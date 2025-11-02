יום ראשון, 02.11.2025 שעה 13:59
אליפות שנייה ברצף: הדודג'רס זכו בוורלד סיריס

לוס אנג'לס הפכה לקבוצה הראשונה מזה 25 שנה ששומרת על התואר אחרי שניצחה 4:5 את טורונטו בלו ג'ייז במשחק 7. קלייטון קרשואו פרש עם שלוש אליפויות

שחקני לוס אנג'לס דודג'רס חוגגים אליפות (IMAGO)
שחקני לוס אנג'לס דודג'רס חוגגים אליפות (IMAGO)

לוס אנג'לס דוג׳רס זכתה הבוקר (ראשון) בוורלד סיריס בפעם השנייה ברציפות – הראשונה מזה 25 שנה שקבוצה מצליחה לשמור על התואר ב-MLB. עם ניצחון 4:5 דרמטי על טורונטו בלו ג׳ייז במשחק מספר 7, הדוג׳רס השלימו את אחת מסדרות הגמר הגדולות שנראו בעשורים האחרונים – ובאותה נשימה גם סגרו פרק מפואר בתולדות המועדון, כשקלייטון קרשואו נפרד מהמגרשים.

קרשואו בן ה-37 נחשב לאייקון של הדוג׳רס בעידן המודרני, הוא הודיע על פרישתו עוד לפני סיום העונה והיה במסע פרידה מרגש. הופעתו האחרונה, באינינגים הדרמטיים של משחק 3 שנמשך 18 אינינגים, כללה הצלה קריטית במצב של בסיסים מלאים – מהלך שסייע לקבוצה להשיג יתרון משמעותי בדרך לאליפות. בכך חתם קרשואו קריירה מפוארת עם שלוש טבעות אליפות, תואר MVP וסטטוס של היכל התהילה.

אבל בזמן שהאגדה תולה את הכפפות, ברור שהדוג׳רס לא מתכוונים לעצור. הסגל הנוכחי נחשב לחזק ביותר בליגה, השדרה הניהולית יציבה, והכישרונות הצעירים ממשיכים להציף את המערכת. נדמה שהקבוצה הזו לא רק בנתה לעצמה שושלת – היא בעיצומה של תקופת שליטה היסטורית שיכולה להימשך עוד שנים רבות.

פרישתו של קרשואו מסמלת את סיום “עידן קרשואו”, אך גם את השיא של תקופה שהפכה את לוס אנג'לס לדוגמה מושלמת לאיך בונים מועדון מנצח לטווח ארוך. מאז שהגיע כבחירת סיבוב ראשון צעירה ומבטיחה, הדוג׳רס הפכו למעצמת בייסבול בלתי ניתנת לעצירה – כזו שכבר נחשבת, גם בעיני מומחים ותיקים, לאחת השושלות הגדולות בתולדות המשחק.

