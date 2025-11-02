יום שבת, 07.02.2026 שעה 12:21
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בטבריה זעמו על השיפוט: חוסר האחידות מקומם

הצפוניים כעסו אחרי ההפסד 2:0 להפועל ת"א: "לא מבקשים עזרה מאף אחד, פשוט אחידות. שישה פנדלים נשרקו נגדנו ואף לא אחד לטובתנו". אכזבה מסמביניה

|
רון אונגר (רדאד ג'בארה)
רון אונגר (רדאד ג'בארה)

בעירוני טבריה יצאו, כמובן, מאוכזבים מכל הבחינות מההפסד 2:0 להפועל ת''א. קודם כל מהתוצאה, שבטבריה מרגישים שלא הייתה מוצדקת, לאור יחסי הכוחות על הדשא: רק פעמיים בעטו האדומים למסגרת במשחק ובבעיטות לשער טבריה ניצחה 8:12. בנוסף מדד השערים הצפויים (XG) הראה 1.53 לטבריה מול 0.74 לאדומים.

שנית, מהעובדה שהצפוניים סיימו את המשחק בעשרה שחקנים ואיבדו את סמביניה למשחק מול קרית שמונה בשבת הבאה. ולבסוף, כמובן מהשיפוט. בטבריה מרגישים שחוסר האחידות העונה בליגה פוגע קודם כל בקבוצות הקטנות ובעיקר בהם. 

המועדון הוציא הודעה, מיד לאחר המשחק, מפי בעלי המועדון, אריה קלמנזון, התוקף את השיפוט. עיקר התלונות היו על פסילת השער של פיטר מייקל, שאם היה מאושר היה קובע שוויון 1:1 במשחק, בזמן ששער של סטיוארט ממכבי חיפה, מול טבריה אושר בשבוע שעבר, למרות דחיפה של שחקן ירוק על שני שחקנים.

בנוסף, לא היו מרוצים מההחלטה להעניק צהוב שני לסמביניה, בגין העבירה שביצע. "לא יכול להיות שבשבוע שעבר אושר שער כזה לחיפה ולנו נפסל שער חוקי לגמרי השבוע", אמרו במועדון. "פשוט קל לשופטים לשרוק נגדנו ול-VAR לפסוק נגדנו", הוסיפו. "אין שום אחידות בליגה ויש מגמתיות נגד הקטנות, זה פשוט מקומם". 

שניר לוי מראה לסמביניה את הכרטיס האדום (רדאד גשניר לוי מראה לסמביניה את הכרטיס האדום (רדאד ג'בארה)

"אנחנו לא אוהבים להתבכיין על שיפוט", אמר לאחר המשחק המאמן, אלירן חודדה, "אבל ראיתם, בשבוע שעבר אושר שער למכבי חיפה, שהייתה דחיפה ברורה של שחקן שלהם לפני והשבוע נפסל שער שלנו על דחיפה הרבה פחות חמורה. אנחנו לא מבקשים עזרה מאף אחד בשיפוט, אנחנו בסך הכל מבקשים קצת אחידות.

“אנחנו לא מנסים להתחרות במועדונים הגדולים, גם לא בתקציב שלהם, אבל איפה האחידות? סתם סטטיסטיקה: השנה נשרקו שישה פנדלים נגדנו ואף אחד לא לטובתנו. בשבוע שעבר, למשל, עוד לפני השוויון שלנו, היה פנדל של מאה אחוז על טפר, שלא נשרק. יש VAR היום? איך אין אחידות? לא יכול להיות ששבוע אחד משהו כך ושבוע אחר הוא אחרת. 

"ההפסד ממש לא משקף את מה שהיה על הדשא", סיכם חודדה גם את המשחק: "המחצית הראשונה הייתה שוויונית לגמרי ושתי הקבוצות לא בעטו בכלל לשער. במחצית השנייה שלטנו והיינו טובים בהרבה. אנחנו צריכים לדעת לא להפסיד משחקים כאלה. לא לקבל שערים שהם רכים מדי". 

אלירן חודדה (רדאד גאלירן חודדה (רדאד ג'בארה)

בקבוצה התאכזבו מכך שסמביניה מורחק בפעם השנייה כבר העונה. "הוא בלם מצוין שמוסיף לנו הרבה בחלק האחורי, אבל לא יכול להיות שהוא משאיר אותנו ככה בפחות שחקן שוב. לא יודע אם היה צריך להיות צהוב שני, אבל הגלישה הזאת הייתה מראש לא חכמה במצב הזה", אמר גורם במועדון. 

בקבוצה ייקחו היום (ראשון) יום חופשי וממחר יתחילו להתכונן למשחק הביתי מול עירוני קרית שמונה (שבת, 18:30, גרין). בטבריה מבינים שאחרי נקודה אחת מתשע האחרונות, הקבוצה צריכה לחזור לנצח, אם היא רוצה לשמור על הפער מהתחתית. "אלה משחקים מול קבוצות מהליגה שלנו. קרית שמונה נמצאת באזור שלנו בטבלה ואנחנו נבוא לנצח, כדי להתרחק עוד יותר מהתחתית. המשחק הזה חשוב יותר משני המשחקים האחרונים שהיו, מול הפועל וחיפה", אמר שחקן במועדון. 

מחמד אוסמן יחזור, לאחר שאתמול לא שיחק בגלל חמישה כרטיסים צהובים, אבל, כאמור, הקבוצה תחסר את סמביניה, שהורחק.

במועדון הגיבו להגרלת הגביע:

“מועדון עירוני דורות טבריה מברך על ההזדמנות לארח את בית"ר ירושלים, אחת מהקבוצות הבולטות העונה בכדורגל הישראלי. אנו נערכים למשחק בכבוד ובמקצועיות, ויודעים שמצפה לנו התמודדות מעניינת על כר הדשא.

אנו מאמינים שבעזרת הכנה נכונה, נחישות, רצון והקהל נוכל לעלות לשמינית גמר גביע המדינה. אנחנו מזמינים את הקהל הטברייני להגיע, לעודד ולקחת חלק בחגיגת הגביע”.

