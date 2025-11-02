יום שלישי, 04.11.2025 שעה 12:24
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
197-178הפועל לוד1
1810-238מכבי עמישב פ"ת2
174-148הפועל מחנה יהודה3
1610-128בית"ר ר"ג4
158-188הכח עמידר ר"ג5
128-138הפועל הוד השרון6
1211-148בית"ר כפ"ס7
1116-178בית"ר ת"א חולון8
108-128א.ס חולון מור 9
1014-127מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
910-107הפועל קרית אונו11
811-68בית"ר פ"ת12
726-88מכבי כפר יונה 13
511-88עירוני בית דגן14
223-98הפועל כפר קאסם15
123-78בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
164-188מכבי נתיבות1
166-138עירוני בית שמש2
158-258הפועל ירוחם3
155-208מ.ס. רמלה4
155-137מ.כ. שדרות5
157-148בני אילת6
147-158מ.ס. שיכון המזרח7
1310-167בני אשדוד8
119-128מ.כ. ערד9
911-148עירוני אשקלון10
914-138בית"ר קרית גת11
911-108איחוד צעירי אבו גוש 12
817-168הפועל שגב שלום13
424-118מכבי ב"ש14
428-118מכבי באר יעקב 15
056-18מכבי שעריים16

לוד חזרה למקומה הטבעי אחרי 1:4 על בית"ר ר"ג

המחזור ה-8 בליגה ב': הקבוצה של משפחת רגב בראש טבלת דרום א'. בדרום ב', שיכון הפסידה, נתיבות ובית שמש בפסגה. בצפון, בני ג'ת ועין מאהל מוליכות

|
הפועל 'בני רגב' לוד (באדיבות המועדון)
הפועל 'בני רגב' לוד (באדיבות המועדון)

משחקי המחזור השמיני בליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי סיפקו את הסחורה. בסוף השבוע התקיימו להם מרבית המשחקים, כשבליגה ב' דרום א', הפועל 'בני רגב' לוד רשמה 1:4 על בית"ר רמת גן וחזרה אל המקום הראשון. בדרום ב', שיכון המזרח נחלה הפסד שני וחולקת את המקום הראשון יחד עם נתיבות ובית שמש. לשדרות משחק חסר, כשניצחון יוביל אותה לראש טבלה.

בצפון א', הפועל בני עין מאהל, מכבי איחוד בני אבטין ומכבי בני ג'דיידה מכר מובילות הטבלה, כשלכל אחת מהן 18 נקודות. בית"ר נהריה ואליאור סיידר הפסידו לראשונה העונה ונשארו עם 17 נקודות. בצפון ב', הפועל אחיוד בני ג'ת עם שמונה ניצחונות ו-24 נקודות מלאות. הפועל דליית אל כרמל ניצחה 1:3 את מ.כ אור עקיבא וערן לוי.

ליגה ב' דרום א'

המוליכה: הפועל 'בני רגב' לוד, כשלרשותה 19 נקודות. הקבוצה של שמעון וקנין רשמה ניצחון ליגה שישי העונה והפעם מול בית"ר רמת גן, שירדה אל המקום השלישי. לוד ניצחה 1:4 בזכות שערים של שלום אדרי (צמד), אדיר חליפה וגל אסולין. לבית"ר רמת גן צימק את התוצאה בן בן יאיר. “עוד נקודה ונשארנו בטוח”, ציין אופיר רגב ל-ONE בהתבדחות קלה.

שחקני מכבי בני אילת (באדיבות המועדון)שחקני מכבי בני אילת (באדיבות המועדון)

מכבי עירוני עמישב פתח תקווה, מהמקום השני, רשמה 2:3 על הפועל הוד השרון, זאת משערים של שחר בלילטי, אור הרשקוביץ ואלי ביבאשווילי. שערים של דור נחמני ואדם בדיר, שהובילו את ההתמודדות, לא הספיקו להוד השרון. לחבורה של יוסי גורדנה היה את מאי מזל שקבע 0:1 בפנדל מול בני ג'לג'וליה, מה שהוביל לניצחון לזכותה של א.ס לזרוס חולון.

בית"ר תל אביב/חולון חזרה לנצח, כשרשמה 0:4, בחוץ, מול בית"ר פתח תקווה, זאת משערים של עומר יעקוב (צמד), רונן צ'קנה ובן ישי שלו, בשער עצמי אומלל. רונן צ'קנה הוא עוד אחד מבניו המוכשרים של קרלוס האגדי. עירוני בית דגן, שהחליפה את איציק שלום בשוקי סדיס, אותו החזירה לשורותיה, סיימה ב-0:0 מול הפועל כפר קאסם. השתיים, עדיין בתחתית הטבלה.

בית"ר כפר סבא והכח מכבי עמידר רמת גן נפרדו ב-2:2 באצטדיון 'לויטה'. גל טיטלבום, בדקה ה-90, שלח את הקבוצות עם נקודה הביתה. שובל דומר מימי כבש את השער הראשון לזכותה של בית"ר כפר סבא. אלי אלבז התכבד בצמד מן העבר השני. הערב (21:15) מכבי ע. כפר יונה תארח את הפועל מחנה יהודה. בשלישי (04/10) הפועל קריית אונו תתמודד מול מ.ס בני יפו אורתודוכסים.

שחקני הפועל איחוד בני גשחקני הפועל איחוד בני ג'ת (באדיבות המועדון)

ליגה ב' דרום ב'

המוליכות: מכבי עירוני נתיבות, עירוני בית שמש ומ.ס שיכון המזרח, כשלרשותן 16 נקודות כ"א. בעוד שיכון המזרח רשמה הפסד שני העונה, עירוני בית שמש, ניצחה את הקבוצה מראשון לציון, בזכות שערים של טל איילה ויונתן אליאס (יוסי סלליך צימק לשיכון), לצד ניצחונה של נתיבות על בית"ר קריית גת (1:2, משערים של יהונתן קביליס ומתן אוחיון), המצב בראש הטבלה השתנה.

לעת עתה, למכבי עירוני נתיבות, עירוני בית שמש ומ.ס שיכון המזרח אותן נקודות (16) ועל כן חולקות את המקום הראשון, עד למשחקה של מ.כ שדרות, שעשתה היסטוריה והעפילה לסיבוב ח' בגביע המדינה, לאחר 3:4 מטורף מול הפועל חדרה מהליגה הלאומית. בשני, תצא לאשדוד, שם תפגוש את הפועל המקומית. ניצחון ושדרות תשיג 18 נקודות ותעפיל למקום הראשון.

מ.ס רמלה הביסה 0:7 את מכבי שעריים, משערים של דניאל טסאו (צמד), מתן ארביב (צמד), אושר טקה, יאלואייקר אנגדה ועידן אדיס. הפועל שגב שלום רשמה 0:4 על מכבי באר יעקב, משערים של אחמד אבו בלאל (צמד) ועומיר טראבין (צמד). עירוני אשקלון והפועל ירוחם נפרדו ב-1:1. דולב אברג'יל הבקיע לאשקלון, משה אביטן הישווה מן העבר השני.

שחקני הפועל בני עין מאהל חוגגים (צילום רונן כץ - מסע כדורגל בחברה הערבית)שחקני הפועל בני עין מאהל חוגגים (צילום רונן כץ - מסע כדורגל בחברה הערבית)

הקבוצה של שרון חיטמן על הגל. בני אילת נסעה לערד, שם ניצחה 0:3 משערים של איליי אלימלך, איוואן כבת ושער עצמי של מור קיסוס. הערב (20:45) מכבי באר שבע תארח את איחוד צעירי אבו גוש. מחר (שני) הפועל אשדוד תפגוש את מ.כ שדרות.

ליגה ב' צפון א'

המוליכות: הפועל בני עין מאהל ומכבי איחוד בני אבטין, כשלרשותן 18 נקודות כ"א. עין מאהל רשמה 2:3 על בית"ר נהריה, משערים של אמיר טרביה (צמד) וסעיד דיאב (מוראד חאג' ואילאור סיידר צימקו), בני אבטין נפרדו ב-1:1 מול הפועל בני ג'דיידה מכר. מכבי בני ג'דיידה מכר לא הצליחה לנצח וסיימה ב-1:1 מול בני בענה (וליד דרויש הבקיע לג'דיידה, חמזה חטיב לבענה).

מכבי בני אבו סנאן רשמה במשחק החוץ שלה מול הפועל דיר חנא 3:7 משערים של מוחמד מג'מי (רביעייה), עמראן בריק, מימון מושלב ואנטון בשארה. למקומיים צימקו מופלח עזאם (צמד) ו־ואיל מריסאת. בני מג'אר רשמה 2:4 על צעירי כפר מנדא, משערים של יניב אסלאן (צמד) ועלי חמדאן (צמד). עדנאן חלומי וסלאח אלדין עיסאוי צימקו. 0:1 לשעב על שפרעם, משער של מוחמד סובח.

הפועל איחוד בני סמיע, שיצאה לכפר מנדא, נהנתה מניצחון גדול בדמות 0:4 על מ.כ אחוה כפר מנדא המקומית. אנואר מוראד, הקפטן, התכבד בצמד שערים, ויאם מוסא ויונאן סלימאן השלימו. הפועל כאוכב גברה 1:2 על מ.ס בני ממב"ע הגולן והגליל, זאת מצמד שערים של מוחמד זידאן. עידן בנימין צימק מן העבר השני. 

הפועל דליית אל כרמל מנצחת באור עקיבא (באדיבות המועדון)הפועל דליית אל כרמל מנצחת באור עקיבא (באדיבות המועדון)

ליגה ב' צפון ב'

המוליכה: הפועל איחוד בני ג'ת, כשלרשותה 24 נקודות. הקבוצה של אחמד וותד בלתי ניתנת לעצירה, שבוע נוסף. הפעם, 2:3 על איחוד בני באקה, משערים של מסעוד וותד, מוחמד נאטור ומוחמד עלי וותד. מדובר בקבוצה היחידה, בכל ליגה ב', שהשיגה בשמונת משחקיה נקודות. בשבוע הבא תחכה לה איכסל מהתחתית. הקבוצה תשיג ניצחון תשיעי לפני פגרת השזרועים?

הפועל דליית אל כרמל רשמה 1:3 בחוץ מול מ.כ אור עקיבא, משערים של פאדי חסון, חסיב אבו רוקון ודוויטו מלסה. אייל נסר אלדין הבקיע לאור עקיבא, בשער עצמי. מ.ס טירת הכרמל רשמה 1:2 על מ.ס כדורגל משהד, משערים של חיים איצרין ושלומי סויד. מיכאל פרץ איזן זמנית. צעירי כפר כנא נהנתה מ-0:2 על מכבי אחי איכסל, משערים של חאלד חאג' ועומר סעיד.

בית"ר חיפה הפכה את התוצאה מול מ.כ כבביר וניצחה 1:2 משערים של נדב דטנר ובר שפר. ריאד חג'יר הבקיע לכבביר. מ.ס בני קלנסוואה והפועל רמות מנשה מגידו נפרדו ב-2:2. תאמר מדלג סיפק צמד לקלנסוואה, דולב קרוננברג השלים צמד לרמות מנשה מגידו. מ.ס צעירי חיפה הביסה 0:4 את הפועל בני ערערה עארה, משערים של לירן בסיס (צמד), מוסטפא טאהא ונתנאל סהלה.

