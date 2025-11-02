איגוד השופטים על הפנדל ביבנה: "אירוע גבולי"

אף אחד לא נרגע מבעיטת העונשין שנזקפה לזכותה של מכבי יבנה, במשחק הליגה (מחזור שביעי בליגה א' דרום) מול מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים בשישי האחרון. ביבנה חגגו, בכפר סבא פחות. בדקה ה-90 יובל בן עמי חיפש פרצה בהגנת כפר סבא, אלא שמצא את גיא מונסטירסקי שדרך לו על הרגל. ללא ספק – הכשלה. אופק מלכה שרק לכדור חופשי מכ-16 מטרים אלכסונית לשער של בן ויצמן.

אלא שאיתי כץ, עוזר השופט, סימן למלכה כי מדובר בהכשלה על קו רחבת ה-16, מה שאומר כי מדובר בכדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של מכבי יבנה. בכפר סבא לא אהבו את שינוי ההחלטה, הרי שקשה לקבוע חד משמעית, בין אם בעיניים של השופטים ובין אם בתמונות שהועברו לאיגוד השפוטים, היכן התבצעה הדריכה.

אל כדור העונשין ניגש קובי מור, שבעט במדויק לפינה הימנית של בן ויצמן, בעוד האחרון קפץ לצד השני. לאחר השער, קובי מור ודן עובדיה רצו לפינה השמאלית של המגרש, אל מול האיזור בו מאוכלס קהל מ.כ כפר סבא, מה שגרם ללהט הרגע ולתגרה של ממש בין כל מי שנכח שם באיזור. טסלפפה לא התייחס לאירוע, אך ציין בפני ONE “יש הרבה מה לשפר, בדיבורים זה לא עוזר”.

קובי מור בועט את הפנדל פנימה (יונתן גינזבורג)

תגובת איגוד השופטים, לאחר פניית ONE: “האירוע נבדק ונבחן בוועדת שיפוט ליגות א'-ב'. השופט זיהה נכון עבירת דריכה ותוך שת"פ עם עוזר השופט החליטו כי העבירה בוצעה על קו הרחבה ולכן נפסקה בעיטת עונשין. זווית הצילום לא מאפשרת קביעה ודאית האם העבירה בוצעה על קו הרחבה או מחוץ לרחבה. לאור האמור, מדובר באירוע גבולי ובהחלטה נתמכת”.