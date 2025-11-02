הרכבים וציונים



אם היינו אומרים לכם שבמחזור העשירי ייפגשו להן מנצ’סטר סיטי ובורנמות’ וזה יהיה קרב צמרת לכל דבר ועניין, ספק אם הייתם מאמינים, אבל זה המצב. בשעה זו התכולים מארחים את הדובדבנים למשחק ענק באצטדיון איתיחאד, כדי לנעול את יום המשחקים השני של המחזור העשירי בפרמייר ליג.

אז אתם קוראים נכון, מי שתנצח את המשחק הזה תסיים את היום במקום השני בטבלת הפרמייר ליג, שנייה רק לארסנל. בורנמות’ בפתיחת עונה שהיא מעבר לחלומית, עם 18 נקודות מתוך 27 אפשריות, וסיטי עם 16 נקודות, אחרי שענצרה בשבוע שעבר.

חניכיו של פפ גווארדיולה מעדו בליגה לאחר שלושה ניצחונות ברציפות עם אותו הפסד לאסטון וילה, ויתרה מכך ארלינג הולאנד נעצר ובצורה מפתיעה מאוד לא מצא את הרשת. מאז סיטי כבר חזרה לנצח עם 1:3 נגד סוונסי בגביע, אך היא יודעת שמעידה כאן וארסנל כבר בורחת יותר מידי בשביל פתיחת עונה.

האדומים לא הפסידו כבר שבעה משחקים ברציפות, כולל מפגשים נגד טוטנהאם, ניוקאסל, קריסטל פאלאס וברייטון, כאשר הם רשמו ארבעה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו ברצף הזה, מאז ההפסד שלהם 2:0 לברנטפורד אי שם בסוף אוגוסט.