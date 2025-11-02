"קמארה התנצל ורז שלמה קיבל את ההתנצלות"

עוד יום פורה של משחקים בשבת תם לו עם לא מעט תוצאות מעניינות, כשביניהן מכבי ת”א יצאה מאצטדיון גרין עם 0:2 חד וחלק על מכבי בני ריינה. השחקן האגדי של המועדון אבי נמני עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על זאת ועוד.

לאזטיץ אמר שמכבי שיחקו טוב למרות שהיה משחק די חלש.

“ברור שהוא אמר את זה כדי להוריד לחץ ולתת ביטחון לקראת המשחקים הקרובים. אני לא מתחבר למה שהוא אמר כי אני חושב שהוא משקר את עצמו. המחצית הראשונה לא הייתה טובה. מכבי ת”א הייתה במלכודת גדולה אחרי כל מה שקרה עם קמארה וגם כל הפצועים”.

“הקבוצה לקחה נקודות חשובות מאוד אתמול. הראתה אופי והייתה מסודרת בהגנה. לא כל משחק אפשר לתת משחק מעולה, וצריך לקחת נקודות. מכבי עוד לא מתואמת ומסודרת ועם כל זה היא למעלה בטבלה ונכון לנקודת הזמן הזאת, מכבי ת”א צריכה להיות מרוצה”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)

מה יהיה עם הסאגה של קמארה?

“אני יכול להגיד לכם דבר אחד. מכבי ת”א אולי משכה את זה קצת יותר מדי, אבל אין מה להתעסק בזה והם צודקים שהם לא מתייחסים לזה. זה עבר וזה נגמר. רז שלמה קיבל את ההתנצלות. מכבי תל אביב יש לה משימות חשובות והיא צריכה להתעסק בהן”.

לא תהיה בעיה לרז שלמה וקמארה לשחק ביחד?

“ממש לא”.

אתה היית מעורב בסולחה?

“זה לא משנה אם הייתי או לא, העיקר שזה מאחור וזה מה שחשוב”.

מוחמד עלי קמארה (Pedja Milosavljevic)

יש למכבי סיכוי לקחת נקודות נגד אסטון וילה?

“מכבי פוגשת יריבה קשה ועצמתית, יש אווירה מאוד קשה מסביב. אני חושב שיש פה מטען כבד גם מעבר למה שקורה על כר הדשא”.