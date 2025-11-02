מסי כבש שער גדול, אבל מיאמי בסכנת הדחה

ליאו מסי כבש הלילה (בין שבת לראשון) שער גדול, אך זה לא הספיק, אינטר מיאמי הפסידה 2:1 לנאשוויל בחוץ בפלייאוף ה-MLS, מה שמוביל למשחק שלישי ומכריע בסדרת הסיבוב הראשון.

שמונה ימים לאחר שמסי כבש צמד והוביל את מיאמי לניצחון 1:3 במשחק הראשון, הפעם הסיפור היה שונה לגמרי, כששערים של סם סארידג’ וג’וש באוור העניקו למארחת ניצחון ראשון אחרי עשרה משחקים מול הקבוצה של מסי מאז הגיע לליגה לפני יותר משנתיים.

סארידג’ ניצל יציאה רעה של השוער רוקו ריוס נובו, שהכשיל אותו ברחבה, ובעט את הפנדל פנימה כדי להעלות את נאשוויל ליתרון בדקה התשיעית. מיאמי הייתה יכולה להשוות בהמשך, אך הרבתה להחמיץ: מסי בעט החוצה אחרי הדיפה רעה של השוער ג’ו וויליס, לואיס סוארס פגש את הקורה לאחר שעבר את השוער וג’ורדי אלבה מצא את טדאו איינדה לבד ברחבה, אך האחרון בעט החוצה.

נאשוויל הענישה עם שער שני רגע לפני ההפסקה, כשקרן של האני מוכתאר מצאה את דרכה לג’וש באוור, שדחק מקרוב את ה-0:2.

ליאו מסי מתקשה (IMAGO)

במחצית השנייה מיאמי השתלטה על המשחק, וויליס עצר את סוארס ממרחק קצר, ומנגד נאשוויל כמעט כבשה את השלישי כשסארידג’ נפל ברחבה, אך לא קיבל פנדל, ובהמשך החמיץ מול שער ריק. מסי, שכבש שבעה שערים בשלושת המשחקים האחרונים לפני כן, קיבל מעט מרווח על סף הרחבה ושיגר טיל ברגל שמאל לחיבורים בדקה ה-87 כדי לצמק, אך לא יותר מכך.

המשחק הבא והמכריע ייערך בעוד שבוע בפורט לודרדייל. עבור הקבוצה של חאבייר מסצ’ראנו, אין עוד מקום לטעויות – הפסד נוסף יסיים את העונה מוקדם, בדיוק כפי שקרה אשתקד, אז הודחה אחרי שניצחה את המשחק הראשון מול אטלנטה יונייטד, אך הפסידה פעמיים לאחר מכן.

למרות הסגל הנוצץ שמביא איתו את מסי יחד עם סוארס, בוסקטס ואלבה – אינטר מיאמי עדיין לא הצליחה לעבור את הסיבוב הראשון של הפלייאוף בתולדותיה.