יצחקי: ננסה לשבור את הסטטיסיטקה, לתת מעבר

אחרי הזכייה בגביע הטוטו עם ניצחון 1:2 על הפועל ת"א בגמר, בית"ר ירושלים חוזרת לליגת העל. הצהובים שחורים בלתי מנוצחים בששת המשחקים האחרונים שלהם ועכשיו הם ניצבים בפני משוכה גבוהה: הפועל ב"ש, שתתארח באצטדיון טדי מחר (שני, 20:30). הקבוצה ערכה הבוקר מסיבת עיתונאים לקראת המפגש.

מאמן הקבוצה, ברק יצחקי אמר: ״אין לנו מה להתווכח עם סטטיסטיקה. נבוא וננסה לשבור אותה. אנחנו מאמינים בעצמנו ובדרך שאנחנו עוברים. ברור שיהיה משחק קשה ויש סולד אאוט והרבה מאוד לחץ סביבו. צריך לדעת לנתק אותו ולהגיע מוכנים״.

על החיסרון של גדראני: ״מחר ישחק מישהו אחר במקומו, נקבל החלטה ביום הקרוב. אני מאמין ובטוח בכל הסגל שלי. חיסרון של שחקן כזה או אחר לא יכול לשבור את הרוח של הקבוצה״.

יצחקי: "לא מתנצלים על החגיגות בטוטו"

על ירדן כהן אמר: ״הוא כשיר, והוא התאמן כל השבוע. הוא היה גם בסגל בגמר הטוטו והוא יעמוד לרשותנו״.

על גמר גביע הטוטו: ״היה הרבה רעש סביב המשחק בגלל הפרופיל הגבוה והיריבה, בטח בגלל המשחק הקודם שהיה בינינו. נכון שזה גמר גביע הטוטו, אבל עדיין הייתה חשיבות גדולה עבורנו לתקן אחרי המשחק הקודם. שוב, זה תואר וכל תואר זה חשוב. המועדון הזה לא פזל לתארים המון שנים ואסור לזלזל בכל תואר. השמחה לגיטימית ולא נתנצל על זה. זכינו עם חיוך ואני מקווה שזה ידחוף אותנו קדימה״.

לוקה גדראני (רדאד ג'בארה)

על הציפיות: ״לא צריך גמר גביע הטוטו כדי לייצר ציפיות במועדון הזה. אנחנו מדברים כל שבוע על פרופורציות. שיחקנו טוב, אולי הכי טוב שלנו העונה. אנחנו רוצים לייצר כדורגל טוב כדי לקחת נקודות ועשינו את זה בגמר. אנחנו מתרכזים במשחק נגד הפועל ב״ש ולאחר מכן נתרכז במכבי ת״א. שני משחקים, חשובים ככל שיהיו, לא יקבעו איך העונה תראה. אין ספק שניצחון מחר ידחוף אותנו הרבה קדימה״.

על הזרים וטבארש: ״אני מאוד סבלני עם השחקנים שלי. אנחנו לא נסיק מסקנות אחרי שמונה מחזורים. שחקנים לפעמים צריכים זמן וראינו את ההתפתחות וההתקדמות שלהם ממחזור למחזור. צריך לתת זמן. טבארש אולי בכושר קצת פחות טוב, אבל הוא הראה לי שהוא שחקן טוב ואנחנו תומכים בו״.

שחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד ג'בארה)

על הדרישות: ״השחקנים שלי יודעים מה אני דורש מהם. אני לא אומר את זה כקלישאה, אבל המקום של אף אחד לא בטוח. אני לא רוצה שידברו עלינו כקבוצה כישרונית, אלא יותר מזה. שנדע להביא מעבר. כישרון יודע לנצח משחקים, אבל לא מבטיח את זה. לפעמים צריך להביא מעבר, ואם לא נדע להביא מעבר יהיה קשה בהמשך״.

על היריבה: ״הפועל ב״ש בכושר נהדר, אחת הקבוצות הטובות בליגה. אנחנו מסתכלים עליהם כקבוצה והם מאוד חזקים. נצטרך לבוא ולהיות בשיאנו כדי לנצח את המשחק הזה״.

איילסון טבארש עולה מעל כולם (רדאד ג'בארה)

שחקן הקבוצה, ירין לוי, אמר: ״לא מסתכלים על העבר והסטטיסטיקה, יש לנו משחק חשוב ובאים לעשות את העבודה. אני עוד צעיר וזאת שנה שנייה שלי במועדון, פחות מסתכל על עצמי ויורת רוצה לעזור לקבוצה לעשות את העבודה. אני מאושר איפה שיתנו לי לשחק ואיפה שהמאמן ירצה אותי אני אתן את כולי״.

״לשחק נגד הפועל ב״שׁ זה מרגש כי גדלתי שם, אמנם לא שיחקתי בבוגרים, אבל זה עושה משהו. אני לא מתרכז בעתיד, אני עכשיו בבית״ר ירושלים וכל כולי מרוכז כאן. אנחנו מרגישים בנוח לשחק יחד בקישור. אם נביא את מה שהמאמן דורש מאיתנו נעשה את העבודה״.

״אנחנו מאמינים בעצמנו ויש לנו את המטרות שלנו להידבק לצמרת, מסתכלים רק על המשחק מחר. אין ספק שהמספרים זה דבר חשוב, אני עובד על זה ובעזרת השם זה יגיע. הזימון לנבחרת? התרגשתי מאוד. נבחרת בוגרת זה חלום מגיל קטן וזה קרה כשאני צעיר״.

ירין לוי (עמרי שטיין)

״אני רוצה כמה שיותר הופעות בנבחרת. הקושי במעבר בין נוער לבוגרים זה הקהל, הצופים, התקשורת. יש יותר לחץ. תמיד האמנתי בעצמי. אני לא מסתכל על תג המחיר או מה שאומרים בחוץ, אני עוד צעיר ויש לי הרבה מה להוכיח. מתרכז קודם בקבוצה. אני נותן את כל כולי לקבוצה והקהל תומך בנו ועוזר לנו לנצח, אנחנו מחזירים להם במגרש״.

״אני מטפל בעצמי והצוות הרפואי עושה כל מה שצריך, אני כשיר במאה אחוז. העונה עוד ארוכה ואין מה להסתכל יותר מדי קדימה, נסתכל על המשחק מחר ונתרכז בו״, סיכם השחקן הצעיר.