יום ראשון, 02.11.2025 שעה 22:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
7315-3194הפועל העמק
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6377-3894עירוני קריית אתא
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

רבע 4, 07:15: מכבי רעננה - הפועל ת"א 70:59

ליגת ווינר סל, מחזור 4: קצב טוב והפכפך במטרו-ווסט, כשלאחר 3 רבעים צמודים, האדומים ביתרון עם ריצת 0:6. אניס בולט, גינת נפצע וירד לחדר ההלבשה

|
ג'ייס טאונסנד וטיילר אניס (רועי כפיר)
ג'ייס טאונסנד וטיילר אניס (רועי כפיר)

עונה נהדרת עד כה עוברת על הפועל תל אביב, שנמצאת בצמרת ליגת ווינר סל בפתיחת העונה וגם בצמרת היורוליג. האדומים ינסו להמשיך לצבור תנופה גם בשעה זו, כשהם מתארחים אצל מכבי רעננה למשחק במסגרת המחזור הרביעי של העונה.

בצד האדום, החבורה של דימיטריס איטודיס מגיעה אחרי הפסד כואב ומאכזב לאולימפיאקוס ביורוליג, שעצר את רצף הניצחונות. עם זאת, בזירה המקומית האדומים עם שבעה ניצחונות רצופים, כולל גביע ווינר, כשהם במאזן מושלם בליגה עד כה.

מן העבר השני, העולה החדשה מגיעה אחרי פתיחת עונה טובה ומפתיעה מבחינתם, כשהם עם שני ניצחונות והפסד בודד, גם הוא למכבי תל אביב, וכעת ינסו לייצר הפתעה ולחבר ניצחון שני ברציפות.

נתון מעניין לקראת המשחק הוא שהפועל תל אביב מעולם לא ניצחה את מכבי רעננה. זוהי למעשה היריבה היחידה שהאדומים לא ניצחו מעולם בליגה הבכירה, כאשר מכל ארבעת המפגשים הקודמים ביניהן יצאה החבורה מהשרון עם ידה על העליונה.

רבע ראשון: 17:23 למכבי רעננה

חמישיית מכבי רעננה: ג’ייס טאונסנד, חסן דיארה, לנארד פרימן, חואקין שוכמן ויותם חנוכי.

חמישיית הפועל ת”א: בר טימור, טיילר אניס, תומר גינת, איש וויינרייט וטאי אודיאסי.

אודיאסי פתח את הרבע עם שתי נקודות, חנוכי וטימור החליפו סלים, אך רעננה הגיבה עם ריצת 0:9 ועלתה ליתרון ראשון, 4:11. לאחר שלוש דקות ללא סל, אניס עצר את הבצורת האדומה עם שלוש נקודות מהעונשין, אודיאסי הוריד לשתיים הפרש, כשפרימן וטימור החליפו סלים. שוכמן ו-וויינרייט החליפו סלים, אך רק כדי לראות את טאונסנד צולף מחוץ לקשת ומוסיף שתיים מהעונשין, 14:21. גיא פלטין צלף שלשה גדולה, אך הוא ראה את לשבסקי קולע לייאפ וחותם את הרבע עם יתרון מינימלי לרעננה.

תומר גינת ולנארד פרימן (רועי כפיר)תומר גינת ולנארד פרימן (רועי כפיר)
טיילר אניס בפעולה (רועי כפיר)טיילר אניס בפעולה (רועי כפיר)

רבע שני: 36:37 להפועל תל אביב

בראיינט פתח את הרבע עם שתי נקודות מהעונשין, טאונסנד הלוהט צלף שלשה גדולה, מוטלי ולשבסקי החליפו סלים, טאונסנד הוסיף מחצי מרחק, 21:30 לרעננה. מפה, האדומים התעשתו, השלימו ריצת 0:11 והפכו, 30:32, אך פרימן וטאונסנד החזירו את היתרון לרעננה עם ארבע נקודות, חנוכי השלים ריצת 0:6, האדומים הגיבו עם חמש נקודות בצד השני, הפכו וירדו להפסקה ביתרון.

גיא פלטין ואלכס לדר (רועי כפיר)גיא פלטין ואלכס לדר (רועי כפיר)
גג'ונתן מוטלי מתחת לסל (רועי כפיר)

רבע שלישי: 55:64 להפועל תל אביב

כמו ברבע הראשון, אודיאסי פתח עם שתי נקודות, דיארה צלף שלשה מנגד, בראיינט וחנוכי החליפו סלים, כשאז האדומים השלימו ריצת 0:7 וברחו מעט, דיארה ואניס החליפו שלשות, חנוכי צלף מחוץ לקשת ואניס ענה מחצי מרחק, 47:53 להפועל. הקבוצות החליפו סלים, כשאז אניס צלף שלשה, מוטלי הוסיף מחוץ לקשת והאדומים פתחו פער לקראת הרבע האחרון.

חסן דיארה ותומר גינת (רועי כפיר)חסן דיארה ותומר גינת (רועי כפיר)
בר טימור (רועי כפיר)בר טימור (רועי כפיר)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */