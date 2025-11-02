יום ראשון, 02.11.2025 שעה 08:29
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
1811-169בורנמות'2
1814-1810ליברפול3
178-1710טוטנהאם4
1711-1810צ'לסי5
177-119סנדרלנד6
1716-1710מנצ'סטר יונייטד7
167-179מנצ'סטר סיטי8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
128-99ניוקאסל13
1114-1210פולהאם14
1112-99אברטון15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
619-710נוטינגהאם פורסט18
420-79ווסטהאם19
222-710וולבס20

ואן דייק: אומרים עלינו בחוץ דברים פשוט מגוחכים

בלמה של ליברפול תקף אחרי הניצחון 0:2 על אסטון וילה: "מציגים את זה כאילו אנחנו בדרך להיאבק על הירידה". סלוט על האוהדים: "הם עודדו גם ב-0:0"

|
וירג'יל ואן דייק (IMAGO)
וירג'יל ואן דייק (IMAGO)

בליברפול נושמים לרווחה. אחרי שישה הפסדים בשבעת המשחקים האחרונים, האוהדים האדומים יכולים לחזור לשיר באנפילד, אחרי שקבוצתם חזרה לנצח אמש (שבת), עם 0:2 על אסטון וילה משערים של מוחמד סלאח וראיין חראפנברך.

ארנה סלוט היה תחת לחץ כבד מאוד, אחרי שכאמור הרדס לא הצליחו לספק תוצאות טובות בזמן האחרון, לצד יכולת רעה. אך אתמול האלופה המכהנת ניצחה באופן מוצדק, ניצחון ששם קץ לארבעה הפסדים רצופים בפרמיירליג.

“זה אומר הרבה”, אמר המאמן ההולנדי על התמיכה של האוהדים. “הם עודדו עוד כשהיה 0:0, לא כשהובלנו, לא כשאנחנו בראש הטבלה, אלא שאנחנו בתקופה קשה. האוהדים הרגישו שהשחקנים צריכים תמיכה, זה מה שהופך את ליברפול למיוחדת”. 

אוהדי ליברפול חוגגים (IMAGO)אוהדי ליברפול חוגגים (IMAGO)

גם וירג’יל ואן דייק דיבר: “חלק מהדברים שאומרים עלינו מבחוץ פשוט מגוחכים, אבל אנחנו לומדים להתמודד עם זה. בעונה שעברה עשינו דברים שליליים, אבל הכול הוצג כשמש ופרחים בכל מקום. עכשיו זה נשמע כאילו אנחנו בדרך להיאבק על הירידה ככה זה בעולם."

