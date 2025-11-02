הצטרפו לשידור: הגרלת סיבוב ח׳ בגביע המדינה

אחרי ההפתעות בסיבוב ז’ של הגביע, בשעה זו נערכת הגרלת סיבוב ח’ של גביע המדינה באצטדיון רמת גן, בתא הכבוד ובנוכחות נציגי קבוצות ליגת העל, שמצטרפות למפעל ויחלו במסע אחרי התואר. שידור חי כאן באתר.

בנוסף ל־14 קבוצות ליגת העל, בהגרלה משתתפות עוד שמונה קבוצות מליגת הלאומית: ארבע שעלו ישירות, וארבע נוספות ששרדו את סיבוב ז’. שמונה קבוצות מליגה א’, עם ארבע לכל מחוז (דרומי וצפוני). כמו כן, יש שתי קבוצות־סינדרלה מליגה ב’: מ.כ. שדרות (דרום ב’), שהפתיעה את הפועל חדרה בהארכה, ו-מ.ס. בני יפו אורתודוכסים (דרום א’) שהדהימה את מ.כ. ירושלים מליגה א’.

ישיר: הגרלת גביע המדינה סיבוב ח'

הקבוצות המשתתפות בהגרלה

ליגת העל: הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, הפועל חיפה, בני סכנין, מ.ס. אשדוד, מכבי חיפה, עירוני טבריה, הפועל פתח תקוה, עירוני קרית שמונה, הפועל ירושלים, מכבי בני ריינה.

ליגה לאומית: מכבי הרצליה, מ.ס. כפר קאסם, הפועל רמת גן, הפועל רעננה, הפועל כפר שלם, הפועל כפר סבא, מכבי יפו, בני יהודה.

ליגה א' דרום: מכבי קרית גת, מ.כ. כפר סבא, מ.כ. ירמיהו חולון, מ.ס. דימונה.

ליגה א' צפון: מכבי אחי נצרת, מכבי אתא ביאליק, הפועל אום אל פאחם, עירוני כרמיאל.

ליגה ב': מ.כ. שדרות, מ.ס. בני יפו אורתודוכסים.