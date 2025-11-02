"גלוך איבד הרבה כדורים וקיבל החלטות שגויות"

אייאקס ממשיכה לדשדש בליגה ההולנדית, וגם התיקו 1:1 הביתי מול הירנביין אתמול (שבת) השאיר תחושת אכזבה גדולה באמסטרדם. אוסקר גלוך בישל, אבל הקבוצה של ג’ון הייטינחה רשמה כבר משחק שישי העונה שבו איבדה נקודות ובסיום המאמן ביקר את מספר 10.

"זה לא היה המשחק הטוב ביותר שלו”, אמר הייטינחה על גלוך, “היו לו הרבה איבודי כדור ומצבים שבהם היה צריך להיות מכריע. הוא אמיץ ויש לו רצון, אבל הוא קיבל יותר מדי החלטות שגויות".

המאמן אף התייחס לשינויים הטקטיים שביצע, כשהותיר את גלוך על המגרש עד הסיום למרות הקולות מהקהל: "ניסינו לשחק עם אוסקר בתפקיד חופשי מצד ימין, יחד עם אנטון גאי שעלה קדימה, כדי ליצור יתרון במרכז. זו הייתה החלטה טקטית”.

אוסקר גלוך בועט (IMAGO)

בסיום גלוך נראה עצבני, התווכח עם שחקנים מהירנביין וירד מהדשא מתוסכל. הייטינחה ניסה לשמור על אופטימיות כשאמר לאחר המשחק: "אנחנו עדיין מחפשים יציבות. היינו רוצים יותר נקודות, אבל כרגע צריך להתמקד ממשחק למשחק. זו המציאות".

גלוך בישל, אייאקס נעצרה בתיקו 1:1 מאכזב

השוער רמקו פאסביר שטעה בשער השוויון, לקח אחריות: "הייתי צריך להדוף טוב יותר. הכדור שינה כיוון, אבל זה לא תירוץ. כולנו היינו צריכים לעזור טוב יותר בהגנה”. עם זאת, גם הוא הודה שהקבוצה לא מצליחה להמשיך את היכולת מהניצחון על טוונטה: "כנראה שלא. עמדנו טוב בהגנה, אבל חסרה לנו חדות בהתקפה”.