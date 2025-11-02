בספרד משבחים: בלינגהאם עשה הכל, חזר לעצמו

ריאל מדריד נמצאת בתקופה נהדרת. אחרי שניצחה בשבוע שעבר את הקלאסיקו באופן מוצדק עם יכולת נהדרת, היא נראתה מצוין גם אתמול (שבת), כשהביסה 0:4 את ולנסיה בסנטיאגו ברנבאו. מי שכבש שוב, היה ג’וד בלינגהאם, ועבור אוהדי הבלאנקוס הוא מתחיל להזכיר נשכחות.

אחרי שחזר מפציעת הכתף, ולאחר שבעונה הקודמת לא הצליח להגיע לרמה של עונת הבכורה שלו אצל סגנית האלופה, נראה שהקשר חוזר לעצמו. עם שלושה שערים בשלושת המשחקים האחרונים ויכולת נהדרת על המגרש, בתקשורת במדריד מאוהבים.

“זה בלינגהאם של השנה הראשונה, הגרסה הזאת שלו יחד עם אמבפה יכולה להיות יותר מדי”, נכתב ב’מארקה’ הספרדי. “האנגלי חזר להיות אותו שחקן שהיה לפני פציעת הכתף. העובדה שהכושר הטוב שלו חפף עם שתי המחציות הטובות ביותר בעידן צ’אבי אלונסו אינה מקרית.

מגדילה את הפער בענק! 0:4 לריאל על ולנסיה

ג׳וד בלינגהאם וקיליאן אמבפה (IMAGO)

השבחים לא עצרו: “כמו בלילותיו הטובים ביותר, מול ולנסיה האנגלי עשה הכל: שיחק, ארגן, הנהיג, חטף, רץ, בישל, הופיע וכבש שער נפלא במהלך שנולד מכלום. אם יצליח להתחבר עם האמבפה הזה, הפוטנציאל ההתקפי של הקבוצה הזו עלול להיות גדול מדי עבור יריבותיה”.