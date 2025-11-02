חזרה לנצח: קריית אתא גברה על בני הרצליה

המחזור הרביעי של ליגת ווינר סל המשיך הערב (ראשון) עם מספר משחקים. במוקד, עירוני קריית אתא גברה על בני הרצליה במשחק התקפי אדיר ברמז, בעוד הפועל העמק ביצעה קאמבק כדי לנצח את הפועל באר שבע/ דימונה.

עירוני קריית אתא – בני הרצליה 101:113

במשחק התקפי בעל סקור אדיר, החבורה של אלדד בנטוב חזרה למסלול הניצחונות ורשמה ניצחון ביתי נהדר. המארחת פתחה טוב יותר ועלתה ליתרון משמעותי, אך הרצליה לא ויתרה וחזר הלמשחק. במחצית השנייה המנצחת פתחה את יתרונה באמצעות בודי יום, שהוביל את קלעי קבוצתו. מנגד, יהוא אורלנד מסובך והוא טרם רשם ניצחון ליגה העונה.

מחצית ראשונה: 57:61 לבני הרצליה

המשחק התחיל בקצב גבוה ובסקור שתאם, כלומר הקבוצות שיחקו טוב ורשמו נקודות רבות על הלוח. בצד המקומי היו אלה דריוס האנה ומאליק הול שבלטו, בעוד אצל הרצליה צ'ינאנו אונוואקו ונואה קרטר כיכבו אצל יהוא אורלנד. החבורה המקומית עלתה ליתרון משמעותי במהלך הרבע הראשון וירדה להפסקה בין הרבעים ביתרון 27:34. הרצליה יצאה לריצת והשוותה את התוצאה. הקצב המטורף המשיך כאשר הקבוצות צלפו ממרחק, כאשר בודי יום התחיל להתחמם ונגד מקס היידיגר כיכב. האורחים ירדו ביתרון קטן לחדרי ההלבשה.

מחצית שנייה: 101:113 לעירוני קריית אתא

אונוואקו פתח טוב את המחצית השנייה ושמר על ההובלה של האורחת, יחד עם שון דאוסון.יובל הוכששטר בלט מנגד ושמר את הצפוניים בתמונה. המקומיים לחצו על הגז לקראת סיום הרבע השלישי וירדו לרבע המכריע ביתרון 79:87. אילי דולינסקי נכנס לעניינים ויחד עם גל בייטנר שהיה נהדר הם הובילו את קבוצתם לניצחון במשחק בעל סקור גבוה.

הפועל העמק – הפועל באר שבע/ דימונה 81:90

במשחק הפכפך, החבורה של שרון אברהמי הצליחה לצאת עם ניצחונה השלישי העונה, לאחר ש]תחה את המשחק בצורה חלשה ונקלעה לפיגור, אך ידעה לבצע קאמבק ולקחת את כל הקופה. מנגד, רמי הדר וחניכיו ספגו את הפסדם השלישי והם יחפשו ניצחון במחזור הבא מבחינתם.

מחצית ראשונה: 31:36 להפועל באר שבע/ דימונה

החבורה מהדרום פתחה טוב יותר בהובלתם של סי ג’יי אלבי וקודי דמפס, מנגד חניכיו של שרון אברהמי הציגו יכולת חלשה ומי שבלט היה קיילר אדוארדס. ברבע השני הצפוניים צימקו את הפער וחזרו לעניינים, כאשר ניב משגב תרם בחלוקת אסיסטים לחבריו לקבוצה, ולהפסקת המחצית הקבוצות ירדו ב-31:36 לזכות קבוצתו של רמי הדר.

מחצית שנייה: 81:90 להפועל העמק

הצפוניים יצאו טוב יותר לחצי השני, ואף השכילו להפוך את התוצאה ולעלות ליתרון בהובלת לוקאס גולדנברג, אך ב”ש לא ויתרה והנטלה את היתרון בחזרה. המשחק הפך לצמוד כאשר אף קבוצה לא ביססה יתרון משמעותי. ברבע האחרון החבורה מהעמק לקחה את ההובלה, עליה שמרה את לסיום, וביצעה קאמבק נהדר כדי לנצח 81:90.