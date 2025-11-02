יום ראשון, 02.11.2025 שעה 11:34
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"לא היה פשוט, ידענו שאם נכבוש ראשונים ננצח"

תאי בריבו שכבש צמד בניצחון 0:3 של פילדלפיה על שיקאגו דיבר לאחר העפלת קבוצתו לשלב הבא. ברונו ואני? אנחנו נלחמים אחד עבור השני". וגם: הלידה

|
תאי בריבו (רויטרס)
תאי בריבו (רויטרס)

תאי בריבו חלוצה של פילדלפיה יוניון, השלים אתמול (שבת) צמד בניצחון החוץ, 0:3 על שיקאגו פייר, שסידר לקבוצתו העפלה לשלב הבא בטורניר הנוקאאוט של ה-MLS. לאחר ההתמודדות החלוץ הישראלי דיבר על שלל נושאים.    

איך אתה מרגיש אחרי הניצחון?

תאי בריבו: “אני שמח, חושב שזה היה חשוב מאוד, אני לא יודע איך זה נראה מהיציע ומהטלוויזיה, אבל זה היה לא קל והרגיש רע בגלל הדשא, ידענו שאם נכבוש ראשונים במשחק, זה יקרב אותנו מאוד לניצחון כי באמת קשה לשחק כאן, קשה להניע את הכדור והצלחנו לעשות את זה”. 

תאי בריבו (רויטרס)תאי בריבו (רויטרס)

אתה וברונו כבשתם ויצרתם את השערים במשחק, אתה חושב ששיתוף הפעולה שלכם הוא זה שעשה את ההבדל?

“אני חושב שזה עשה את ההבדל לאורך כל העונה, זה המשחק שלנו, בזכות זה אנחנו טובים, כי אנחנו לוחצים ביחד, לא רק אחד, אנחנו נלחמים אחד עבור השני וזה עבד גם היום, אני מאוד שמח עם הקבוצה הזאת”.

המשחק הבא הוא רק בעוד כמה שבועות, זאת תקופה מרגשת בחייך האישיים, אתה רוצה לשתף אותנו?

“כן, ברור שאני רציתי לנצח, אבל רציתי לנצח גם מפני שאני ידעתי שהמשחק הבא יהיה רק בעוד כמה שבועות ואשתי אמורה ללדת בקרוב, אז אנחנו מקווים שזה יקרה בזמן הקרוב, עוד לפני המשחק הבא. אני רוצה להישאר ממוקד עבור אשתי והתינוק ולאחר מכן להגיע ממוקד למשחק הבא”.

תאי בריבו (רויטרס)תאי בריבו (רויטרס)

ברכות, הזכרנו את המשחק הבא, איך זה מרגיש כשאתה יודע שהמשך משחקי הפלייאוף יתקיימו באצטדיון הביתי בפילדלפיה?

“זה מדהים מפני  שיש לנו קהל נהדר ומגרש מעולה, אני חושב שאת יכולה לראות את זה לאורך כל העונה, מאוד קשה לשחק נגדנו, בעיקר בבית, אני יודע שאני צריך להרגיש עם זה בנוח אבל גם לא נגיע יותר מדי נינוחים, יש קבוצות מעולות ואנחנו נצטרך להראות ולהוכיח למה אנחנו מסוגלים בבית”.

תאי בריבו חוגג (IMAGO)תאי בריבו חוגג (IMAGO)
