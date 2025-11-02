מערכת ONE
02/11/2025 18:30
פיל פודן בפעולה (IMAGO)
אם היינו אומרים לכם שבמחזור העשירי ייפגשו להן מנצ’סטר סיטי ובורנמות’ וזה יהיה קרב צמרת לכל דבר ועניין, ספק אם הייתם מאמינים, אבל זה המצב. בשעה זו התכולים מארחים את הדובדבנים למשחק ענק באצטדיון איתיחאד, כדי לנעול את יום המשחקים השני של המחזור העשירי בפרמייר ליג.
אז אתם קוראים נכון, מי שתנצח את המשחק הזה תסיים את היום במקום השני בטבלת הפרמייר ליג, שנייה רק לארסנל. בורנמות’ בפתיחת עונה שהיא מעבר לחלומית, עם 18 נקודות מתוך 27 אפשריות, וסיטי עם 16 נקודות, אחרי שענצרה בשבוע שעבר.
חניכיו של פפ גווארדיולה מעדו בליגה לאחר שלושה ניצחונות ברציפות עם אותו הפסד לאסטון וילה, ויתרה מכך ארלינג הולאנד נעצר ובצורה מפתיעה מאוד לא מצא את הרשת. מאז סיטי כבר חזרה לנצח עם 1:3 נגד סוונסי בגביע, אך היא יודעת שמעידה כאן וארסנל כבר בורחת יותר מידי בשביל פתיחת עונה.
האדומים לא הפסידו כבר שבעה משחקים ברציפות, כולל מפגשים נגד טוטנהאם, ניוקאסל, קריסטל פאלאס וברייטון, כאשר הם רשמו ארבעה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו ברצף הזה, מאז ההפסד שלהם 2:0 לברנטפורד אי שם בסוף אוגוסט.
מחצית שניה
-
'53
- בורנמות' מחפשת שוויון והגיעה להזדמנות נפלאה נוספת. ברוקס העביר פס מצד ימין, סקוט המשיך נגיעה קטנה לקרופי שבעט בנגיעה, אך דונארומה היה במקום והדף לקרן
-
'51
- הזדמנות טובה לבורנמות'. התקפה מתפרצת של האורחת, כדור רוחב מצד שמאל הגיע עד לברוקס שמסר לרחבה ומצא את קרופי, אך הבעיטה של החלוץ הלכה לרשת החיצונית
מחצית ראשונה
-
'45+6
- סיטי קיבלה חופשית, צ'רקי ניגש לבעיטה ועבר את החומה, אך פטרוביץ' התעופף נהדר והדף
-
'45+2
- גם פיל פודן נכנס לפנקס של השופט
-
'37
- הזדמנות אדירה לסיטי. דוקו ביצע פעולה אישית נפלאה ועבר שלושה שחקנים, שלח עומק להולאנד, כשהפעם הנורבגי ניסה להקפיץ מעל פטרוביץ', אך השוער הדף
-
'35
- כמעט השלישי של סיטי. אוריילי כבר עבר את פטרוביץ' וספק ניסה למסור רוחב ספק בעט, אך למזלם של בורנמות', חימנז היה במקום להרחיק מקו השער
-
'33
- שער! מנצ'סטר סיטי חזרה ליתרון ועלתה ל-1:2: שוב התקפה מתפרצת של התכולים, כשפעם נוספת צ'רקי שלח עומק נפלא להולאנד שדהר כל הדרך, עבר את פטרוביץ' וגלגל לרשת
-
'26
- דונארומה מחה בפני השופט על ספיגת הגול וראה את הכרטיס הצהוב
-
'25
- שער! בורנמות' השוותה ל-1:1: כדור קרן הוגבה לרחבה, דונארומה יצא לא טוב, אדאמס ניצל את הטעות של השוער ומקרוב כבש
-
'17
- שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1: התקפה מתפרצת גדולה של התכולים, גונזאלס הקפיץ לצ'רקי, שנגח קדימה להולאנד וזה רץ כל הדרך לאחד על אחד מול פטרוביץ', לא התבלבל וסיים ברשת
-
'11
- הזדמנות ראשונה לסיטי. ניקו גונזאלס הקפיץ לארלינג הולאנד, שהשתלט על הכדור וברגל ימין בעט לידיים של פטרוביץ'
-
'1
- כמעט הראשון של בורנמות'. האורחת חטפה כדור במרכז המגרש, ברוקס פרץ באגף ושלח עומק לקרופי שמול שער חשוף כבש, אך עמד בעמדת נבדל והשער נפסל מיד
-
'1
- השופט אנתוני טיילור הוציא את ההתמודדות לדרך!