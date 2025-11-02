﻿עת לנצח ועת להרשים: מכבי מחפשת פתרונות

מכבי תל אביב ניצחה את בני ריינה 0:2 והצליחה לפני הכל לשים את סערת המכות של מוחמד עלי קמארה מאחוריה. האלופה יצאה ממשחק לא מרשים עם הנקודות ואחרי העונה הקודמת, ניכר שהיא עדיין מחפשת פתרונות כדי להפוך לקבוצה מרשימה יותר על הדשא.

ניכר כי הצהובים עדיין לא מצאו את הסקוררים שלהם ואת מי שיידעו להפוך משחקים כאלה לקלים. בין אם זה אושר דוידה או אלעד מדמון, ובין אם אלה יהיו סייד אבו פרחי או עידו שחר, מכבי ת״א צריכה שיותר משחקן אחד ייכנס לעניינים ויידע לקחת את המשימות ההתקפיות עליו בצורה טובה יותר.

גם לז׳רקו לאזטיץ׳ יש חלק כמובן ולחבר קבוצה עם כל כך הרבה שינויים תוך כדי קמפיין אירופי זה לא אירוע פשוט. מה שכן, בעונה שעברה מכבי ת״א כבר איבדה בשלב הזה של העונה נקודות במשחקים האלה בדיוק, ולכן זה די ברור שיש עת לקחת נקודות ועת להרשים. רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני עם פרק חדש. האזנה נעימה.