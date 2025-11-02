יום רביעי, 05.11.2025 שעה 03:36

שחקני מילאן חוגגים (IMAGO)

התקרבה לפסגה: מילאן גברה 0:1 על רומא

בניגוד למהלך המשחק, פאבלוביץ' (39') העניק ניצחון יקר לרוסונרי, שעברו את הקבוצה מהבירה בדרך אל המקום השלישי. המרחק מנאפולי הראשונה - נקודה

מערכת ONE | 02/11/2025 21:45
יום ראשון, 02/11/2025, 21:45אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 10
רומא
הסתיים
1 0
שופט: מרקו גווידה (ציון: 8)
מילאן
ליגה איטלקית 25-26
228-1610נאפולי1
2112-2410אינטר2
217-1510מילאן3
215-1010רומא4
188-1610בולוניה5
1810-1410יובנטוס6
176-1210קומו7
157-1310לאציו8
1515-1210אודינזה9
1412-1210קרמונזה10
138-1310אטאלנטה11
1312-1110ססואולו12
1316-1010טורינו13
914-910קליארי14
914-810לצ'ה15
712-510פארמה16
614-710פיזה17
614-610גנואה18
516-610ורונה19
416-710פיורנטינה20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
מייק מנאן, ציון: 8
שמר על שער נקי. הציל פנדל עם הדיפה ענקית
השחקן המאכזב
יוסוף פופאנה, ציון: 5
לא היה מספיק חד. גרם לפנדל של רומא
הרכבים וציונים
 
 

המחזור העשירי בליגה האיטלקית המשיך אמש (ראשון) לאחר משחק בקצב נהדר בין מילאן לרומא בסן סירו, בו הרוסונרי הצליחו למחוק מחצית ראשונה נוראית בדרך לניצחון ביתי 0:1 מול הזאבים.

על המחצית הראשונה ניצחה רומא. האורחים לא הפסיקו לאיים על השער של מייק מניאן, היו מאוד חדים אך לא הצליחו לסיים עם הכדור בשער. בדקה ה-39, רפאל ליאאו דהר על האגף השמאלי, מסר מסירת רוחב מדויקת לסטרהיניה פאבלוביץ’ שהבקיע מקרוב.

את המחצית השנייה פתחו חניכיו של מסימיליאנו אלגרי כשהם לא מפסיקים לתקוף את השער של מייל סבילאר וניסו להכפיל את התוצאה אך ללא הצלחה. בדקה ה-80, כדור חופשי של לורנצו פלגריני פגע בידו של יוסוף פופאנה והזאבים קיבלו פנדל, אליו ניגש פאולו דיבאלה, בעט נהדר, אך השוער הצרפתי של המילאנזים הציל עם הדיפה ענקית. לבסוף, מילאן גברה 0:1 על רומא בסן סירו והתקרבה לנאפולי שבמקום הראשון.

חם רותח לוהט! מילאן מנצחת את רומא

במחזור הבא, הרוסונרי ינדדו לפארמה על מנת לסיים עם עוד משחק ללא הפסד. מנגד, הזאבים יארחו את אודינזה מיד לאחר שיחזרו מסקוטלנד למשחק בליגה האירופית מול ריינג’רס.

מחצית שניה
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • השופט מרקו גווידה שרק לסיום ההתמודדות! מילאן גברה 0:1 על רומא והתקרבה לנאפולי, הרוסונרי במרחק נקודה אחת בלבד מהמוליכה
  • '90+4
  • חילוף
  • רפאל ליאאו נפצע בסיום והוחלף על ידי פיקאיו טומורי
מסימילאנו אלגרי (IMAGO)מסימילאנו אלגרי (IMAGO)
  • '87
  • חילוף
  • אלכסיס סלאמקרס יצא והוחלף על ידי זכרי אתקמה
רפאל לאאו בועט לשער (IMAGO)רפאל לאאו בועט לשער (IMAGO)
  • '84
  • חילוף
  • חילוף כפול ואחרון אצל האורחים. מריו הרמוסו הוחלף על ידי קונסטנטינוס צימיקאס
  • '84
  • חילוף
  • כריסטופר אנקונקו שלא בלט במשחק, הוחלף על ידי רובן לופטוס צ'יק
  • '84
  • חילוף
  • פאולו דיבאלה הארגנטינאי שהחמיץ פנדל, הוחלף על ידי תומאסו בלדאנזי
ג'אן פיירו גאספריני (IMAGO)ג'אן פיירו גאספריני (IMAGO)
  • '80
  • החמצת פנדל
  • פאולו דיבאלה ניגש לפנדל, בעט נהדר, אך מייק מניאן שלח יד ארוכה, נתן הצלה ענקית והציל את מילאן
  • '80
  • החמצה
  • לאחר עבירה על סף הרחבה, לורנצו פלגריני בעט בעיטה חופשית שפגעה בידו של פופאנה והשופט שרק לפנדל
  • '76
  • חילוף
  • שתי דקות אחרי הכרטיס הצהוב, ארטם דובביק החליף את צ'ליק
רפאל לאאו מול זקי צ'ליק (IMAGO)רפאל לאאו מול זקי צ'ליק (IMAGO)
  • '74
  • כרטיס צהוב
  • לאחר עבירה של זקי צ'ליק, הטורקי ראה את הכרטיס הצהוב
  • '68
  • החמצה
  • המארחת תקפה עם מספר בעיטות את שערו של סבילאר, לאאו בעט מסוף תיבת החמש, אך הסרבי הדף את הכדור והציל את הזאבים מצרות גדולות יותר
פאולו דיבאלה עם הכדור (IMAGO)פאולו דיבאלה עם הכדור (IMAGO)
  • '53
  • החמצה
  • לאאו לא מפסיק. הפורטוגלי המצוין סיפק עוד התקפה נהדרת מצידו, הקיצוני בעט את הכדור שהלך בסופו של דבר לקרן
מתיאס סולה (IMAGO)מתיאס סולה (IMAGO)
  • '51
  • חילוף
  • חילוף כפול של גאספריני, לורנצו פלגריני החליף את אל איינאוי
  • '51
  • חילוף
  • לאחר שלא השפיע, מתיאס סולה פינה את מקומו ללאון ביילי
רפאל לאאו (IMAGO)רפאל לאאו (IMAGO)
  • '49
  • החמצה
  • הרוסונרי פתחו את המחצית השנייה בצורה פשוט נפלאה. רפאל לאאו קיבל את הכדור על האגף השמאלי, התקדם מעט ובעט, אך הכדור נהדף על ידי שוער הזאבים לקרן
  • '48
  • החמצה
  • רפאל לאאו הצליח ללהטט בתוך רחבת היריב, ניסה לבעוט, אך לא הצליח להכפיל את התוצאה מקרוב
רפאל לאאו מלההט מול ג'יאנלוקה מנצ'יני (IMAGO)רפאל לאאו מלההט מול ג'יאנלוקה מנצ'יני (IMAGO)
  • '47
  • החמצה
  • פופאנה הצליח להגיע קרוב לשער של סבילאר, אך השוער הסרבי יצא טוב לכדור והדף אותו
  • '46
  • החמצה
  • כדור גובה ניתז מראשו של פופאנה אל סמואלה ריצ'י, הקשר בעט את הכדור שהלך ליד הקורה ופספס את השער
מחצית ראשונה
רפאל לאאו מלהטט עם הכדור (IMAGO)רפאל לאאו מלהטט עם הכדור (IMAGO)
יוסוף פופאנה (IMAGO)יוסוף פופאנה (IMAGO)
  • '45
  • החמצה
  • מהלך קבוצתי נהדר של לאאו, דוידה ברטסאגי ויוסוף פופאנה כמעט נגמר ברשת לאחר בעיטה של האחרון שכמעט והכפיל את התוצאה
רפאל לאאו מול מאנו קונה (IMAGO)רפאל לאאו מול מאנו קונה (IMAGO)
  • '43
  • החמצה
  • כריסטופר אנקונקו קיבל את הכדור כשעמד בסוף הרחבה ובעט לידיו של מילה סבילאר
סטרייניה פאבלוביץ' חוגג (IMAGO)סטרייניה פאבלוביץ' חוגג (IMAGO)
סטרייניה פאבלוביץ' חוגג (IMAGO)סטרייניה פאבלוביץ' חוגג (IMAGO)
סטרייניה פאבלוביץ' אחרי השער (IMAGO)סטרייניה פאבלוביץ' אחרי השער (IMAGO)
סטרייניה פאבלוביץ' מבקיע (IMAGO)סטרייניה פאבלוביץ' מבקיע (IMAGO)
סטרייניה פאבלוביץ' מבקיע את השער הראשון (IMAGO)סטרייניה פאבלוביץ' מבקיע את השער הראשון (IMAGO)
  • '39
  • שער
  • שער! מילאן עלתה ליתרון 0:1: לאחר שלא הורגשו לאורך כל המחצית, הרוסונרי הצליחו לכבוש ראשונים. רפאל לאאו דהר על האגף הימני, מסר רוחב לסטרייניה פאבלוביץ' שדחק מקרוב
וסלי מול מתאו גאביה (IMAGO)וסלי מול מתאו גאביה (IMAGO)
  • '19
  • החמצה
  • וסלי בעט את הכדור מצידו השמאלי של הרחבה, אך הבעיטה לא הייתה חזקה מספיק ומניאן תפס את הכדור
  • '16
  • החמצה
  • רומא לא מפסיקה לאיים. הפעם היה זה דיבאלה שקיבל כדור בתוך הרחבה מצ'ליק שהיה באגף הימני, בעט את הכדור אך פספס מעט את השער
רפאל לאאו מול ג'יאנלוקה מנצ'יני (IMAGO)רפאל לאאו מול ג'יאנלוקה מנצ'יני (IMAGO)
  • '14
  • החמצה
  • וסלי הגיח מצד שמאל, בעט בחוזקה אך הכדור נהדף על ידי מניאן
  • '10
  • החמצה
  • מתיאס סולה הרים כדור מדויק לאיבן אנדיקה שהחמיץ מעט את המסגרת בנגיחה
רפאל לאאו מול איבן אנדיקה (IMAGO)רפאל לאאו מול איבן אנדיקה (IMAGO)
  • '6
  • החמצה
  • הכדור הגיע אחורה לאל איינאוי שבעט בחוזקה בכדור, אך מייק מניאן התמקם טוב ותפס אותו
ג'יאנלוקה מנצ'יני מול רפאל לאאו (IMAGO)ג'יאנלוקה מנצ'יני מול רפאל לאאו (IMAGO)
  • '1
  • החמצה
  • ניל אל איינאוי מסר מסירה קצרה קדימה לבראיין כריסטנטה שהחמיץ מעט את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מרקו גווידה הוציא את ההתמודדות בסן סירו לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה