יום ראשון, 02.11.2025 שעה 19:59
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%495-5174פילדלפיה 76'
100%445-4794שיקגו בולס
67%681-6976דטרויט פיסטונס
67%710-7426מילווקי באקס
60%570-6275מיאמי היט
60%576-5815קליבלנד קאבלירס
50%442-4424ניו יורק ניקס
43%814-8187אורלנדו מג'יק
40%598-5675אטלנטה הוקס
33%664-6726בוסטון סלטיקס
33%744-7256שארלוט הורנטס
20%599-5675אינדיאנה פייסרס
20%639-6075טורונטו ראפטורס
17%770-6866וושינגטון וויזארדס
0%637-5655ברוקלין נטס
 מערב 
100%662-7186אוקלהומה ת'אנדר
100%519-5915סן אנטוניו ספרס
75%450-5134דנבר נאגטס
60%571-6395יוסטון רוקטס
60%586-5885לוס אנג'לס לייקרס
60%615-6025ממפיס גריזליס
60%593-6185פורטלנד בלייזרס
57%810-8237גולדן סטייט ווריורס
50%483-5054יוטה ג'אז
50%436-4304לוס אנג'לס קליפרס
50%700-6936מינסוטה טימברוולבס
33%699-6496דאלאס מאבריקס
33%717-6906סקרמנטו קינגס
20%630-5805פיניקס סאנס
0%492-4164ניו אורלינס פליקנס

יוסטון הביסה את בוסטון, 26 נקודות לדוראנט

הרוקטס חגגו עם 101:128, כמעט טריפל דאבל לשנגון. אינדיאנה גברה על גולדן סטייט ורשמה ניצחון בכורה, 24 לקרי. 26 ליאניס בהפסד הבאקס, 30 לרנדל

|
קווין דוראנט (רויטרס)
קווין דוראנט (רויטרס)

לא מעט אקשן קיבלנו הלילה (בין שבת לראשון) ב-NBA: קווין דוראנט הזכיר את הימים הגדולים שלו, אינדיאנה עצרה רצף הפסדים מול גולדן סטייט, סקרמנטו הדהימה את מילווקי, מינסוטה הסתדרה בלי אנטוני אדוארדס, דטרויט גברה על דאלאס ואורלנדו הביסה את וושינגטון.

בוסטון - יוסטון 128:101

דוראנט נתן הצגה 26 נקודות בשלושה רבעים בלבד, כשלא נזקק כלל לרבע האחרון, והוביל את הרוקטס לניצחון מרשים. הוא נעזר באמן תומפסון שתרם 17 נקודות ו-9 ריבאונדים, ובאלפרן שנגון שהיה קרוב לטריפל דאבל (16 נקודות, 10 ריבאונדים ו-9 אסיסטים). יוסטון סגרה ערב קליעה נהדר עם 57 אחוזים מהשדה ויתרון 66:48 כבר במחצית, בדרך לניצחון שלישי ברציפות.

בצד השני, בוסטון נראתה עייפה אחרי הניצחון הצמוד בפילדלפיה ערב קודם. ביילור שיירמן הוביל את הקבוצה עם 17 נקודות, ג’יילן בראון הוסיף 12, אך הסלטיקס נראו חסרי אנרגיות ואיבדו שליטה כבר ברבע השלישי.

אינדיאנה - גולדן סטייט 109:114

קוונטון ג’קסון קלע 25 נקודות, מהן 12 ברבע האחרון, והוביל את הפייסרס לניצחון ראשון העונה אחרי חמישה הפסדים רצופים. ארון נסמית’ הוסיף 31 נקודות ופסקל סיאקם תרם 27 במשחק סוחף.

סטף קרי (רויטרס)סטף קרי (רויטרס)

הווריירס הובילו ברוב שלבי המשחק ואף החזיקו ביתרון 11 ברבע האחרון, אך קריסה בדקות הסיום עלתה להם ביוקר. סטף קרי קלע 24 נקודות וג’ימי באטלר 20, אך הם לא הצליחו למנוע את המהפך. סיאקם קבר שלשה קריטית חצי דקה לסיום, וג’קסון סגר עניין עם ג’אמפ שוט 5 שניות לסיום.

מילווקי - סקרמנטו 135:133

הקינגס שרדו קאמבק מאוחר של יאניס אנטטוקומפו וניצחה במשחק דרמטי. זאק לאבין קלע 31 נקודות, דמאר דרוזן הוסיף 29 ודומנטאס סאבוניס סיים עם דאבל דאבל של 24 נקודות ו-13 ריבאונדים. יאניס שחזר מפציעה, סיפק ערב כמעט מושלם עם 26 נקודות, 11 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, אך איבוד קריטי 19 שניות לסיום גזל מהבאקס הזדמנות לנצח. דניס שרודר דייק מהקו והבטיח את הניצחון, כשמילווקי פספסה את הזריקה האחרונה.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

שארלוט - מינסוטה 122:105

הטימברוולבס השיגו ניצחון ראשון מאז פציעתו של אדוארדס. ג’וליוס רנדל להט עם 30 נקודות, בעוד דונטה דיווינצ’נזו ונאז ריד תרמו 18 כל אחד. מינסוטה חזרה מפיגור במחצית (56:50) והעבירה הילוך ברבע השלישי עם ריצה של 18:36 שהפכה את התוצאה. רודי גובר הוסיף 14 נקודות ו-15 ריבאונדים, ובסיום מינסוטה סגרה עניין בקלילות. שארלוט קיבלה 30 נקודות ממיילס ברידג’ס ו-18 מלאמלו בול, אך רשמה הפסד שלישי ברציפות.

גג'וליוס רנדל (רויטרס)

דטרויט – דאלאס 110:122

הפיסטונס חגגו במשחק שנערך במקסיקו סיטי לעיני יותר מ-20 אלף צופים עם 17:35 מוחץ ברבע האחרון. ג’יילן דורן הוביל את דטרויט עם 33 נקודות ו-11 ריבאונדים, קייד קנינגהאם הוסיף 21 ולא פחות מ-18 אסיסטים, דאנקן רובינסון קלע 18 נקודות ואוסאר תומפסון 15. מנגד דיאנג’לו ראסל קלע 31 נקודות, קופר פלאג סיים עם 16.

וושינגטון - אורלנדו 125:94

פאולו באנקרו סיפק ערב דומיננטי עם 28 נקודות ו-11 ריבאונדים, והוביל את המג’יק לניצחון שני ברציפות על הוויזארדס. פרנץ וגנר הוסיף 25 נקודות ו-וונדל קרטר ג’וניור רשם דאבל דאבל נוסף (16 נקודות ו-12 ריבאונדים). אורלנדו שלטה לחלוטין מהשנייה הראשונה, עם רבע שני של 21:43 שפתח פער דו ספרתי שהלך וגדל עד לסיום. קישון ג’ורג’ קלע 17 נקודות.

