"לא היה פשוט, ידענו שאם נכבוש ראשונים ננצח"

תאי בריבו חלוצה של פילדלפיה יוניון, השלים אתמול (שבת) צמד בניצחון החוץ, 0:3 על שיקאגו פייר, שסידר לקבוצתו העפלה לשלב הבא בטורניר הנוקאאוט של ה-MLS. לאחר ההתמודדות החלוץ הישראלי דיבר על שלל נושאים.

איך אתה מרגיש אחרי הניצחון?

תאי בריבו: “אני שמח, חושב שזה היה חשוב מאוד, אני לא יודע איך זה נראה מהיציע ומהטלוויזיה, אבל זה היה לא קל והרגיש רע בגלל הדשא, ידענו שאם נכבוש ראשונים במשחק, זה יקרב אותנו מאוד לניצחון כי באמת קשה לשחק כאן, קשה להניע את הכדור והצלחנו לעשות את זה”.

תאי בריבו (רויטרס)

אתה וברונו כבשתם ויצרתם את השערים במשחק, אתה חושב ששיתוף הפעולה שלכם הוא זה שעשה את ההבדל?

“אני חושב שזה עשה את ההבדל לאורך כל העונה, זה המשחק שלנו, בזכות זה אנחנו טובים, כי אנחנו לוחצים ביחד, לא רק אחד, אנחנו נלחמים אחד עבור השני וזה עבד גם היום, אני מאוד שמח עם הקבוצה הזאת”.

המשחק הבא הוא רק בעוד כמה שבועות, זאת תקופה מרגשת בחייך האישיים, אתה רוצה לשתף אותנו?

“כן, ברור שאני רציתי לנצח, אבל רציתי לנצח גם מפני שאני ידעתי שהמשחק הבא יהיה רק בעוד כמה שבועות ואשתי אמורה ללדת בקרוב, אז אנחנו מקווים שזה יקרה בזמן הקרוב, עוד לפני המשחק הבא. אני רוצה להישאר ממוקד עבור אשתי והתינוק ולאחר מכן להגיע ממוקד למשחק הבא”.

תאי בריבו (רויטרס)

ברכות, הזכרנו את המשחק הבא, איך זה מרגיש כשאתה יודע שהמשך משחקי הפלייאוף יתקיימו באצטדיון הביתי בפילדלפיה?

“זה מדהים מפני שיש לנו קהל נהדר ומגרש מעולה, אני חושב שאת יכולה לראות את זה לאורך כל העונה, מאוד קשה לשחק נגדנו, בעיקר בבית, אני יודע שאני צריך להרגיש עם זה בנוח אבל גם לא נגיע יותר מדי נינוחים, יש קבוצות מעולות ואנחנו נצטרך להראות ולהוכיח למה אנחנו מסוגלים בבית”.