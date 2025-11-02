שמיר: מאמין בעצמי, יש לי עוד הרבה מה לתת

בני סכנין תארח במחזור הבא את מכבי חיפה למשחק מסקרן במיוחד, כאשר סכנין מגיעה אליו עם נקודה אחת יותר מיריבתה. אתמול (שבת), במשחק חוץ שני ברציפות, סכנין סיימה בתיקו 2:2 ויכולה להיות מרוצה מהתוצאה בסיום.

אחד השחקנים המשמעותיים שהצטרפו לסגל העונה הוא הקשר עדן שמיר, שהתייחס למשחק ולקבוצה בכלל: ״אני חושב שבתחילת המשחק היינו פחות טובים. השער בדקה ה-45 מהקרן זה משהו שאני לוקח עליו אחריות, אחרי ששחקן שלהם ברח לי. יש כאן בסכנין משהו מאוד יפה. כל שבוע הקבוצה משתפרת בפרמטר אחר״.

הקשר הוסיף: ״שיחקנו נגד קבוצה טובה, היינו חזקים, ולא היה חסר הרבה כדי לנצח בסוף. יש משהו מאוד שוויוני בליגה הזאת, להוציא את המועדונים עם הכסף הגדול. היו קשיים בתחילת העונה, ומזה חזרנו חזקים יותר. לשבת בחוץ בגביע הטוטו בלי יכולת לשחק בגלל שלא עברנו בבקרה זה לא משהו נחמד, אבל בסוף המועדון העמיד לנו את התנאים הכי טובים כדי ללכד אותנו״.

שחקני בני סכנין חוגגים (ראובן שוורץ)

על מצבו האישי הוסיף שמיר: ״אני יודע איפה אני נמצא בשלב הזה, ואני לא אדיש. אחד השיקולים המרכזיים שלי להגיע לפה היה שרון מימר, והוא יודע זאת. אני מאוד אוהב את המשחק, מאמין בעצמי ויודע שיש לי עוד הרבה מה לתת. כרגע אני מתרכז בלהיות כאן, ונותן את ה־100 אחוז שלי בכל משחק״.

מאמן הקבוצה, שרון מימר, סיכם: ״אנחנו במומנטום טוב, ובליגה הזאת חשוב לא להפסיד ולייצר רצף של נקודות. אתמול, למרות שבחלקים מסוימים לא היינו טובים, לא עזבנו את המשחק ויצאנו עם נקודה. זה לא היה משחק טוב שלנו. נתקן לקראת המשחק הבא״.

"חווינו השנה דברים שאני לא חוויתי בחיי"

המאמן המשיך: ״תכנית המשחק לא עבדה לנו ב-25 הדקות הראשונות, וזאת אחריות שלי. לא סגרנו טוב את הפועל פתח תקווה, וגם עם הכדור היינו קטסטרופה. אחרי שעשינו שינויים פנימיים, השחקנים הגיבו טוב וחזרנו למשחק, שהפך להיות מאוזן״.

״הכי חשוב לי שהשחקנים לא מתפרקים במצב של פיגור, ומוכיחים שיש אופי. אנחנו לא סגל של 100 מיליון או 60 מיליון, אנחנו קבוצה עם הרבה שחקנים צעירים, ויש עליות וירידות. אנחנו לא קבוצה עמוקה מספיק, אבל למדנו להסתכל על הטוב״, סיכם המאמן.