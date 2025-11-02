מכבי ת"א מציגה: 11 ניצחונות רצופים, 52 שערים

בסוף השבוע התקיים המחזור ה-11 בליגת נערים ג', הליגה הבכירה בשנתון 2011 העונה. המחזור יינעל ביום שני (03/11) כשבני יהודה ת"א (צו פיוס) תארח את מכבי פתח תקווה. במוקד המשחקים, ניצחונה ה-11 העונה של מכבי תל אביב והפעם מול מ.ס אשדוד, זאת בתוצאה 0:5. היריבה העירונית, הפועל תל אביב, הביסה 1:8 את הפועל חדרה. מכבי חיפה רשמה 2:5 על הפועל ירושלים. הפועל ראשון לציון חגגה מול בית"ר ירושלים, נוכח 1:2 ביתי.

מכבי תל אביב – מ.ס אשדוד 0:5

אולי שיעניקו לה את צלחת האליפות כבר מעכשיו? מכבי תל אביב עם ניצחון 11 ברציפות! הקבוצה של עידן ביטון לא עוצרת ולזכותה כבר 52 שערי זכות ו-33 נקודות מלאות. החמישייה שספגה אשדוד שוות ערך ל-29% מסך השערים (17) שספגה עד כה העונה. דניאל פרץ רשם את שערו ה-18 במספר העונה. מאחוריו תשע הופעות במדי הקבוצה הצעירה, כשבכל אחד ממשחקיו רשם, לכל הפחות, שער אחד. אין משחק שלא הבקיע בו. הוסיפו לחגיגה: אסף להב (צמד), איתמר בן מאיר ועמית מירלי.

דניאל פרץ בטירוף (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב – הפועל חדרה 1:8

האדומים, במשחק אחד בלבד, הבקיעו כ-29% מסך כלל שעריהם (27) עד כה העונה. הקבוצה של איתי עוזרי לא ריחמה על הצפוניים של עידו ג'אן והנחילה להם הפסד כואב במיוחד, שאפשר רק ללמוד ממנו. איתי גוסרסקי התכבד בשלושער, יהב בלאו, ירדן קינן, עמית רצון, דניאל שאול וליאם לוי הוסיפו. יהב שריקי צימק במחצית הראשונה. חדרה טרם ניצחה במשחקי החוץ שלה.

הפועל תל אביב נערים ג' (באדיבות המועדון)

הפועל קרית שמונה – בני סכנין 1:1

קבוצות התחתית סיימו בחלוקת נקודות. בני סכנין, לאחר 11 מחזורים, נשארת במקום האחרון בטבלה, עם ארבע נקודות בלבד. קבוצת נערים ג' של קריית שמונה שיחקה לראשונה העונה בבית, בקריית שמונה, לאחר שיפוץ המגרש, נוכח אירועי הלחימה מול החיזבאללה בצפון. קוסאי בדארנה קבע 0:1 לסכנין, רגע לפני שריקת הסיום, יהלי קלמן קבע 1:1 דרמטי.

הפועל ראשון לציון – בית"ר ירושלים 1:2

רגע לפני שהשופט מחליט לשרוק לסיום המשחק, הפועל ראשון לציון קובעת ניצחון גדול על בית"ר ירושלים, משער של גיא קבצקי. בית"ר, יש לציין, הוליכה משער של מארק בלסקי. מורי מנחם השווה את התוצאה. מדובר בניצחון שני העונה לכתומים מהשפלה, מה שנותן להם מעט אויר לנשימה בתחתית הטבלה. בית"ר ירושלים, ממעלה הטבלה, נשארת במקום החמישי עם 22 נקודות.

הפועל ראשון לציון נערים ג' (באדיבות המועדון)

הפועל באר שבע – מכבי נתניה 3:1

בדומה לתוצאה שהושגה בשנתון נערים ב', הרי שגם כאן נערים ג' של נתניה, חזרה הביתה עם 1:3 מרשים מבירת הנגב. דביר בן שלוש, כשמו כן הוא, התכבד בשלושה שערים. לזכותו כבר 18 שערים והוא מתחרה על מלכות שערי טבלת ליגת נערים ג' – על, יחד עם דניאל פרץ (לשניהם 16 שערי ליגה לצד צמד שערים בגביע). לבאר שבע צימק את התוצאה יהלי ביטון (פנדל).

מכבי נתניה נערים ג' (באדיבות המועדון)

מ.כ נווה יוסף – הפועל כפר סבא 1:1

הקבוצה של עמית פרץ קיוותה להשאיר את מלוא הנקודות בבית, אלא ששער של רועי ברנס בדקה ה-79 להתמודדות קבע חלוקת נקודות. בן שלמה כבש למקומיים. נווה יוסף אספה תוצאת תיקו שנייה העונה בליגה. כפר סבא חולקת את המקום השביעי עם הפועל רעננה, כשלשתיהן 15 נקודות כ"א.

הפועל ירושלים – מכבי חיפה 5:2

יוגב אוחיון בלט בניצחון החוץ של הירוקים, הרי שהתכבד בשלושה שערים. כרם סרחאן ורודי גרוס השלימו. עידו קסוטו ואוריאל אביקסיס צימקו למקומיים. מכבי חיפה חיברה ניצחון ליגה שמיני, הפועל ירושלים עם הפסד ליגה שביעי כבר. נוכח התוצאה, הפועל ירושלים והפועל ראשון לציון ספגו, עד כה, 31 שערים כ"א, הנתון הגרוע ביותר עד כה בליגה.

מכבי חיפה נערים ג' (המדיה של מכבי חיפה)

הפועל פתח תקווה – הפועל רעננה 1:1

ללא הכרעה, המשאירה את שתי הקבוצות במרכז הטבלה. רק נקודה אחת מפרידה בין הפועל פתח תקווה להופעל רעננה. ליאב אלבז קבע 0:1 בדקה ה-51 עם כדור עונשין מ-11 מטרים להפועל פתח תקווה, ליעם לוי השווה והוריד את הקבוצות לחדרי ההלבשה עם נקודה ביד.

משחק נוסף: בני יהודה ת"א – מכבי פתח תקווה (03/11, הסינתטי 2 שכונת התקווה תל אביב, 19:00)