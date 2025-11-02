יום ראשון, 02.11.2025 שעה 19:50
יום ראשון, 02/11/2025, 18:30אצטדיון איתיחאדליגה אנגלית - מחזור 10
בורנמות'
דקה 59
2 1
שופט: אנתוני טיילור
מנצ'סטר סיטי
ליגה אנגלית 25-26
169-1410קריסטל פאלאס1
1515-1710ברייטון2
1510-910אסטון וילה3
1316-1410ברנטפורד4
1211-1010ניוקאסל5
1114-1210פולהאם6
1112-99אברטון7
1117-910לידס8
1019-1210ברנלי9
721-1010ווסטהאם10
619-710נוטינגהאם פורסט11
222-710וולבס12
מערכת ONE | 02/11/2025 18:30
הרכבים וציונים
 
 
פיל פודן בפעולה (IMAGO)
פיל פודן בפעולה (IMAGO)

אם היינו אומרים לכם שבמחזור העשירי ייפגשו להן מנצ’סטר סיטי ובורנמות’ וזה יהיה קרב צמרת לכל דבר ועניין, ספק אם הייתם מאמינים, אבל זה המצב. בשעה זו התכולים מארחים את הדובדבנים למשחק ענק באצטדיון איתיחאד, כדי לנעול את יום המשחקים השני של המחזור העשירי בפרמייר ליג.

אז אתם קוראים נכון, מי שתנצח את המשחק הזה תסיים את היום במקום השני בטבלת הפרמייר ליג, שנייה רק לארסנל. בורנמות’ בפתיחת עונה שהיא מעבר לחלומית, עם 18 נקודות מתוך 27 אפשריות, וסיטי עם 16 נקודות, אחרי שענצרה בשבוע שעבר.

חניכיו של פפ גווארדיולה מעדו בליגה לאחר שלושה ניצחונות ברציפות עם אותו הפסד לאסטון וילה, ויתרה מכך ארלינג הולאנד נעצר ובצורה מפתיעה מאוד לא מצא את הרשת. מאז סיטי כבר חזרה לנצח עם 1:3 נגד סוונסי בגביע, אך היא יודעת שמעידה כאן וארסנל כבר בורחת יותר מידי בשביל פתיחת עונה.

האדומים לא הפסידו כבר שבעה משחקים ברציפות, כולל מפגשים נגד טוטנהאם, ניוקאסל, קריסטל פאלאס וברייטון, כאשר הם רשמו ארבעה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו ברצף הזה, מאז ההפסד שלהם 2:0 לברנטפורד אי שם בסוף אוגוסט.

מחצית שניה
  • '53
  • החמצה
  • בורנמות' מחפשת שוויון והגיעה להזדמנות נפלאה נוספת. ברוקס העביר פס מצד ימין, סקוט המשיך נגיעה קטנה לקרופי שבעט בנגיעה, אך דונארומה היה במקום והדף לקרן
  • '51
  • החמצה
  • הזדמנות טובה לבורנמות'. התקפה מתפרצת של האורחת, כדור רוחב מצד שמאל הגיע עד לברוקס שמסר לרחבה ומצא את קרופי, אך הבעיטה של החלוץ הלכה לרשת החיצונית
מחצית ראשונה
פיל פודן בין שני שחקני בורנמות' (IMAGO)פיל פודן בין שני שחקני בורנמות' (IMAGO)
ג'ורג'ה פטרוביץ' מתעופף (IMAGO)ג'ורג'ה פטרוביץ' מתעופף (IMAGO)
  • '45+6
  • החמצה
  • סיטי קיבלה חופשית, צ'רקי ניגש לבעיטה ועבר את החומה, אך פטרוביץ' התעופף נהדר והדף
  • '45+2
  • כרטיס צהוב
  • גם פיל פודן נכנס לפנקס של השופט
ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד מנסה להקפיץ (IMAGO)
ז'רמי דוקו (IMAGO)ז'רמי דוקו (IMAGO)
  • '37
  • החמצה
  • הזדמנות אדירה לסיטי. דוקו ביצע פעולה אישית נפלאה ועבר שלושה שחקנים, שלח עומק להולאנד, כשהפעם הנורבגי ניסה להקפיץ מעל פטרוביץ', אך השוער הדף
  • '35
  • החמצה
  • כמעט השלישי של סיטי. אוריילי כבר עבר את פטרוביץ' וספק ניסה למסור רוחב ספק בעט, אך למזלם של בורנמות', חימנז היה במקום להרחיק מקו השער
ראיין צ'רקי וניקו גונזאלס חוגגים עם ארלינג הולאנד (IMAGO)ראיין צ'רקי וניקו גונזאלס חוגגים עם ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד בטירוף (IMAGO)ארלינג הולאנד בטירוף (IMAGO)
ארלינג הולאנד רץ לחגוג (IMAGO)ארלינג הולאנד רץ לחגוג (IMAGO)
ארלינג הולאנד כובש (IMAGO)ארלינג הולאנד כובש (IMAGO)
  • '33
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי חזרה ליתרון ועלתה ל-1:2: שוב התקפה מתפרצת של התכולים, כשפעם נוספת צ'רקי שלח עומק נפלא להולאנד שדהר כל הדרך, עבר את פטרוביץ' וגלגל לרשת
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • דונארומה מחה בפני השופט על ספיגת הגול וראה את הכרטיס הצהוב
שחקני בורנמות' חוגגים (IMAGO)שחקני בורנמות' חוגגים (IMAGO)
שחקני בורנמות' חוגגים (IMAGO)שחקני בורנמות' חוגגים (IMAGO)
טיילר אדאמס רץ לחגוג (IMAGO)טיילר אדאמס רץ לחגוג (IMAGO)
  • '25
  • שער
  • שער! בורנמות' השוותה ל-1:1: כדור קרן הוגבה לרחבה, דונארומה יצא לא טוב, אדאמס ניצל את הטעות של השוער ומקרוב כבש
ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)
ארלינג הולאנד וראיין צ'רקי חוגגים (IMAGO)ארלינג הולאנד וראיין צ'רקי חוגגים (IMAGO)
ארלינג הולאנד רץ לחגוג (IMAGO)ארלינג הולאנד רץ לחגוג (IMAGO)
ארלינג הולאנד בועט וכובש (IMAGO)ארלינג הולאנד בועט וכובש (IMAGO)
  • '17
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1: התקפה מתפרצת גדולה של התכולים, גונזאלס הקפיץ לצ'רקי, שנגח קדימה להולאנד וזה רץ כל הדרך לאחד על אחד מול פטרוביץ', לא התבלבל וסיים ברשת
  • '11
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לסיטי. ניקו גונזאלס הקפיץ לארלינג הולאנד, שהשתלט על הכדור וברגל ימין בעט לידיים של פטרוביץ'
מרקוס סנסי וארלינג הולאנד (IMAGO)מרקוס סנסי וארלינג הולאנד (IMAGO)
פיל פודן (IMAGO)פיל פודן (IMAGO)
  • '1
  • נבדל
  • כמעט הראשון של בורנמות'. האורחת חטפה כדור במרכז המגרש, ברוקס פרץ באגף ושלח עומק לקרופי שמול שער חשוף כבש, אך עמד בעמדת נבדל והשער נפסל מיד
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אנתוני טיילור הוציא את ההתמודדות לדרך!
ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)
רובן דיאש בחימום (IMAGO)רובן דיאש בחימום (IMAGO)
