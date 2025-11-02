יום ראשון, 02.11.2025 שעה 08:43
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

חגיגות באשדוד: ניצחון ענק, נבוא לב"ש כדי לנצח

בעיר הנמל היו מרוצים מאוד מהיכולת של דיאקיטה ("נכנס ללב"), עזו ("לקח את ההזדמנות בשתי ידיים") ויתר השחקנים ב-1:4 על הפועל חיפה. וגם: בן זקן

|
שחקני אשדוד חוגגים בסיום (שחר גרוס)
שחקני אשדוד חוגגים בסיום (שחר גרוס)

אחרי שנעצרו בשבוע שעבר על ידי הפועל פתח תקווה, במ.ס אשדוד שוב חוגגים ובצדק. הקבוצה של חיים סילבס רשמה אמש (שבת) ניצחון מרשים במיוחד עם 1:4 ביתי על הפועל חיפה, והוכיחה שהיא נמצאת בכיוון הנכון. מדובר בניצחון שלישי בארבעת המשחקים האחרונים, שמעניק לאשדודים לא רק שלוש נקודות אלא גם לא מעט ביטחון. "עשינו ניצחון ענק, כולם נתנו את הכל. נבוא לב"ש במומנטום כדי לנצח", אמרו בקבוצה.

הסיפור הגדול והמרגש אמש היה השער שכבש הבלם הצעיר איברהים דיאקיטה. בצל מצוקת הבלמים שנוצרה בשבועות האחרונים, סילבס קיבל בחזרה את ניר ביטון להרכב לצד השחקן מחוף השנהב, והקפטן הוותיק החזיר למאמן עם משחק מלא מנהיגות ורוגע בחלק האחורי. דיאקיטה, סיפק את אחד המשחקים הגדולים שלו במדי אשדוד. כבש שער בכורה, היה יציב בהגנה והקדיש את הניצחון לאמו, שנפטרה יומיים לפני המשחק. הבלם ביקש לשחק למרות הנסיבות הקשות, והקבוצה כולה הקדישה לו את הניצחון. 

"לא מכירים הרבה שחקנים שהיו מרימים את עצמם במצב כזה כמו שהוא היה, כל כך רחוק מהבית. הוא נכנס ללב של כולנו, בלי קשר שהוא בלם ברמה גבוהה שמשתפר ממשחק למשחק", אמרו בעיר הנמל. ברגע שיקבל את מועד הלוויה, הבלם יקבל אישור להמריא למולדתו למספר ימים. 

דיאקיטה מקדיש את השער לאמו שנפטרה (שחר גרוס)דיאקיטה מקדיש את השער לאמו שנפטרה (שחר גרוס)

אורי עזו פתח לראשונה בהרכב הבוגר והחזיר בענק עם שער נהדר. המאמן חיים סילבס, החמיא לו אחרי המשחק וציין את התעוזה והאנרגיה שהביא איתו לקבוצה. “הוא חיכה להזדמנות שלו בסבלנות ולקח אותה בשתי ידיים”, אמרו באשדוד. 

גם בצד ההתקפי היו לא מעט סיבות לחיוך. יוגין אנסה וז’אן פלורן באטום המשיכו בכושר הטוב שלהם, כשכל אחד הוסיף עוד שער לרזומה. עם זאת, מי שמשך את מרב תשומת הלב היה טום בן זקן, המגן הוותיק שסיפק שני בישולים נוספים, שלושה רצופים בסך הכול, והפך לאחד משחקני המפתח של סילבס בתקופה האחרונה. "טום נמצא בכושר הכי טוב בקריירה שלו, מנהיג אמיתי וזה כיף לראות שהוא גם מביא מספרים בצד ההתקפי", אמרו במועדון. 

תגובות מהמשחק בין מ.ס אשדוד להפועל חיפה

באשדוד כבר עם הפנים קדימה, לקראת המפגש מול הפועל באר שבע, אותו צפוי להחמיץ הבלם טימותי אוואני הפצוע. במועדון מקווים להמשיך את המומנטום החיובי ולבסס את מעמדם בחלק העליון של הטבלה.

