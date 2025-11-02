יום ראשון, 02.11.2025 שעה 08:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"המשחק הכי גרוע העונה, עשינו כל שגיאה אפשרית"

יואב כץ התייחס ל-4:1 שספגה הפועל חיפה מאשדוד: "נראינו איום ונורא", והודה: "לא הצלחנו עם הזרים". ייעשה ניסיון להכשיר את רמירז לקראת הפועל פ"ת

|
יואב כץ (עמרי שטיין)
יואב כץ (עמרי שטיין)

הפועל חיפה ממשיכה לאבד גובה. הקבוצה כבר הוליכה 0:1 אתמול (שבת) על מ.ס אשדוד באצטדיון הי”א, אך לבסוף הובסה 4:1. החבורה של גל אראל עלתה למעשה למגרש עם זר אחד, ג'בון איסט, שכבש את השער הראשון לזכותה.

אחרי כן, מסיבה שלא צריכה לקרות, באה ההתפרקות. "לא שיחקנו טוב, שחקנים לא היו בעמדות שלהם. היינו רכים מדי ומתברר שיש לנו סף שבירה מאוד נמוך. למרות שהובלנו, ספגנו שערים קלים מדי", אמרו בקבוצה.

בעלי המועדון, יואב כץ, אמר: “זה היה המשחק הכי גרוע שלנו השנה. זה לא רק התבוסה בסיום, עשינו כל שגיאה אפשרית במגרש, אין לי הסבר למה שקרה. נראינו גרוע מאוד במחצית הראשונה, כל התקפה של אשדוד הייתה חצי גול. היו חסרים לנו שני שחקני הגנה משמעותיים וכקבוצה נראינו איום ונורא. נצטרך לפני הפגרה לנצח את הפועל פתח תקווה”.

רותם חטואל מתוסכל (שחר גרוס)רותם חטואל מתוסכל (שחר גרוס)

על הזרים שהגיעו השנה לקבוצה ועל כך שאחד מהם (לארי אנגולו) כבר קיבל הודעת שחרור, אמר כץ: "אנחנו לא הצלחנו עם הזרים בזמן שקבוצות כמו אשדוד וטבריה כן הצליחו”. חסרונם של הבלם ברונו רמירז והמגן סאנה גומז היה מכריע. יהיה ניסיון להכשיר את רמירז לקראת המפגש מול פועל פתח תקווה.

