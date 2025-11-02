"השחקן הכי מפוספס שלא הבאתי למכבי? מיציץ'"

קצת יותר משנה עברה מאז שאבי אבן עזב את מכבי ת”א די במפתיע, ומאז הוא מתרגל לחיים החדשים מחוץ לניהול מועדון כשהוא מונה למנהל של סוכנות השחקנים הבכירה ‘Octagon Europe’. בינתיים, הוא עלה לראיון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

לא חסר לך הלחץ והטירוף?

״האמת שכיף לי. אחרי 18 שנה במקום מלחיץ וטוב, אני נהנה”.

לא משעמם לך? אתה אהבת את האקשן.

״אני רואה את המשחקים ונהנה מזה. ממקד את האנרגיה שלי במקום אחר. אני עם שחקנים צעירים ובוגרים יותר, עוזר להם להתפתח. אין יותר טירוף ולסיים משחק בלילה בשיגעון. זה אחרת״.

מה היית עושה אם היית מייעץ למכבי תל אביב?

״מכבי תל אביב צריכה יותר מהכל - זה משהו שקשה מאוד למצוא - וזה זמן. הם בונים תלכיד עם שחקנים ששיחקו ב-NBA והם באמת טובים, אבל צריך זמן בשביל זה. מורגש החיסרון בגבוה. הם עשו רכשים טובים, אבל צריך שזה יתחבר״.

אבי אבן (איציק בלניצקי)

להביא שחקנים חסרי ניסיון אירופאי זאת לא טעות?

״אני חושב שהיו החלטות מקצועיות שחלקן טובות וחלקן פחות. צריך לזכור שהסיטואציה להביא זרים היא מאוד מאוד מורכבת. עודד (קטש) יודע מה הוא רוצה. יש מאמנים שלא יודעים, ועודד יודע. מאוד לא פשוט להביא שחקנים״.

במכבי אומרים שהשוק קשה, אבל הנה הפועל ת״א הביאה סגל מטורף.

״הם עשו משהו לא שגרתי. יש להם בכל עמדה שחקן בטופ 5 באירופה. יש פה משהו אחר לחלוטין. הם בנו קבוצה שלא הייתה פה הרבה שנים״.

זה עניין של כסף?

״אני מניח שאם הפועל שמים סכומים חריגים, אז כן. מדובר פה בבנייה שהולכת לכיוון הפיינל פור. כבר שנים לא ראיתי סגל כזה״.

אלייז'ה בראיינט (הפועל תל אביב)

היה נכון ללכת על שחקן כמו לוני ווקר או להביא אולי שני שחקנים במקומו?

״יש רצוי ויש מצוי. קלאודיו (קולדבלה) איש מקצוע מעולה ועודד מבין כדורסל בצורה פנומנלית. לפעמים אתה מחפש ומחפש ולפעמים מצליח. כל קיץ זו לידה מחדש. רוצים לפזר ולמצוא איזון, כרגע זה פחות מסתדר. אם לוני ווקר היה מביא שני ניצחונות היו מדברים אחרת״.

לוני ווקר זו החתמה על הראש של עודד?

״אני לא יודע. באמת שאני לא יודע״.

להיות סוכן היה משהו שתמיד חשבת עליו?

״האמת שלא. קיבלתי הצעות לאמן גם באירופה. אני חלק מחברה שבה אני לא רק סוכן, אלא מתווה דרך גם לשנים הבאות. אני עושה את מה שאני הכי אוהב וזה לעבוד על המגרש”.

לוני ווקר (Credit: Ivica Veselinov)

אתה עובד עם המיוצגים שלך על הפרקט?

״במיוחד עם הצעירים. זאת זכות בשבילי״.

מה יהיה עם הקבוצות שלא משחקות בארץ?

״בסוף היום החבר׳ה האלה עוברים תקופה מטורפת. הם עומדים על מאה טיסות בשנתיים וקצת. זה לא נורמלי. זה משפיע על השחקנים. זאת מציאות מורכבת לשחקן ומאמן. הקבוצות מסיימות משחק ועולות על טיסה שבוע אחרי שבוע. זה מטורף״.

מי השחקן הכי מפוספס שלא הצלחת להביא למכבי תל אביב?

״מיציץ׳ הפספוס הכי גדול. היו עוד כמה, אבל הוא הכי בולט. בעבר היינו במו״מ איתו, אבל לא היה מאמן ולא רצינו להחתים שחקן לפני שמחתימים מאמן. חיכינו עם זה ובסוף הוא חתם במקום אחר. זה היה לפני שנתיים בערך. אלה דברים שמשנים כיוון למועדון. גם אלכס קארוסו היה קרוב, ניסינו לשכנע אותו״.

הזרים באמת לא רוצים להגיע?

״אני מסתובב המון באירופה וחווה המון שחקנים. הייתי בשני הצדדים. ברגע שהמשפחה לא רוצה לבוא זה קשה. שחקנים לא רוצים להגיע בלי המשפחה״.

אבי אבן (משה ברדה)

מה היה כאב הראש הכי גדול שלך כמנהל מקצועי במכבי תל אביב?

״אי היכולת לייצר צמיחה. זה מאוד קשה לבנות ככה מועדון, אין לך מקום לבנות בו קרקע״.

הסיפור עם דייויד בלאט לא עשה לך כאב ראש?

״הוא אחד האנשים המוכשרים שעבדתי איתם. תמיר ילד מקסים. אנשים לא מכירים אותו כי הוא מופנם, אבל הוא דוגמה ומופת לכל ילד שחולם להגיע למקום הזה. היו דברים שהעיבו בדרך שהדברים התנהלו״.

תמיר צריך להיות בנבחרת?

״בוודאי. שחקן יורוליג. אנחנו במקום מדהים בכדורסל, יש לנו שתי קבוצות במפעל הבכיר ויש הרבה חבר׳ה צעירים שעובדים קשה והם מוכשרים מאוד. יש לנו את דני, רומן. אנחנו במקום מדהים״.

תמיר בלאט (Pao BC)

הפועל ת״א מועמדת לזכייה ביורוליג?

״איזו שאלה. הם עשו בנייה מטורפת ומתוך הטירוף קשה לייצר פאזל של אנרגיה והכל. יש פה מאמן שמתאים לסיטואציה ברמת הרעב והניסיון. יש שחקנים ברמה הכי גבוהה. אם במכבי רואים שצריך עוד זמן וצריך עוד קליק, הפועל כבר אחריו. הם צריכים לעשות פיינל פור״.

עופר ינאי הציע לך בזמנו משהו?

״עופר התקשר אליי אחרי שעזבתי והציע לי להצטרף, אבל זה היה מוקדם מדי אחרי העזיבה, אני מאוד מכבד אותו, אבל הייתי צריך זמן להבין מה אני רוצה לעשות בהמשך״.