״הכדורגל זה כל חיי, התשוקה מחזיקה אותי״

הסיפור של כריסטיאנו רונאלדו לא עוצר. להיפך. הוא רק ממשיך וממשיך בגדול. הכוכב הפורטוגלי סיים אמש (שבת) עוד משחק אדיר כשכבש צמד, כולל שער ניצחון מכריע בפנדל בדקה האחרונה, ועזר לקבוצתו לנצח 1:2 אל את פאייחה. החלוץ העלה את מאזנו ל-952 שערים בקריירה, כשהוא בצעדי ענק אל עבר השער ה-1,000.

בסיום המשחק, רונאלדו דיבר ואמר: ״תמיד כיף לכבוש שערים ואני שמח לעזור לקבוצה שלי לנצח. אנחנו קבוצה חזקה ואין פה עניינים של שיאים אישיים, רק לעשות מה שצריך כדי לזכות באליפות״.

החלוץ המשיך: ״הלב שלי דופק מהר יותר מקודם, זה הכדורגל. זה החיים שלי. הכדורגל זה באמת כל חיי. 22 שנים שאני משחק ואני עדיין שמח מכל שניה על המגרש. התשוקה הובילה אותי כל הקריירה והיא עדיין מחזיקה אותי. עכשיו, אנחנו צריכים להמשיך לצבור את המומנטום ולעשות צעד אחרי צעד בדרך לאליפות״.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

מאמן הקבוצה, ז׳ורז׳ה ז׳סוס אמר על הפורטוגלי: ״זכינו שיש לנו שחקן כזה בקבוצה. הוא משחק המון וכמעט לא מקבל מנוחה, אבל האופציות שלנו מוגבלות ואם הוא לא משחק, אין לנו תחליפים ברמה שלו. הוא יקבל את המנוחה שלו בהמשך״.

גם הקולגות של החלוץ הגיבו על המשחק, כשהיה מי שפרגן וגם מי שכעס. ארלינג הולאנד, חלוצה של מנצ׳סטר סיטי אמר: ״רונאלדו יגיע לאלף שערים וזה יהיה הרגע הכי גדול של אתלט בכל הזמנים״. לעומת זאת, ריאד מאחרז, שמשחק ביריבה אל אהלי, אמר בזעם על הפנדל שקיבלה אל נאסר: ״כל הליגה רוצה שרונאלדו יזכה בתארים, כולם יודעים את זה ועוזרים לזה לקרות״.

אגב, רונאלדו יכול לשמוח מדבר נוסף, כשמקביל אליו, בנו רונאלדו ג׳וניור, כבש גם הוא במדי נבחרת פורטוגל עד גיל 16. נראה שדור ההמשך כבר כאן, אחרי יום מוצלח למשפחה.