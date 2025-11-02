יום ראשון, 02.11.2025 שעה 15:10
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
183-157מכבי אחי נצרת1
1510-167מ.ס. טירה2
145-127מכבי אתא ביאליק3
146-107מכבי נווה שאנן4
138-127הפועל ב.א.גרבייה5
118-107הפועל כרמיאל6
1110-107עירוני נשר7
105-76צעירי אום אל פאחם8
98-77בני מוסמוס9
811-107מ.כ. צעירי טירה10
713-77צעירי טמרה11
69-76הפועל טירת הכרמל12
614-87הפועל בית שאן13
68-27הפועל מגדל-העמק14
511-77הפועל עראבה15
212-67הפועל א.א. פאחם16
212-27מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
175-197מכבי קרית גת1
156-117מכבי קרית מלאכי2
148-137הפועל הרצליה3
137-127מכבי עירוני אשדוד4
128-136מ.כ. ירושלים5
114-67הפועל אזור6
106-97מ.כ. כפ"ס7
108-86מ.ס. דימונה8
810-117מ.כ. חולון ירמיהו 9
811-97מכבי יבנה10
713-67בית"ר יבנה11
713-57הפועל ניר רמה"ש12
615-77הפועל מרמורק13
513-87שמשון תל אביב14
511-67בית"ר נורדיה ירושלים15

איגוד השופטים על הפנדל ביבנה: "אירוע גבולי"

לאחר פניית ONE, נתקבלה תגובה בנושא הפנדל בדקה ה-90 בין יבנה לכפ"ס: "זווית הצילום לא מאפשרת קביעה ודאית האם העבירה בוצעה על קו הרחבה או בחוץ"

|
שחקני יבנה חוגגים את השער (יונתן גינזבורג)
שחקני יבנה חוגגים את השער (יונתן גינזבורג)

אף אחד לא נרגע מבעיטת העונשין שנזקפה לזכותה של מכבי יבנה, במשחק הליגה (מחזור שביעי בליגה א' דרום) מול מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים בשישי האחרון. ביבנה חגגו, בכפר סבא פחות. בדקה ה-90 יובל בן עמי חיפש פרצה בהגנת כפר סבא, אלא שמצא את גיא מונסטירסקי שדרך לו על הרגל. ללא ספק – הכשלה. אופק מלכה שרק לכדור חופשי מכ-16 מטרים אלכסונית לשער של בן ויצמן.

אלא שאיתי כץ, עוזר השופט, סימן למלכה כי מדובר בהכשלה על קו רחבת ה-16, מה שאומר כי מדובר בכדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של מכבי יבנה. בכפר סבא לא אהבו את שינוי ההחלטה, הרי שקשה לקבוע חד משמעית, בין אם בעיניים של השופטים ובין אם בתמונות שהועברו לאיגוד השפוטים, היכן התבצעה הדריכה.

אל כדור העונשין ניגש קובי מור, שבעט במדויק לפינה הימנית של בן ויצמן, בעוד האחרון קפץ לצד השני. לאחר השער, קובי מור ודן עובדיה רצו לפינה השמאלית של המגרש, אל מול האיזור בו מאוכלס קהל מ.כ כפר סבא, מה שגרם ללהט הרגע ולתגרה של ממש בין כל מי שנכח שם באיזור. טסלפפה לא התייחס לאירוע, אך ציין בפני ONE “יש הרבה מה לשפר, בדיבורים זה לא עוזר”.

קובי מור בועט את הפנדל פנימה (יונתן גינזבורג)קובי מור בועט את הפנדל פנימה (יונתן גינזבורג)

תגובת איגוד השופטים, לאחר פניית ONE: “האירוע נבדק ונבחן בוועדת שיפוט ליגות א'-ב'. השופט זיהה נכון עבירת דריכה ותוך שת"פ עם עוזר השופט החליטו כי העבירה בוצעה על קו הרחבה ולכן נפסקה בעיטת עונשין. זווית הצילום לא מאפשרת קביעה ודאית האם העבירה בוצעה על קו הרחבה או מחוץ לרחבה. לאור האמור, מדובר באירוע גבולי ובהחלטה נתמכת”.

