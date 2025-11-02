קסאדו צפוי להחליף את פדרי, לאמין ימאל במוקד

ברצלונה תעלה הערב (ראשון, 19:30, שידור חי בערוץ ONE) למשחק מול אלצ’ה בהרכב שונה מהרגיל, כשאחת השאלות הגדולות היא מי ימלא את החלל שהותיר פדרי. הקשר הצעיר שנפצע וייעדר כחודש, מאלץ את המאמן האנזי פליק לבנות מרכז קישור חדש, לראשונה העונה. לפי הדיווחים בקטלוניה, מארק קסאדו צפוי לפתוח לצידו של פרנקי דה יונג בקישור, כאשר ההולנדי יהיה זה שינהל את המשחק ויוביל את הקצב. מדובר בצמד שטרם שיחק יחד בעמדה הזו מתחילת העונה.

פליק שהודה כי הופתע מהפציעה של פדרי, בחן באימונים גם אפשרויות אחרות, בהן הצבתו של אריק גארסיה בקישור או שילובו של הקשר הצעיר, טומי מארקס בן ה-19, אך נראה שקסאדו יקבל את ההזדמנות בהרכב הפותח. מאחוריהם צפויים לשחק ז’ול קונדה, רונאלד אראוחו, אריק גארסיה ואלחנדרו באלדה, בעוד ההתקפה תכלול את לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

בצל מכת הפציעות, בבארסה יכולים לנשום מעט לרווחה עם שובם לסגל של דני אולמו ורוברט לבנדובסקי, שלא יפתחו בהרכב. הקטלונים מבינים שאין מקום למעידות נוספות, במיוחד אחרי ההפסד בקלאסיקו לריאל מדריד והפער שנפתח בצמרת.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

מעבר לניסיון לחזור לנצח, המטרה היא גם לשפר את המשחק הקבוצתי: להגביר את הלחץ בחלק הקדמי, לצמצם איבודי כדור ולשמור על ריכוז מהרגע הראשון - לאחר שישה משחקים רצופים בהם בארסה ספגה ראשונה. הקבוצה של פליק כבשה כבר 49 משחקים ברציפות בכל המסגרות, אך גם ספגה בשבעת האחרונים - נתון שהמאמן נחוש לשנות.

האנזי פליק על הקלאסיקו: "זה לא היה נחמד"

מי שיעמוד במוקד יהיה לאמין ימאל, שרוצה להוכיח את עצמו אחרי הופעה חלשה בקלאסיקו. בברצלונה מצפים ממנו לחזור לרמות הרגילות שלו ולהוביל את הקבוצה בשלושת המשחקים הקרובים - מול אלצ’ה, קלאב ברוז’ בליגת האלופות וסלטה ויגו בליגה - לפני פגרת הנבחרות.