כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"מנהלת והתאחדות זו**ת", "כמה שילמו לכם?"

דו"ח חמור של לייבוביץ' על בסול: "אמר 'איגוד של בני ז**ות', 'שופטים חרא'". גם השופט וגם המשקיף ציינו בדו"ח שג'אבר דרש לרדת מהדשא ולא רק לשבת

|
סעיד בסול (חג'אג' רחאל)
סעיד בסול (חג'אג' רחאל)

לא רגוע בכלל היה אתמול (שבת) במשחק בין מכבי בני ריינה לבין מכבי תל אביב, משחק בו אלופת המדינה ניצחה 0:2 ויצאה עם שלוש נקודות. הצפוניים לא אהבו בלשון המעטה את השיפוט של גל לייבוביץ והבעלים סעיד בסול גם לא אהב את זה שרועי משפתי זרק כדור של הקבוצה המארחת ליציע. יום לאחר מכן, מוצג כאן דו”ח השופט ודו”ח המשקיף.

דו”ח השופט (גל לייבוביץ)

במהלך המשחק התרחשו מספר אירועים חריגים, המובאים להלן לפי סדר כרונולוגי.

לפני פתיחת המשחק: ביציע הצפוני, שבו מוקמו אוהדי מכבי תל אביב, התקיים מופע פירוטכני שכלל ירי זיקוקים והפעלת רימוני עשן. הפירוטכניקה הופעלה בתחומי היציע בלבד ולא נזרקה לעבר כר הדשא. האירוע לא גרם לעיכוב בפתיחת המשחק, והמשחק נפתח כסדרו ובמועדו.

בדקה ה-77: לאחר הבקעת השער השני לטובת מכבי תל אביב, ובטרם חודש המשחק, קפטן מכבי בני ריינה, שחקן מספר 14 עבדאללה ג’אבר, סימן בתנועות יד ברורות לעבר שחקני קבוצתו, במטרה להורות להם לרדת מכר הדשא כמחאה על שיפוט המשחק. באותה העת פנה אליי השחקן באופן ישיר ואמר: “עדיף לנו לרדת מהמגרש”. חלק משחקני קבוצתו ניגשו אליו והרגיעו אותו, ולאחר מספר רגעים המשחק חודש כסדרו.

גל לייבוביץגל לייבוביץ' ושחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

לפני חידוש המשחק, לאחר הבקעת השער לטובת מכבי תל אביב: ירד בעלי קבוצת מכבי בני ריינה, מר סעיד בסול, שאינו רשום בטופס המשחק, מאזור היציע אל סמוך לספסלי הקבוצות, ועמד מאחורי השופט הרביעי, מר יובל שטיין. באותו הזמן הטיח מר בסול כלפי צוות השיפוט קללות ועלבונות קשים, ובין דבריו נשמעו הביטויים: “מנהלת והתאחדות זו**ת”, “שופטים באדום”, “ז**ות”, “כמה מעטפה שילמו לכם”.

מר בסול ניסה לעודד את שחקני קבוצתו לרדת מכר הדשא. השופט הרביעי פנה אליו וביקש ממנו לעזוב את האזור ולחדול מהתנהגותו, אך מר בסול סירב להתרחק והמשיך בדבריו בטון תוקפני ובצעקות.

לאחר סיום המשחק: עם שריקת הסיום, ובמהלך הירידה לכר הדשא לכיוון חדרי השחקנים, ניגש אליי מר סעיד בסול ואמר לי באופן ישיר: “שופטים חרא, מקבלים החלטות חרא”. לאחר מכן פנה מר בסול לשופט הרביעי, מר יובל שטיין, והמשיך להטיח כלפיו עלבונות וקללות נוספות, ובין היתר אמר: “בני זו**ת”, “כמה שילמו לכם”, “איגוד של בני ז**ות”. הדברים נאמרו בטון תוקפני ובצעקות.

דו”ח המשקיף (אלי לוי)

עם עליית השחקנים לכר הדשא, הודלקו עשרות זיקוקים בתוך היציע הצפוני אשר אכלס באוהדי קבוצת מכבי תל אביב. בנוסף הודלקו רימוני עשן בצבע צהוב (כשישה רימונים). הם לא הושלכו לכר הדשא ולא גרמו לעיכוב בשריקת הפתיחה של המשחק. צוין כי היציע היה מלא ולכן היה קושי לספור במדויק את כמויות הפירוטכניקה והמכשירים שהוצתו לאחר מכן. מצ”ב עם מפקד כ”ח המשטרה שמסר לי את הנתונים הללו. מצ”ב סרטון מהיציע הצפוני.

גל לייבוביץגל לייבוביץ' מסביר את ההחלטה לגד עמוס (חג'אג' רחאל)

בדקה ה-77, לאחר הבקעת השער השני לזכות קבוצת מכבי תל אביב, נראה יו”ר קבוצת מכבי בני ריינה מר סעיד בסול יושב ביציע ממש מאחורי ספסל הקבוצה יחד עם אנשי הצוות הניהולי של הקבוצה, קורא לקפטן קבוצתו ג’אבר עבדאללה וצועק לעברו וסימן לו דבר מה. לאחר מכן נראה כי הוא סימן לו שהשחקנים ישבו על כר הדשא ולא ישחקו וזאת כמחאה כנגד שיפוט המשחק.

ראיתי את קפטן הקבוצה מדבר עם שחקנים ומשוחח איתם בזמן המשחק לאחר שריקת סימון, נמסר לי ע”י שופט המשחק כי קפטן מכבי בני ריינה פנה אליו ולשחקני קבוצתו במגמה לרדת מהמגרש ולהפסיק את המשחק כמחאה על השיפוט במשחק וזאת כאמור לאחר הבקעת השער השני לזכות קבוצת מכבי תל אביב.

מיד לאחר מכן ובזמן שהמשחק משוחק ירד יו”ר קבוצת מכבי בני ריינה סעיד בסול מהיציע לכיוון מנהרת השחקנים כשהוא נסער מאוד ועמד מאחורי השופט הרביעי (כל זאת בזמן שהמשחק משוחק) והחל שוב לנסות לדבר עם צוות ספסל קבוצתו על מנת שהשחקנים יביעו מחאה כנגד השיפוט, יישבו על כר הדשא ולא ישחקו. הוא לא זכה לשיתוף פעולה ממאמן הקבוצה או מאנשי הספסל שלא העבירו הודעה מסוג זה לשחקנים. בעת עמידתו במקום זה, הוא החל להטיח ולמחות בקללות קשות כנגד צוות השיפוט וכלל המערכת.

