כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"דוחים את דבריו החמורים והמופרכים של בסול"

באיגוד השופטים הגיבו בחריפות לבעלי ריינה: "ניסיון להטיל אימה על האיגוד ושופטיו, מגבים אותם באופן מוחלט. אנחנו בטוחים שהתובע יגיש כתב אישום"

|
גל לייבוביץ' ושחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)
גל לייבוביץ' ושחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

“איגוד השופטים מגנה בתוקף את ההשתלחות חסרת הרסן של יו"ר קבוצת מכבי בני ריינה, סעיד בסול, כלפי האיגוד ובפרט כלפי השופט גל לייבוביץ' בסיום המשחק אתמול (שבת) נגד מכבי ת"א", כך נמסר בהודעה מטעם האיגוד אחרי דבריו של בסול אמש.

עוד נכתב: “האיגוד דוחה בתוקף את אמירותיו החמורות והמופרכות של בסול. הניסיון להטיל אימה על האיגוד ושופטיו לא יצלח ולא יסיט את האיגוד מדרכו - מקצועיות ואובייקטיביות.

“הנהלת האיגוד מגבה באופן מוחלט את השופטים ובפרט את השופט הבכיר והבינ"ל גל לייבוביץ', ששתי פסיקותיו אמש במשחק לבעיטות עונשין לזכות מכבי ת"א היו מוצדקות ומדויקות, בהתאם להחלטת הוועדה המקצועית. אנו סמוכים ובטוחים כי תובע ההתאחדות לכדורגל יידע להגיש כתב אישום בהתאם לחומרת הדברים מאירועי המשחק האמור".

סעיד בסול (חגסעיד בסול (חג'אג' רחאל)

באיגוד הוסיפו: “המערך המקצועי שוקד כל העת על ניתוח אירועים, הפקת לקחים והדרכה שוטפת של סגלי השופטים. אין בכך כדי להבטיח אפס טעויות שיפוט (כפי שקורה בכל ליגה ומפעל בעולם).

"האיגוד שלח לאחרונה הזמנה לכל קבוצה בליגת העל להגיע לפגישה מקצועית עם ראש מערך השיפוט ולדון בכל סוגיה ואירוע ממשחקי הקבוצה. קבוצות שנענו להזמנה זכו לפגישה מקצועית פורייה, תוך ניתוח אירועי שיפוט וליבון סוגיות. מכבי בני ריינה לא נענו להזמנה".

כזכור, בסול תקף בראיון אחרי ההפסד 2:0 למכבי ת"א: “יש איגוד שופטים, שקבע את התוצאה מהבית. שני פנדלים, גם שבוע שעבר, הריקבון הזה באיגוד השופטים צריך פיתרון. יש ועדה מקצועית ויגידו שהכל חוקי, הכל לפנתאון, ויש בערבית משפט שאומר ‘הגנב הוא השומר’, אז מה יהיה? יותר גרוע מזה לא יהיה. לא מבין למה לייבוביץ’ לא בעט את הפנדל, רואים את הפאול, עוד פאול, ובסוף צהוב שני לשחקן שלנו”.

