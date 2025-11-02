כפר קאסם, חיפה והגביע: טוואטחה מדבר בראיון

עונה נהדרת עוברת על כפר קאסם בליגה הלאומית, כשהיא במקום השלישי לאחר ששיחקה 11 מחזורים ולגמרי נלחמת על עלייה. כל זאת קורה למרות החלפת מאמנים כשאדהם האדיה קיבל פנייה מריינה וטאלב טוואטחה החליפו, וכעת, המגן השמאלי לשעבר ששיחק בין היתר במכבי חיפה התראיין לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

עושה רושם שיש משהו טוב בכפר קאסם העונה.

״התחלתי את קריירת האימון שלי בצורה חיובית. אני שמח מזה. יש לנו מועדון שמתקדם ושואף מכל הבחינות. גם מקצועית, גם ניהולית. השחקנים שלנו והסגל שלנו הוא צעיר ומשלב גם ניסיון. זה מתחבר ואנחנו קבוצה טובה השנה״.

איך מרגיש המעבר משחקן למאמן?

״בסופו של דבר, זה די דומה. לי אישית היה מאוד קל כי אני אוהב את זה והרגשתי שיש לי את זה. הרגשתי שאני יכול להיות מאמן. אני שמח שדברים מסתדרים״.

שחקני כפר קאסם חוגגים (שחר גרוס)

אמרת לנו אז בפודקאסט שאתה מתכנן לאמן וזה קרה מהר משחשבת.

״נכון. כדורגל זה עולם דינמי אז אני לא מופתע. אתה נמצא במקום אחד ואחרי חודש אתה יכול להיות במקום אחר״.

במיוחד בליגה הלאומית.

״אני לא ממש הכרתי את הליגה ורק עכשיו אני מתחיל להבין אותה וללמוד אותה. אני מבין מה אתה אומר, אבל אני מרוכז אך ורק בקבוצה שלי״.

יש לך מאמן שאתה שואב ממנו השראה?

״יש כמה. אנחנו לוקחים תמיד השראה מהטובים בעולם. פפ, ניקו קובאץ’ שאימן אותי ועכשיו בדורטמונד. זה האנשים שאני מסתכל עליהם״.

ניקו קובאץ' (רויטרס)

כפר קאסם יכולה לעלות ליגה?

״אנחנו לא מסתכלים על זה. אנחנו בונים מועדון שמח שרוצה לשחק כדורגל עם שחקנים צעירים ואנחנו מתרכזים בדרך ולא על המיקום״.

קיבלתם בגביע את ירמיהו חולון, די נוח.

״לגביע יש חוקים משלו. עברנו שלב נגד שמשון והיה מאוד קשה. היה לנו הרבה מזל. נתנו גול רק מחצית שנייה אחרי שהם ישבו עלינו ויצרו הרבה מצבים. ניצחנו בסוף, אבל הייתה משוכה קשה. אני לא מכיר את חולון, אבל עד אז נלמד אותם ונבין אותם. זה יהיה משחק קשה״.

אתה רואה את עצמך בעתיד במכבי חיפה?

״אי אפשר בלי לשאול על מכבי חיפה״.

מה דעתך על מה שקורה שם בשנה האחרונה?

״מאז שאני בכפר קאסם אני עסוק בעיקר בלאומית. מכבי חיפה מועדון גדול ואני בטוח שהם יסיימו בצמרת״.