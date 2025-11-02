התקרבה לפסגה: מילאן גברה 0:1 על רומא

השחקן המצטיין
מייק מנאן, ציון: 8
שמר על שער נקי.
הציל פנדל עם הדיפה ענקית
השחקן המאכזב
יוסוף פופאנה, ציון: 5
לא היה מספיק חד.
גרם לפנדל של רומא
המחזור העשירי בליגה האיטלקית המשיך אמש (ראשון) לאחר משחק בקצב נהדר בין מילאן לרומא בסן סירו, בו הרוסונרי הצליחו למחוק מחצית ראשונה נוראית בדרך לניצחון ביתי 0:1 מול הזאבים.
על המחצית הראשונה ניצחה רומא. האורחים לא הפסיקו לאיים על השער של מייק מניאן, היו מאוד חדים אך לא הצליחו לסיים עם הכדור בשער. בדקה ה-39, רפאל ליאאו דהר על האגף השמאלי, מסר מסירת רוחב מדויקת לסטרהיניה פאבלוביץ’ שהבקיע מקרוב.
את המחצית השנייה פתחו חניכיו של מסימיליאנו אלגרי כשהם לא מפסיקים לתקוף את השער של מייל סבילאר וניסו להכפיל את התוצאה אך ללא הצלחה. בדקה ה-80, כדור חופשי של לורנצו פלגריני פגע בידו של יוסוף פופאנה והזאבים קיבלו פנדל, אליו ניגש פאולו דיבאלה, בעט נהדר, אך השוער הצרפתי של המילאנזים הציל עם הדיפה ענקית. לבסוף, מילאן גברה 0:1 על רומא בסן סירו והתקרבה לנאפולי שבמקום הראשון.
חם רותח לוהט! מילאן מנצחת את רומא
במחזור הבא, הרוסונרי ינדדו לפארמה על מנת לסיים עם עוד משחק ללא הפסד. מנגד, הזאבים יארחו את אודינזה מיד לאחר שיחזרו מסקוטלנד למשחק בליגה האירופית מול ריינג’רס.
מחצית שניה
-
'90+4
- השופט מרקו גווידה שרק לסיום ההתמודדות! מילאן גברה 0:1 על רומא והתקרבה לנאפולי, הרוסונרי במרחק נקודה אחת בלבד מהמוליכה
-
'90+4
- רפאל ליאאו נפצע בסיום והוחלף על ידי פיקאיו טומורי
-
'87
- אלכסיס סלאמקרס יצא והוחלף על ידי זכרי אתקמה
-
'84
- חילוף כפול ואחרון אצל האורחים. מריו הרמוסו הוחלף על ידי קונסטנטינוס צימיקאס
-
'84
- כריסטופר אנקונקו שלא בלט במשחק, הוחלף על ידי רובן לופטוס צ'יק
-
'84
- פאולו דיבאלה הארגנטינאי שהחמיץ פנדל, הוחלף על ידי תומאסו בלדאנזי
-
'80
- פאולו דיבאלה ניגש לפנדל, בעט נהדר, אך מייק מניאן שלח יד ארוכה, נתן הצלה ענקית והציל את מילאן
-
'80
- לאחר עבירה על סף הרחבה, לורנצו פלגריני בעט בעיטה חופשית שפגעה בידו של פופאנה והשופט שרק לפנדל
-
'76
- שתי דקות אחרי הכרטיס הצהוב, ארטם דובביק החליף את צ'ליק
-
'74
- לאחר עבירה של זקי צ'ליק, הטורקי ראה את הכרטיס הצהוב
-
'68
- המארחת תקפה עם מספר בעיטות את שערו של סבילאר, לאאו בעט מסוף תיבת החמש, אך הסרבי הדף את הכדור והציל את הזאבים מצרות גדולות יותר
-
'53
- לאאו לא מפסיק. הפורטוגלי המצוין סיפק עוד התקפה נהדרת מצידו, הקיצוני בעט את הכדור שהלך בסופו של דבר לקרן
-
'51
- חילוף כפול של גאספריני, לורנצו פלגריני החליף את אל איינאוי
-
'51
- לאחר שלא השפיע, מתיאס סולה פינה את מקומו ללאון ביילי
-
'49
- הרוסונרי פתחו את המחצית השנייה בצורה פשוט נפלאה. רפאל לאאו קיבל את הכדור על האגף השמאלי, התקדם מעט ובעט, אך הכדור נהדף על ידי שוער הזאבים לקרן
-
'48
- רפאל לאאו הצליח ללהטט בתוך רחבת היריב, ניסה לבעוט, אך לא הצליח להכפיל את התוצאה מקרוב
-
'47
- פופאנה הצליח להגיע קרוב לשער של סבילאר, אך השוער הסרבי יצא טוב לכדור והדף אותו
-
'46
- כדור גובה ניתז מראשו של פופאנה אל סמואלה ריצ'י, הקשר בעט את הכדור שהלך ליד הקורה ופספס את השער
מחצית ראשונה
-
'45
- מהלך קבוצתי נהדר של לאאו, דוידה ברטסאגי ויוסוף פופאנה כמעט נגמר ברשת לאחר בעיטה של האחרון שכמעט והכפיל את התוצאה
-
'43
- כריסטופר אנקונקו קיבל את הכדור כשעמד בסוף הרחבה ובעט לידיו של מילה סבילאר
-
'39
- שער! מילאן עלתה ליתרון 0:1: לאחר שלא הורגשו לאורך כל המחצית, הרוסונרי הצליחו לכבוש ראשונים. רפאל לאאו דהר על האגף הימני, מסר רוחב לסטרייניה פאבלוביץ' שדחק מקרוב
-
'19
- וסלי בעט את הכדור מצידו השמאלי של הרחבה, אך הבעיטה לא הייתה חזקה מספיק ומניאן תפס את הכדור
-
'16
- רומא לא מפסיקה לאיים. הפעם היה זה דיבאלה שקיבל כדור בתוך הרחבה מצ'ליק שהיה באגף הימני, בעט את הכדור אך פספס מעט את השער
-
'14
- וסלי הגיח מצד שמאל, בעט בחוזקה אך הכדור נהדף על ידי מניאן
-
'10
- מתיאס סולה הרים כדור מדויק לאיבן אנדיקה שהחמיץ מעט את המסגרת בנגיחה
-
'6
- הכדור הגיע אחורה לאל איינאוי שבעט בחוזקה בכדור, אך מייק מניאן התמקם טוב ותפס אותו
-
'1
- ניל אל איינאוי מסר מסירה קצרה קדימה לבראיין כריסטנטה שהחמיץ מעט את המסגרת
-
'1
- השופט מרקו גווידה הוציא את ההתמודדות בסן סירו לדרך!