ליגה סעודית 25-26
213-237אל נאסר1
1810-187אל טאאוון2
176-187אל הילאל3
147-117אל קאדיסיה4
135-97אל אהלי5
1310-117ניאום6
1110-177אל חאליג'7
1113-157אל איתיחאד8
911-127אל חולוד9
810-77אל פייחה10
815-97אל אטיפאק11
716-87אל ריאד12
69-57אל חאזם13
69-57אל שבאב14
514-77אל פאתח15
415-87אל אחדוד16
316-77דאמאק17
016-57אל נג'מה18

״הכדורגל זה כל חיי, התשוקה מחזיקה אותי״

רונאלדו דיבר אחרי הצמד ושער הניצחון בדקה האחרונה: ״22 שנה שאני משחק כדורגל וזו השמחה שלי בחיים״. הולאנד פרגן, ומה התגובה הזועמת של מאחרז?

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

הסיפור של כריסטיאנו רונאלדו לא עוצר. להיפך. הוא רק ממשיך וממשיך בגדול. הכוכב הפורטוגלי סיים אמש (שבת) עוד משחק אדיר כשכבש צמד, כולל שער ניצחון מכריע בפנדל בדקה האחרונה, ועזר לקבוצתו לנצח 1:2 אל את פאייחה. החלוץ העלה את מאזנו ל-952 שערים בקריירה, כשהוא בצעדי ענק אל עבר השער ה-1,000.

בסיום המשחק, רונאלדו דיבר ואמר: ״תמיד כיף לכבוש שערים ואני שמח לעזור לקבוצה שלי לנצח. אנחנו קבוצה חזקה ואין פה עניינים של שיאים אישיים, רק לעשות מה שצריך כדי לזכות באליפות״.

החלוץ המשיך: ״הלב שלי דופק מהר יותר מקודם, זה הכדורגל. זה החיים שלי. הכדורגל זה באמת כל חיי. 22 שנים שאני משחק ואני עדיין שמח מכל שניה על המגרש. התשוקה הובילה אותי כל הקריירה והיא עדיין מחזיקה אותי. עכשיו, אנחנו צריכים להמשיך לצבור את המומנטום ולעשות צעד אחרי צעד בדרך לאליפות״.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

מאמן הקבוצה, ז׳ורז׳ה ז׳סוס אמר על הפורטוגלי: ״זכינו שיש לנו שחקן כזה בקבוצה. הוא משחק המון וכמעט לא מקבל מנוחה, אבל האופציות שלנו מוגבלות ואם הוא לא משחק, אין לנו תחליפים ברמה שלו. הוא יקבל את המנוחה שלו בהמשך״.

גם הקולגות של החלוץ הגיבו על המשחק, כשהיה מי שפרגן וגם מי שכעס. ארלינג הולאנד, חלוצה של מנצ׳סטר סיטי אמר: ״רונאלדו יגיע לאלף שערים וזה יהיה הרגע הכי גדול של אתלט בכל הזמנים״. לעומת זאת, ריאד מאחרז, שמשחק ביריבה אל אהלי, אמר בזעם על הפנדל שקיבלה אל נאסר: ״כל הליגה רוצה שרונאלדו יזכה בתארים, כולם יודעים את זה ועוזרים לזה לקרות״.

אגב, רונאלדו יכול לשמוח מדבר נוסף, כשמקביל אליו, בנו רונאלדו ג׳וניור, כבש גם הוא במדי נבחרת פורטוגל עד גיל 16. נראה שדור ההמשך כבר כאן, אחרי יום מוצלח למשפחה.

כריסטיאנו רונאלדו גכריסטיאנו רונאלדו ג'וניור (IMAGO)
