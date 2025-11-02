רכש חדש? עמנואל אפה בדרך לחתום בקריית ים

רכש חדש בדרך למ.ס קרית ים: ל-ONE נודע, כי הקבוצה מהצפון, נמצאת במו״מ מתקדם עם החלוץ עמנואל אפה. הניגרי בן ה-29, שיחק בעונה הקודמת במדי אל איתיחאד מהליגה המצרית, כאשר בשל העובדה שהוא שחקן חופשי, הוא יוכל לחתום מיידית ולחזק את הסגל של המאמן מאור סיסו.

בעברו, השתייך אפה לסגל המורחב של סלטה ויגו, כשבנוסף רשם קדנציות במספר קבוצות בליגה הספרדית השנייה ביניהן טנריפה, אלקורקון וסלטה ויגו ב׳. הוא אמור להצטרף על חשבונו של החלוץ הזר מטר דיה, שלא התאקלם, סבל מפציעה ובקבוצה הודיעו אמש על שחרורו.

הקבוצה מהקריות נמצאת במקום השביעי בליגה הלאומית, כשהיא סופרת בה כבר חמישה משחקים ללא ניצחון ושישה בכל המסגרות. רכש כמו של החלוץ, יכול לתת בוסט רציני לחבורה של מאור סיסו לקראת המשך העונה והיציאה מהלופ אליו נכנסה.