.

המגן השמאלי, שחזר לקבוצה מבירת הנגב רק בקיץ האחרון, כבר האריך חוזה. ההתחלה לא הייתה פשוטה, כשהקהל האדום בטרנר לא ממש קיבל את החזרה שלו אחרי שהגיע ממכבי ת”א, אך לאט לאט הוא חדר פעם נוספת ללב הקהל הדרומי והציג גם כדורגל נהדר.

דוידזאדה חתם כאמור רק בקיץ האחרון על חוזה בהפועל באר שבע לעונה אחת, וכבר תוך כמה חודשים במועדון הבינו שהם רוצים להמשיך את ההתקשרות והחוזה שלו הוארך עד לסיום עונת 2026/27, כלומר בעונה אחת נוספת תחת רן קוז’וק.

