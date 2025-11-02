יום ראשון, 02.11.2025 שעה 08:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"היכולת לא הייתה טובה, אבל הניצחון כמו חמצן"

בהפועל ת"א מרוצים אחרי ה-0:2 על טבריה: "השחקנים הראו אופי אחרי תקופה לא פשוטה. טוריאל שקט, ממוקד ומביא מספרים". ומה המטרה שהציבו במועדון?

|
סתיו טוריאל מטריף את בלומפילד (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל מטריף את בלומפילד (רדאד ג'בארה)

בהפועל תל אביב סוף סוף נושמים לרווחה. אחרי תקופה מאכזבת שכללה שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות, תסכול גדול מאירועי הדרבי והיכולת החלשה בגמר גביע הטוטו, האדומים חזרו אמש (שבת) למסלול הניצחונות עם 0:2 חשוב בבלומפילד על עירוני טבריה. למרות שלוש הנקודות, במועדון מודים שהיכולת עדיין רחוקה ממה שמצופה.

"לוקחים מהמשחק הזה בעיקר את 3 הנקודות, זה חשוב כמו חמצן", אמרו בחודורוב, "ידענו לפני המשחק שאם לא ננצח זה כבר יראה שאנחנו במשבר. היכולת לא הייתה טובה, אבל הניצחון הזה יחזיר לכולם את הביטחון".

המאמן אליניב ברדה בחר להדגיש בסיום המשחק את הצד המנטלי מאחורי הניצחון. “השחקנים הראו אופי אחרי תקופה לא פשוטה”, אמרו במועדון, כשהתחושה הכללית היא שהלחץ סביב הקבוצה והציפיות הגבוהות השפיעו על הביצועים בשבועות האחרונים. גם בתוך הצוות המקצועי מודים שהקבוצה איבדה ביטחון, אבל מקווים שהניצחון הזה יסמן את תחילת הדרך חזרה ליציבות.

ברדה ביצע כמה שינויים בהרכב לעומת ההפסד בגמר גביע הטוטו, הבולט שבהם היה הצבתו של שאנדה סילבה בחוד במקום דניאל דאפה וזה עבד כמו שציפו. מתחתיו שיחק לויזוס לויזו שהיה אחד המצטיינים. הקפריסאי גרם לשער העצמי של סאמביניה, סיפק מספר פעולות התקפיות נאות וזכה לשבחים מהצוות.

לויזוס לויזו ושאנדה סילבה שמחים (רדאד גלויזוס לויזו ושאנדה סילבה שמחים (רדאד ג'בארה)

מי שעוד המשיך להרשים הוא סתיו טוריאל, שכבש את שערו השישי העונה ומבסס את עצמו כאחד מהשחקנים היציבים ביותר בסגל. “הוא שקט, ממוקד ומביא מספרים”, אמר גורם בקבוצה.

בהפועל כבר מסתכלים קדימה והמטרה שהוצבה היא להשלים שלושה ניצחונות בשלושת המשחקים הקרובים, עד המפגש הקשה מול מכבי חיפה בסמי עופר. המשוכה הבאה היא הפועל ירושלים בטדי, קבוצה שנמצאת בכושר לא טוב.

ברדה: הביחד ניצח לנו את המשחק

במקביל, במועדון ממתינים בדריכות להחלטת בית הדין בתחילת השבוע. אם יוחלט על הפסד טכני חוזר והורדת שתי נקודות בפועל, בהנהלת המועדון מתכננים לערער לבית הדין העליון של ההתאחדות. עד אז, האדומים מעדיפים להתמקד בעיקר – לשמור על המומנטום ולבנות מחדש את הביטחון שאבד.

