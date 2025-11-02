יום ראשון, 02.11.2025 שעה 15:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

ארז כלפון שלח מכתב לבסול, והעניש את ריינה

יו"ר המנהלת פנה לאיש החזק של הצפוניים אחרי האירועים נגד מכבי ת"א: "הנחת את השחקנים לפעולה שהיית מבזה את האירוע". המועדון קיבל קנס מהמנהלת

|
ארז כלפון (עמרי שטיין)
ארז כלפון (עמרי שטיין)

אירוע לא רגוע התרחש אתמול (שבת) במשחק בין מכבי ת”א למכבי בני ריינה, גם תוך כדי המפגש וגם בסיומו, כאשר אנשי הצפוניים ובראשם סעיד בסול לא אהבו בכלל את השיפוט של גל לייבוביץ. יו”ר מנהלת הליגות ארז כלפון שלח מכתב לסעיד בסול בעקבות “התנהגותו החמורה” במשחק ו”הפגיעה הקשה בתדמית הליגה”.

במכתב כלפון פתח: “מקריאת דו”חות השופט והמשקיף, ממשחקכם מול מכבי תל אביב אמש ומצפיה בתגובותיך בתקשורת, עולה תמונה חמורה ביותר של התנהלות אלימה ומשולחת רסן מצידך במהלך המשחק. בתחילה, ירדת מהיציע לתוך תחומי המגרש ללא כל אישור. בהמשך, הנחית את שחקניך להתיישב על כר הדשא, פעולה שהייתה מובילה לפיצוץ המשחק, ביזוי האירוע והמשתתפים בו וגרימת נזק ים חסרי תקדים לתדמית המנהלת והכדורגל המקצועני בישראל”.

עוד רשם: “אם לא די בכך, לאחר שירדת אל תחומי המגרש ללא אישור וניסית לשבש את המשחק התבטאת כלפי גורמים שונים בכדורגל המקצועני באופן פוגעני, אלים ומשפיל תוך הטחת האשמות חמורות ושקריות (העולות לכדי לשון הרע חמורה ביותר) בשופטי המשחק ובאיגוד השופטים. האשמות אלו נמשכו בהתבטאויות מאוחרות יותר בכלי התקשורת אשר כללו האשמות נוספות, שקריות ולא קולגיאליות אף הן, כלפי בעלי תפקידים ומועדונים החברים במנהלת”.

סעיד בסול (חגסעיד בסול (חג'אג' רחאל)

כלפון המשיך: “העדפתי להימנע מהעלאת המילים הנמוכות והפוגעניות בהן נקטת על הכתב, על אף שהן זכו לתהודה גדולה מאוד בכלי התקשורת ולא הסבו כבוד רב, בלשון המעטה, לנוגעים בדבר. איני יודע מה חמור יותר, עצם הדברים, הדיבה הקשה המגולמת בהם, הסגנון שבו נאמרו או העובדה שהם נאמרו מפי בעלים של מועדון כדורגל מקצועני. מדובר בהתנהלות מבישה, אשר גרמה לפגיעה ממשית בתדמית הליגה ובאמון הציבור, וזכתה לתהודה תקשורתית רחבה שפגעה בתדמית ה כדורגל הישראלי.

“לאור האמור, לאחר שבדקתי את הנושא, ובהתאם לסמכותי כיו״ר מנהלת הליגות, הריני להודיעך כי יופחת למועדון סך של 50,000 ש”ח בפועל מתמריץ ‘שמירה על תדמית הליגה’. יופחת למועדון סך של 50,000 ש”ח על תנאי מתמריץ ‘שמירה על תדמית הליגה’ בגין כל פגיעה עתידית בתדמית הליגה (סכום זה יתווסף על ההפחתה נשוא ההפרה הבאה, ככל ותהיה). כיו״ר מועדון בליגה מקצוענית מצופה ממך לנהוג באחריות, באיפוק ובדוגמה אישית”.

לסיכום: “אנו רואים בחומרה רבה גם את ניסיונך לשבש את מהלך המשחק או להפסיקו, כמו גם את האופן בו התנהלת והתבטאת. יש דרך וצורה להעביר ביקורת, גם אם היא קיימת, וגם אם נדמה לך שהיא מוצדקת, מבלי לפגוע באנשים, במועדונים אחרים, בגופים ובערכים עליהם נשען הענף כולו. אני מצפה כי תראה לנכון להתנצל על התנהלותך (לכל הפחות בפני שופטי המשחק) ולהפיק את הלקחים הנדרשים מהאירוע החמור שהתרחש אמש. לא אאפשר לאף בעל מועדון לפעול בצורה כה מבזה. אין באמור לעיל או במה שלא נאמר בו בכדי לגרוע מטענות המנהלת ואלו שמורות לה במלואן”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */