ברייאנט נרשם בסגל הפועל, עוד 2 מקומות נותרו

רצף הניצחונות של הפועל תל אביב נעצר על שישה לאחר ההפסד הכואב לאולימפיאקוס בפיראוס, אך הפנים כבר קדימה. פחות מ-48 שעות אחרי, האדומים יעלו לפרקט שוב ובמקום היכל השלום והאחווה, הם יסתפקו במטרווסט של הפועל רעננה היום (ראשון, 20:50).

מיד לאחר ההפסד ביוון, מחזיקת היורוקאפ המריאה לישראל כשלא כל הזרים באו, וחמשת הזרים שבחר לרשום דימיטריס איטודיס במשחק הם: אלייז’ה ברייאנט, טיילר אניס, איש וויינרייט, ג’ונתן מוטלי וטאי אודיאסי. הסיפור כאן הוא ברייאנט, שנרשם לראשונה.

עם הרישום שלו, איטודיס בחר לרשום זר מספר 8 כבר העונה, וזה אומר שיש לו אפשרות לרשום עוד שני זרים בלבד עד תום הליגה. הבעיה? להפועל ת”א יש שלושה זרים נוספים בסגל: ברונו קבוקלו, וסיליה מיציץ’ ודן אוטורו, כלומר אחד מבין שלושת אלו לא יירשם בכלל בליגת ווינר סל העונה.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

מבחינה מקצועית, מי שעדיין לא כשירים לשחק הם ים מדר ואותו ברונו קבוקלו שסובל מהפציעה בגב. ייתכן שבגלל אותן בעיות חוזרות בגב, קבוקלו יהיה זה שלא יירשם בליגה, על מנת לא לקחת סיכון עם רישום של שחקן שעם פציעות חוזרות בגב. גם עוז בלייזר כרגע עוד פצוע בקרסול ולא בסגל.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, אמר לקראת רעננה: “אנחנו רוצים לחזור ליכולת הטובה שלנו, במיוחד בצד ההתקפי. אנחנו צריכים לשפר את התיאום, את הריווח על הפרקט, ואת ההבנה הכוללת של סגנון המשחק ההתקפי. הליגה הישראלית היא מאוד תחרותית, אנחנו מכבדים את רעננה ומתכוננים ברצינות רבה”.