"תביעת ההתאחדות? לא מעניין מי אוהב את זה"

מ.ס אשדוד מתחילה להראות סימנים של קבוצה מצוינת וסימן הקריאה לכך הגיע אמש (שבת) ב-1:4 נפלא על הפועל חיפה. יממה לאחר המשחק, נציג הבעלים של המועדון ומאמן נבחרת ישראל בעברו, אלון חזן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

הקהל מתחיל להגיע בגדול.

“אני חושב שגם במשחק נגד הפועל פ״ת הקהל הגיע ואנחנו עושים עבודה טובה וסיזיפית במשך השבוע כדי שהדברים האלה ירקמו עור וגידים. אנחנו משתדלים להציג כדורגל טוב כדי להחזיר את האמון של הקהל בקבוצה כדי להביא את האוהדים לקראת האצטדיון החדש שיהיה בעיר״.

פגעתם בזרים טובים והתמהיל שלכם טוב כרגע.

״נבנה סגל טוב מאוד. חיים (סילבס) והצוות עשו עבודה טובה. עברנו משבר עם שתי תבוסות רצופות וזה היה נראה קטסטרופה, אבל יש סבלנות במועדון. בחרנו זרים טובים, אבל נצטרך לדבר על זה בהמשך. חלקם הגיעו לא בכושר טוב והם צריכים עוד זמן כדי להיות עוד יותר טובים. דיאקטה הראה ניצוצות אתמול. המטרה היא לחבר בין הוותיקים כמו גורדנה וביטון לבין הצעירים שייקחו אותנו קדימה״.

חיים סילבס מרוצה, גם ג'קי בן זקן (ראובן שוורץ)

אתם בחלק העליון, הרבה מעל הקו האדום. לאן מסתכלים באשדוד?

״בשלב כזה אנחנו מסתכלים רק על המחזור הבא. יש שוויון מאוד גדול במרכז הטבלה שיכול להפוך את הטבלה במחזור אחד או שניים כמה למעלה וכמה למטה. אנחנו צריכים להתמקד ביכולת שלנו ולדאוג להמשכיות ויציבות למשחקים הבאים. יש לנו שני משחקים הכי קשים שיש ואנחנו רוצים לבוא ולהוכיח את עצמנו. צריכים להיות ראויים ולעבוד קשה וזה מה שהשחקנים עושים בינתיים״.

איך אתה בתפקיד החדש?

״אני מרגיש טוב מאוד. בחרתי לא לאמן בעונה הקודמת, אחרי העונה שעברה רציתי להמשיך במקום הזה ואני שמח מאוד להיות בו. אני אוהב את האנשים שסביבי״.

מה בדיוק התפקיד שלך?

״הכל. אני מגיע לכל אימון, דואג לכל מה שהמועדון צריך כדי להתנהל. אנחנו משתדלים לעשות את כל מה שצריך כדי שהשחקנים יתרכזו אך ורק בכדורגל. צריך לדאוג שהצוות מסביב יעשה הכל עבור השחקנים. אם חיים פונה אליי בהתייעצות אני תמיד לרשותו, אבל לא אתערב בכוח. הוא כן מתייעץ איתי, אבל הוא גם מאוד עצמאי. אני לא נכנס לחדרי הלבשה ונותן למאמן את כל מה שהוא צריך כדי שהקבוצה תעבוד טוב״.

אלון חזן (חגי מיכאלי)

מה מבחינת אימון?

״בסוף העונה הקרובה אני אבחן את הדברים ונראה מה יהיה״.

קורץ לך לחזור לקווים?

״כרגע לא״.

אתה חושב מה יכולת לעשות אחרת כמאמן נבחרת?

״כבר התנתקתי מהתקופה הזאת. יש כל מני מחשבות של דברים שאני משתף עם האנשים הקרובים אליי. זה כבר לא רלוונטי. אם אהיה מאמן אפיק את הלקחים שלי ממה שקרה ונראה מה יהיה בהמשך״.

איך הנבחרת לדעתך עד כה?

״האמת שכמעט לא ראיתי את המשחקים. הם יוצאים תמיד בשישי שבת ואני משתדל שלא לראות כדורגל בימים האלה. רן בן שמעון מאמן נהדר, אני אוהד כדורגל ישראלי ואזרח אוהד של המדינה ואני מאחל לו המון בהצלחה. לרן יש את הדרך שלו ואני מקווה שהיא תצליח״.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

אתה מרגיש שנכנעת לרחשים מבחוץ?

״היו אצלנו המון רעשים, חלק הצלחנו לסנן וחלק לא. זה כבר לא משנה. תמיד יש רעשים וצריך לדעת איך לסנן. למזלי היה לי את יוסי בניון לצידי שעזר לי הרבה. כשאתה לא מייצר את הרעש, אתה לא צריך לדאוג לשקט״.

מה לגבי התביעה מול ההתאחדות?

״העו״ד שלי שי אליאס מטפל בדברים ואני סומך עליו. אני אפילו לא מעורב בזה”.

בהתאחדות לא אהבו את זה.

״לא מעניין מי אוהב. עבדתי המון שנים שם ואם הדברים מגיעים לי אז הם מגיעים לי ואם לא אז לא. אני לא מתעסק בזה. אם יוחלט שלא מגיע לי כלום אז נלחץ ידיים ונמשיך הלאה. אם מגיע לי אז מגיע״.

אלון חזן ויוסי בניון (שחר גרוס)

אחרי הסאגה דיברת עם שינו זוארץ?

״לא. למה אני צריך לדבר עם מישהו? תמיד כשמעורב כסף אתה לא רוצה שזה יעיב על העבודה. יש לי עו״ד טוב והוא איש מקצוע והוא דואג לזה. מה שיוחלט אני אקבל באהבה״.

אתה מאוכזב מההתנהלות?

״עברה שנה ואני כבר לא מתעסק בזה. אני רגוע ובלי כעסים. אין לי משקעים על אף אחד״.