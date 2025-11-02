ואן דייק: אומרים עלינו בחוץ דברים פשוט מגוחכים

בליברפול נושמים לרווחה. אחרי שישה הפסדים בשבעת המשחקים האחרונים, האוהדים האדומים יכולים לחזור לשיר באנפילד, אחרי שקבוצתם חזרה לנצח אמש (שבת), עם 0:2 על אסטון וילה משערים של מוחמד סלאח וראיין חראפנברך.

ארנה סלוט היה תחת לחץ כבד מאוד, אחרי שכאמור הרדס לא הצליחו לספק תוצאות טובות בזמן האחרון, לצד יכולת רעה. אך אתמול האלופה המכהנת ניצחה באופן מוצדק, ניצחון ששם קץ לארבעה הפסדים רצופים בפרמיירליג.

“זה אומר הרבה”, אמר המאמן ההולנדי על התמיכה של האוהדים. “הם עודדו עוד כשהיה 0:0, לא כשהובלנו, לא כשאנחנו בראש הטבלה, אלא שאנחנו בתקופה קשה. האוהדים הרגישו שהשחקנים צריכים תמיכה, זה מה שהופך את ליברפול למיוחדת”.

אוהדי ליברפול חוגגים (IMAGO)

גם וירג’יל ואן דייק דיבר: “חלק מהדברים שאומרים עלינו מבחוץ פשוט מגוחכים, אבל אנחנו לומדים להתמודד עם זה. בעונה שעברה עשינו דברים שליליים, אבל הכול הוצג כשמש ופרחים בכל מקום. עכשיו זה נשמע כאילו אנחנו בדרך להיאבק על הירידה ככה זה בעולם."