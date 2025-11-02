ארז כלפון שלח מכתב לבסול, והעניש את ריינה

אירוע לא רגוע התרחש אתמול (שבת) במשחק בין מכבי ת”א למכבי בני ריינה, גם תוך כדי המפגש וגם בסיומו, כאשר אנשי הצפוניים ובראשם סעיד בסול לא אהבו בכלל את השיפוט של גל לייבוביץ. יו”ר מנהלת הליגות ארז כלפון שלח מכתב לסעיד בסול בעקבות “התנהגותו החמורה” במשחק ו”הפגיעה הקשה בתדמית הליגה”.

במכתב כלפון פתח: “מקריאת דו”חות השופט והמשקיף, ממשחקכם מול מכבי תל אביב אמש ומצפיה בתגובותיך בתקשורת, עולה תמונה חמורה ביותר של התנהלות אלימה ומשולחת רסן מצידך במהלך המשחק. בתחילה, ירדת מהיציע לתוך תחומי המגרש ללא כל אישור. בהמשך, הנחית את שחקניך להתיישב על כר הדשא, פעולה שהייתה מובילה לפיצוץ המשחק, ביזוי האירוע והמשתתפים בו וגרימת נזק ים חסרי תקדים לתדמית המנהלת והכדורגל המקצועני בישראל”.

עוד רשם: “אם לא די בכך, לאחר שירדת אל תחומי המגרש ללא אישור וניסית לשבש את המשחק התבטאת כלפי גורמים שונים בכדורגל המקצועני באופן פוגעני, אלים ומשפיל תוך הטחת האשמות חמורות ושקריות (העולות לכדי לשון הרע חמורה ביותר) בשופטי המשחק ובאיגוד השופטים. האשמות אלו נמשכו בהתבטאויות מאוחרות יותר בכלי התקשורת אשר כללו האשמות נוספות, שקריות ולא קולגיאליות אף הן, כלפי בעלי תפקידים ומועדונים החברים במנהלת”.

סעיד בסול (חג'אג' רחאל)

כלפון המשיך: “העדפתי להימנע מהעלאת המילים הנמוכות והפוגעניות בהן נקטת על הכתב, על אף שהן זכו לתהודה גדולה מאוד בכלי התקשורת ולא הסבו כבוד רב, בלשון המעטה, לנוגעים בדבר. איני יודע מה חמור יותר, עצם הדברים, הדיבה הקשה המגולמת בהם, הסגנון שבו נאמרו או העובדה שהם נאמרו מפי בעלים של מועדון כדורגל מקצועני. מדובר בהתנהלות מבישה, אשר גרמה לפגיעה ממשית בתדמית הליגה ובאמון הציבור, וזכתה לתהודה תקשורתית רחבה שפגעה בתדמית ה כדורגל הישראלי.

“לאור האמור, לאחר שבדקתי את הנושא, ובהתאם לסמכותי כיו״ר מנהלת הליגות, הריני להודיעך כי יופחת למועדון סך של 50,000 ש”ח בפועל מתמריץ ‘שמירה על תדמית הליגה’. יופחת למועדון סך של 50,000 ש”ח על תנאי מתמריץ ‘שמירה על תדמית הליגה’ בגין כל פגיעה עתידית בתדמית הליגה (סכום זה יתווסף על ההפחתה נשוא ההפרה הבאה, ככל ותהיה). כיו״ר מועדון בליגה מקצוענית מצופה ממך לנהוג באחריות, באיפוק ובדוגמה אישית”.

לסיכום: “אנו רואים בחומרה רבה גם את ניסיונך לשבש את מהלך המשחק או להפסיקו, כמו גם את האופן בו התנהלת והתבטאת. יש דרך וצורה להעביר ביקורת, גם אם היא קיימת, וגם אם נדמה לך שהיא מוצדקת, מבלי לפגוע באנשים, במועדונים אחרים, בגופים ובערכים עליהם נשען הענף כולו. אני מצפה כי תראה לנכון להתנצל על התנהלותך (לכל הפחות בפני שופטי המשחק) ולהפיק את הלקחים הנדרשים מהאירוע החמור שהתרחש אמש. לא אאפשר לאף בעל מועדון לפעול בצורה כה מבזה. אין באמור לעיל או במה שלא נאמר בו בכדי לגרוע מטענות המנהלת ואלו שמורות לה במלואן”.