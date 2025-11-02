יום ראשון, 02.11.2025 שעה 15:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"תביעת ההתאחדות? לא מעניין מי אוהב את זה"

נציג בעלי אשדוד, אלון חזן, ב"שיחת היום": "לא דיברתי עם שינו, אם יוחלט שלא מגיע לי כלום, נלחץ ידיים. הנבחרת? כמעט לא ראיתי אותה". וגם: הקבוצה

|
אלון חזן (חג'אג' רחאל)
אלון חזן (חג'אג' רחאל)

מ.ס אשדוד מתחילה להראות סימנים של קבוצה מצוינת וסימן הקריאה לכך הגיע אמש (שבת) ב-1:4 נפלא על הפועל חיפה. יממה לאחר המשחק, נציג הבעלים של המועדון ומאמן נבחרת ישראל בעברו, אלון חזן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

הקהל מתחיל להגיע בגדול.
“אני חושב שגם במשחק נגד הפועל פ״ת הקהל הגיע ואנחנו עושים עבודה טובה וסיזיפית במשך השבוע כדי שהדברים האלה ירקמו עור וגידים. אנחנו משתדלים להציג כדורגל טוב כדי להחזיר את האמון של הקהל בקבוצה כדי להביא את האוהדים לקראת האצטדיון החדש שיהיה בעיר״.

פגעתם בזרים טובים והתמהיל שלכם טוב כרגע.
״נבנה סגל טוב מאוד. חיים (סילבס) והצוות עשו עבודה טובה. עברנו משבר עם שתי תבוסות רצופות וזה היה נראה קטסטרופה, אבל יש סבלנות במועדון. בחרנו זרים טובים, אבל נצטרך לדבר על זה בהמשך. חלקם הגיעו לא בכושר טוב והם צריכים עוד זמן כדי להיות עוד יותר טובים. דיאקטה הראה ניצוצות אתמול. המטרה היא לחבר בין הוותיקים כמו גורדנה וביטון לבין הצעירים שייקחו אותנו קדימה״.

חיים סילבס מרוצה, גם גחיים סילבס מרוצה, גם ג'קי בן זקן (ראובן שוורץ)

אתם בחלק העליון, הרבה מעל הקו האדום. לאן מסתכלים באשדוד?
״בשלב כזה אנחנו מסתכלים רק על המחזור הבא. יש שוויון מאוד גדול במרכז הטבלה שיכול להפוך את הטבלה במחזור אחד או שניים כמה למעלה וכמה למטה. אנחנו צריכים להתמקד ביכולת שלנו ולדאוג להמשכיות ויציבות למשחקים הבאים. יש לנו שני משחקים הכי קשים שיש ואנחנו רוצים לבוא ולהוכיח את עצמנו. צריכים להיות ראויים ולעבוד קשה וזה מה שהשחקנים עושים בינתיים״.

איך אתה בתפקיד החדש?
״אני מרגיש טוב מאוד. בחרתי לא לאמן בעונה הקודמת, אחרי העונה שעברה רציתי להמשיך במקום הזה ואני שמח מאוד להיות בו. אני אוהב את האנשים שסביבי״.

מה בדיוק התפקיד שלך?
״הכל. אני מגיע לכל אימון, דואג לכל מה שהמועדון צריך כדי להתנהל. אנחנו משתדלים לעשות את כל מה שצריך כדי שהשחקנים יתרכזו אך ורק בכדורגל. צריך לדאוג שהצוות מסביב יעשה הכל עבור השחקנים. אם חיים פונה אליי בהתייעצות אני תמיד לרשותו, אבל לא אתערב בכוח. הוא כן מתייעץ איתי, אבל הוא גם מאוד עצמאי. אני לא נכנס לחדרי הלבשה ונותן למאמן את כל מה שהוא צריך כדי שהקבוצה תעבוד טוב״.

אלון חזן (חגי מיכאלי)אלון חזן (חגי מיכאלי)

מה מבחינת אימון?
״בסוף העונה הקרובה אני אבחן את הדברים ונראה מה יהיה״.

קורץ לך לחזור לקווים?
״כרגע לא״.

אתה חושב מה יכולת לעשות אחרת כמאמן נבחרת?
״כבר התנתקתי מהתקופה הזאת. יש כל מני מחשבות של דברים שאני משתף עם האנשים הקרובים אליי. זה כבר לא רלוונטי. אם אהיה מאמן אפיק את הלקחים שלי ממה שקרה ונראה מה יהיה בהמשך״.

איך הנבחרת לדעתך עד כה?
״האמת שכמעט לא ראיתי את המשחקים. הם יוצאים תמיד בשישי שבת ואני משתדל שלא לראות כדורגל בימים האלה. רן בן שמעון מאמן נהדר, אני אוהד כדורגל ישראלי ואזרח אוהד של המדינה ואני מאחל לו המון בהצלחה. לרן יש את הדרך שלו ואני מקווה שהיא תצליח״.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

אתה מרגיש שנכנעת לרחשים מבחוץ?
״היו אצלנו המון רעשים, חלק הצלחנו לסנן וחלק לא. זה כבר לא משנה. תמיד יש רעשים וצריך לדעת איך לסנן. למזלי היה לי את יוסי בניון לצידי שעזר לי הרבה. כשאתה לא מייצר את הרעש, אתה לא צריך לדאוג לשקט״.

מה לגבי התביעה מול ההתאחדות?
״העו״ד שלי שי אליאס מטפל בדברים ואני סומך עליו. אני אפילו לא מעורב בזה”. 

בהתאחדות לא אהבו את זה.
״לא מעניין מי אוהב. עבדתי המון שנים שם ואם הדברים מגיעים לי אז הם מגיעים לי ואם לא אז לא. אני לא מתעסק בזה. אם יוחלט שלא מגיע לי כלום אז נלחץ ידיים ונמשיך הלאה. אם מגיע לי אז מגיע״.

אלון חזן ויוסי בניון (שחר גרוס)אלון חזן ויוסי בניון (שחר גרוס)

אחרי הסאגה דיברת עם שינו זוארץ?
״לא. למה אני צריך לדבר עם מישהו? תמיד כשמעורב כסף אתה לא רוצה שזה יעיב על העבודה. יש לי עו״ד טוב והוא איש מקצוע והוא דואג לזה. מה שיוחלט אני אקבל באהבה״.

אתה מאוכזב מההתנהלות?
״עברה שנה ואני כבר לא מתעסק בזה. אני רגוע ובלי כעסים. אין לי משקעים על אף אחד״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */