יום ראשון, 02.11.2025 שעה 17:05
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"קמארה התנצל ורז שלמה קיבל את ההתנצלות"

נמני דיבר על העימות ב"שיחת היום": "אולי משכו את הסאגה יותר מדי". על לאזטיץ': "לא מסכים איתו, הוא משקר לעצמו, המחצית הראשונה לא הייתה טובה"

|
מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)
מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

עוד יום פורה של משחקים בשבת תם לו עם לא מעט תוצאות מעניינות, כשביניהן מכבי ת”א יצאה מאצטדיון גרין עם 0:2 חד וחלק על מכבי בני ריינה. השחקן האגדי של המועדון אבי נמני עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על זאת ועוד.

לאזטיץ אמר שמכבי שיחקו טוב למרות שהיה משחק די חלש.
“ברור שהוא אמר את זה כדי להוריד לחץ ולתת ביטחון לקראת המשחקים הקרובים. אני לא מתחבר למה שהוא אמר כי אני חושב שהוא משקר את עצמו. המחצית הראשונה לא הייתה טובה. מכבי ת”א הייתה במלכודת גדולה אחרי כל מה שקרה עם קמארה וגם כל הפצועים”. 

“הקבוצה לקחה נקודות חשובות מאוד אתמול. הראתה אופי והייתה מסודרת בהגנה. לא כל משחק אפשר לתת משחק מעולה, וצריך לקחת נקודות. מכבי עוד לא מתואמת ומסודרת ועם כל זה היא למעלה בטבלה ונכון לנקודת הזמן הזאת, מכבי ת”א צריכה להיות מרוצה”. 

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגשחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)

מה יהיה עם הסאגה של קמארה?
“אני יכול להגיד לכם דבר אחד. מכבי ת”א אולי משכה את זה קצת יותר מדי, אבל אין מה להתעסק בזה והם צודקים שהם לא מתייחסים לזה. זה עבר וזה נגמר. רז שלמה קיבל את ההתנצלות. מכבי תל אביב יש לה משימות חשובות והיא צריכה להתעסק בהן”. 

לא תהיה בעיה לרז שלמה וקמארה לשחק ביחד?
“ממש לא”.

אתה היית מעורב בסולחה?
“זה לא משנה אם הייתי או לא, העיקר שזה מאחור וזה מה שחשוב”.

מוחמד עלי קמארה (Pedja Milosavljevic)מוחמד עלי קמארה (Pedja Milosavljevic)

יש למכבי סיכוי לקחת נקודות נגד אסטון וילה?
“מכבי פוגשת יריבה קשה ועצמתית, יש אווירה מאוד קשה מסביב. אני חושב שיש פה מטען כבד גם מעבר למה שקורה על כר הדשא”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
