רבע 4, 07:15: מכבי רעננה - הפועל ת"א 70:59

עונה נהדרת עד כה עוברת על הפועל תל אביב, שנמצאת בצמרת ליגת ווינר סל בפתיחת העונה וגם בצמרת היורוליג. האדומים ינסו להמשיך לצבור תנופה גם בשעה זו, כשהם מתארחים אצל מכבי רעננה למשחק במסגרת המחזור הרביעי של העונה.

בצד האדום, החבורה של דימיטריס איטודיס מגיעה אחרי הפסד כואב ומאכזב לאולימפיאקוס ביורוליג, שעצר את רצף הניצחונות. עם זאת, בזירה המקומית האדומים עם שבעה ניצחונות רצופים, כולל גביע ווינר, כשהם במאזן מושלם בליגה עד כה.

מן העבר השני, העולה החדשה מגיעה אחרי פתיחת עונה טובה ומפתיעה מבחינתם, כשהם עם שני ניצחונות והפסד בודד, גם הוא למכבי תל אביב, וכעת ינסו לייצר הפתעה ולחבר ניצחון שני ברציפות.

נתון מעניין לקראת המשחק הוא שהפועל תל אביב מעולם לא ניצחה את מכבי רעננה. זוהי למעשה היריבה היחידה שהאדומים לא ניצחו מעולם בליגה הבכירה, כאשר מכל ארבעת המפגשים הקודמים ביניהן יצאה החבורה מהשרון עם ידה על העליונה.

רבע ראשון: 17:23 למכבי רעננה

חמישיית מכבי רעננה: ג’ייס טאונסנד, חסן דיארה, לנארד פרימן, חואקין שוכמן ויותם חנוכי.

חמישיית הפועל ת”א: בר טימור, טיילר אניס, תומר גינת, איש וויינרייט וטאי אודיאסי.

אודיאסי פתח את הרבע עם שתי נקודות, חנוכי וטימור החליפו סלים, אך רעננה הגיבה עם ריצת 0:9 ועלתה ליתרון ראשון, 4:11. לאחר שלוש דקות ללא סל, אניס עצר את הבצורת האדומה עם שלוש נקודות מהעונשין, אודיאסי הוריד לשתיים הפרש, כשפרימן וטימור החליפו סלים. שוכמן ו-וויינרייט החליפו סלים, אך רק כדי לראות את טאונסנד צולף מחוץ לקשת ומוסיף שתיים מהעונשין, 14:21. גיא פלטין צלף שלשה גדולה, אך הוא ראה את לשבסקי קולע לייאפ וחותם את הרבע עם יתרון מינימלי לרעננה.

תומר גינת ולנארד פרימן (רועי כפיר)

טיילר אניס בפעולה (רועי כפיר)

רבע שני: 36:37 להפועל תל אביב

בראיינט פתח את הרבע עם שתי נקודות מהעונשין, טאונסנד הלוהט צלף שלשה גדולה, מוטלי ולשבסקי החליפו סלים, טאונסנד הוסיף מחצי מרחק, 21:30 לרעננה. מפה, האדומים התעשתו, השלימו ריצת 0:11 והפכו, 30:32, אך פרימן וטאונסנד החזירו את היתרון לרעננה עם ארבע נקודות, חנוכי השלים ריצת 0:6, האדומים הגיבו עם חמש נקודות בצד השני, הפכו וירדו להפסקה ביתרון.

גיא פלטין ואלכס לדר (רועי כפיר)

ג'ונתן מוטלי מתחת לסל (רועי כפיר)

רבע שלישי: 55:64 להפועל תל אביב

כמו ברבע הראשון, אודיאסי פתח עם שתי נקודות, דיארה צלף שלשה מנגד, בראיינט וחנוכי החליפו סלים, כשאז האדומים השלימו ריצת 0:7 וברחו מעט, דיארה ואניס החליפו שלשות, חנוכי צלף מחוץ לקשת ואניס ענה מחצי מרחק, 47:53 להפועל. הקבוצות החליפו סלים, כשאז אניס צלף שלשה, מוטלי הוסיף מחוץ לקשת והאדומים פתחו פער לקראת הרבע האחרון.

חסן דיארה ותומר גינת (רועי כפיר)