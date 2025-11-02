יום ראשון, 02.11.2025 שעה 08:42
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

﻿עת לנצח ועת להרשים: מכבי מחפשת פתרונות

האזינו לפודקאסט אחרי ה-0:2: הצהובים צריכים שיותר משחקן אחד יידע לקחת עליו את ההתקפה, גם לז'רקו לאזטיץ' יש חלק, אבל אסור לשכוח את העונה שעברה

עידו שחר חוגג (חג'אג' רחאל)
עידו שחר חוגג (חג'אג' רחאל)

מכבי תל אביב ניצחה את בני ריינה 0:2 והצליחה לפני הכל לשים את סערת המכות של מוחמד עלי קמארה מאחוריה. האלופה יצאה ממשחק לא מרשים עם הנקודות ואחרי העונה הקודמת, ניכר שהיא עדיין מחפשת פתרונות כדי להפוך לקבוצה מרשימה יותר על הדשא.

ניכר כי הצהובים עדיין לא מצאו את הסקוררים שלהם ואת מי שיידעו להפוך משחקים כאלה לקלים. בין אם זה אושר דוידה או אלעד מדמון, ובין אם אלה יהיו סייד אבו פרחי או עידו שחר, מכבי ת״א צריכה שיותר משחקן אחד ייכנס לעניינים ויידע לקחת את המשימות ההתקפיות עליו בצורה טובה יותר.

גם לז׳רקו לאזטיץ׳ יש חלק כמובן ולחבר קבוצה עם כל כך הרבה שינויים תוך כדי קמפיין אירופי זה לא אירוע פשוט. מה שכן, בעונה שעברה מכבי ת״א כבר איבדה בשלב הזה של העונה נקודות במשחקים האלה בדיוק, ולכן זה די ברור שיש עת לקחת נקודות ועת להרשים. רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני עם פרק חדש. האזנה נעימה.

