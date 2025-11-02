יום שלישי, 04.11.2025 שעה 12:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

תמעד? היחסים ב-Winner לרעננה - הפועל ת״א

האדומים פייבוריטים ברורים נגד העולה החדשה עם יחס של 1.80 על ניצחון ביותר מ-12 הפרש. נתניה מגיעה כפייבוריטית נגד ק״ש. וגם: ברצלונה ומילאן

|
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

יום גדוש בספורט לפנינו, כשהערב (ראשון) נקבל מספר משחקים מעניינים בארץ ובעולם, גם בזירת הכדורסל וגם בזירת הכדורגל. ביניהם, הפועל תל אביב תתארח אצל מכבי רעננה בליגת ווינר סל, קריית שמונה תארח את מכבי נתניה בליגת העל. ברצלונה תפגוש את אלצ׳ה בלה ליגה ומילאן תארח את רומא.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

נתחיל מהסל, שם החבורה הלוהטת של דימיטריס איטודיס, שאמנם נעצרה במשחק האחרון ביורוליג עם הפסד לאולימפיאקוס, מגיעה פייבוריטית מובהקת למשחק נגד העולה החדשה. ניצחון של האדומים ביותר מ-12 נקודות שווה פי 1.80, כשכל תוצאה אחרת מקנה את אותו יחס. לאוהבי הסיכונים, ניצחון אדום ב-12 נקודות בדיוק יהיה שווה פי 9.00.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

בכדורגל, מכבי נתניה מגיעה אחרי שני ניצחונות גדולים למשחק ״חוץ״ נגד קריית שמונה באצטדיון ׳מרים׳ בנתניה. היהלומים פייבורטים כשניצחון שלהם יהיה שווה פי 2.40, בעוד ניצחון של שי ברדה וחניכיו יהיה שווה פי 2.85. תיקו יהיה שווה פי 2.90.

בליגה הספרדית, ברצלונה תקווה להתאושש מההפסד בקלאסיקו כשתארח את אלצ׳ה. ניצחון של הקטלונים שווה פי 1.15, בעוד הפתעה בדמות ניצחון של אלצ׳ה שווה לא פחות מפי 11.00. תיקו יהיה שווה פי 6.60.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

באיטליה, נקבל מפגש מסקרן בין מילאן לרומא. המארחת זוכה ליחס של פי 2.10 לניצחון, כשתיקו יהיה שווה פי 2.95. ניצחון חוץ של רומא יהיה שווה למהמרים עליו פי 3.35 על הכסף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */