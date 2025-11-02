יום חמישי, 06.11.2025 שעה 14:54
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
8347-3974מכבי ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5343-3194אליצור נתניה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

ברייאנט נרשם בסגל הפועל, עוד 2 מקומות נותרו

איטודיס בחר לרשום את אלייז'ה נגד רעננה ב-20:50, הזר ה-8 מתוך אפשרות של 10. הבעיה? נותרו 3: קבוקלו, מיציץ' ואוטורו. המאמן: "מכבדים את רעננה"

|
אלייז'ה בראיינט (הפועל IBI תל אביב)
אלייז'ה בראיינט (הפועל IBI תל אביב)

רצף הניצחונות של הפועל תל אביב נעצר על שישה לאחר ההפסד הכואב לאולימפיאקוס בפיראוס, אך הפנים כבר קדימה. פחות מ-48 שעות אחרי, האדומים יעלו לפרקט שוב ובמקום היכל השלום והאחווה, הם יסתפקו במטרווסט של הפועל רעננה היום (ראשון, 20:50).

מיד לאחר ההפסד ביוון, מחזיקת היורוקאפ המריאה לישראל כשלא כל הזרים באו, וחמשת הזרים שבחר לרשום דימיטריס איטודיס במשחק הם: אלייז’ה ברייאנט, טיילר אניס, איש וויינרייט, ג’ונתן מוטלי וטאי אודיאסי. הסיפור כאן הוא ברייאנט, שנרשם לראשונה.

עם הרישום שלו, איטודיס בחר לרשום זר מספר 8 כבר העונה, וזה אומר שיש לו אפשרות לרשום עוד שני זרים בלבד עד תום הליגה. הבעיה? להפועל ת”א יש שלושה זרים נוספים בסגל: ברונו קבוקלו, וסיליה מיציץ’ ודן אוטורו, כלומר אחד מבין שלושת אלו לא יירשם בכלל בליגת ווינר סל העונה.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

מבחינה מקצועית, מי שעדיין לא כשירים לשחק הם ים מדר ואותו ברונו קבוקלו שסובל מהפציעה בגב. ייתכן שבגלל אותן בעיות חוזרות בגב, קבוקלו יהיה זה שלא יירשם בליגה, על מנת לא לקחת סיכון עם רישום של שחקן שעם פציעות חוזרות בגב. גם עוז בלייזר כרגע עוד פצוע בקרסול ולא בסגל.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, אמר לקראת רעננה: “אנחנו רוצים לחזור ליכולת הטובה שלנו, במיוחד בצד ההתקפי. אנחנו צריכים לשפר את התיאום, את הריווח על הפרקט, ואת ההבנה הכוללת של סגנון המשחק ההתקפי. הליגה הישראלית היא מאוד תחרותית, אנחנו מכבדים את רעננה ומתכוננים ברצינות רבה”.

