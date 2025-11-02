התקרבה לפסגה: מילאן גברה 0:1 על רומא

דעת המבקר

השחקן המצטיין מייק מנאן, ציון: 8

השחקן המצטיין מייק מנאן, ציון: 8

שמר על שער נקי. הציל פנדל עם הדיפה ענקית

השחקן המאכזב יוסוף פופאנה, ציון: 5

לא היה מספיק חד. גרם לפנדל של רומא

הרכבים וציונים

המחזור העשירי בליגה האיטלקית המשיך אמש (ראשון) לאחר משחק בקצב נהדר בין מילאן לרומא בסן סירו, בו הרוסונרי הצליחו למחוק מחצית ראשונה נוראית בדרך לניצחון ביתי 0:1 מול הזאבים.

על המחצית הראשונה ניצחה רומא. האורחים לא הפסיקו לאיים על השער של מייק מניאן, היו מאוד חדים אך לא הצליחו לסיים עם הכדור בשער. בדקה ה-39, רפאל ליאאו דהר על האגף השמאלי, מסר מסירת רוחב מדויקת לסטרהיניה פאבלוביץ’ שהבקיע מקרוב.

את המחצית השנייה פתחו חניכיו של מסימיליאנו אלגרי כשהם לא מפסיקים לתקוף את השער של מייל סבילאר וניסו להכפיל את התוצאה אך ללא הצלחה. בדקה ה-80, כדור חופשי של לורנצו פלגריני פגע בידו של יוסוף פופאנה והזאבים קיבלו פנדל, אליו ניגש פאולו דיבאלה, בעט נהדר, אך השוער הצרפתי של המילאנזים הציל עם הדיפה ענקית. לבסוף, מילאן גברה 0:1 על רומא בסן סירו והתקרבה לנאפולי שבמקום הראשון.

במחזור הבא, הרוסונרי ינדדו לפארמה על מנת לסיים עם עוד משחק ללא הפסד. מנגד, הזאבים יארחו את אודינזה מיד לאחר שיחזרו מסקוטלנד למשחק בליגה האירופית מול ריינג’רס.