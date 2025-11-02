יום שלישי, 04.11.2025 שעה 12:23
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

שמיר: מאמין בעצמי, יש לי עוד הרבה מה לתת

קשר בני סכנין דיבר אחרי התיקו נגד הפועל פ״ת: ״לוקח אחריות על השער שספגנו. אנחנו משתפרים ממשחק למשחק״. מימר: ״אנחנו במומנטום טוב, יש אופי״

|
עדן שמיר מול פראס אבו עקל (רדאד ג'בארה)
עדן שמיר מול פראס אבו עקל (רדאד ג'בארה)

בני סכנין תארח במחזור הבא את מכבי חיפה למשחק מסקרן במיוחד, כאשר סכנין מגיעה אליו עם נקודה אחת יותר מיריבתה. אתמול (שבת), במשחק חוץ שני ברציפות, סכנין סיימה בתיקו 2:2 ויכולה להיות מרוצה מהתוצאה בסיום.

אחד השחקנים המשמעותיים שהצטרפו לסגל העונה הוא הקשר עדן שמיר, שהתייחס למשחק ולקבוצה בכלל: ״אני חושב שבתחילת המשחק היינו פחות טובים. השער בדקה ה-45 מהקרן זה משהו שאני לוקח עליו אחריות, אחרי ששחקן שלהם ברח לי. יש כאן בסכנין משהו מאוד יפה. כל שבוע הקבוצה משתפרת בפרמטר אחר״.

הקשר הוסיף: ״שיחקנו נגד קבוצה טובה, היינו חזקים, ולא היה חסר הרבה כדי לנצח בסוף. יש משהו מאוד שוויוני בליגה הזאת, להוציא את המועדונים עם הכסף הגדול. היו קשיים בתחילת העונה, ומזה חזרנו חזקים יותר. לשבת בחוץ בגביע הטוטו בלי יכולת לשחק בגלל שלא עברנו בבקרה זה לא משהו נחמד, אבל בסוף המועדון העמיד לנו את התנאים הכי טובים כדי ללכד אותנו״.

שחקני בני סכנין חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני בני סכנין חוגגים (ראובן שוורץ)

על מצבו האישי הוסיף שמיר: ״אני יודע איפה אני נמצא בשלב הזה, ואני לא אדיש. אחד השיקולים המרכזיים שלי להגיע לפה היה שרון מימר, והוא יודע זאת. אני מאוד אוהב את המשחק, מאמין בעצמי ויודע שיש לי עוד הרבה מה לתת. כרגע אני מתרכז בלהיות כאן, ונותן את ה־100 אחוז שלי בכל משחק״.

מאמן הקבוצה, שרון מימר, סיכם: ״אנחנו במומנטום טוב, ובליגה הזאת חשוב לא להפסיד ולייצר רצף של נקודות. אתמול, למרות שבחלקים מסוימים לא היינו טובים, לא עזבנו את המשחק ויצאנו עם נקודה. זה לא היה משחק טוב שלנו. נתקן לקראת המשחק הבא״.

"חווינו השנה דברים שאני לא חוויתי בחיי"

המאמן המשיך: ״תכנית המשחק לא עבדה לנו ב-25 הדקות הראשונות, וזאת אחריות שלי. לא סגרנו טוב את הפועל פתח תקווה, וגם עם הכדור היינו קטסטרופה. אחרי שעשינו שינויים פנימיים, השחקנים הגיבו טוב וחזרנו למשחק, שהפך להיות מאוזן״.

״הכי חשוב לי שהשחקנים לא מתפרקים במצב של פיגור, ומוכיחים שיש אופי. אנחנו לא סגל של 100 מיליון או 60 מיליון, אנחנו קבוצה עם הרבה שחקנים צעירים, ויש עליות וירידות. אנחנו לא קבוצה עמוקה מספיק, אבל למדנו להסתכל על הטוב״, סיכם המאמן.

שחקני בני סכנין (ראובן שוורץ)שחקני בני סכנין (ראובן שוורץ)
